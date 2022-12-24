Как случайное фото прославило «афганскую Мона Лизу», и как сложилась её судьба

Портрет пуштунской девочки, украсивший июньскую обложку журнала National Geographic 1985 года, вот уже более двадцати лет считается символом скорби афганского народа. Фоторепортёр Стив Маккарри запечатлел на плёнке зеленоглазую школьницу, когда собирал материалы о событиях советско-афганского военного конфликта. В сделанном Маккарри фото часто находят сходство с «Джокондой» Леонардо да Винчи, поэтому многие СМИ окрестили неизвестную девочку «афганской Моной Лизой». Лишь в 2002 году имя пуштунки узнал весь мир.
Афганская война: кровопролитное десятилетие
Вооружённый конфликт в Демократической Республике Афганистан возник между правительственными силами и приверженцами движения моджахедов.
Афганская война — трагедия не одного поколения.
Афганская война, длившаяся с 1979 по 1989 год, в русской истории определяется как ограниченное советское военное присутствие в Афганистане. Фактически афганские междоусобицы начались ещё в 1973 году после свержения падишаха Мухаммеда Захир-шаха. В 1978 году после Саурской (Апрельской) революции власть в стране захватила Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА), которая провозгласила Демократическую Республику.
Генеральным секретарём ЦК НДПА стал Нур Мохаммад Тараки, который до этого был лидером фракции «Хальк». Его социалистические реформы были крайне непопулярны в стране, которая преимущественно оставалась сельскохозяйственной. Во время правления Тараки тысячи людей были арестованы, а некоторые из них казнены.
Ввод советских войск в Афганистан.
Новое правительство столкнулось с вооружённым восстанием исламистов. Не в силах навести порядок в стране в сложившейся ситуации, афганские лидеры прибегли к помощи Москвы. 19 марта 1979 года в Кремле состоялось заседание по вопросу Афганистана. Генсек Леонид Ильич Брежнев и другие члены Политбюро выступали против интервенции в ДРА. Однако ситуация на советской границе ухудшалась с каждым днём. 12 декабря 1979 года ЦК КПСС принял решение о вводе советских войск на территорию Афганистана.
Точное число погибших во время афганской войны неизвестно. В различных источниках указывается от 1 до 2 млн жертв, при этом от 850 тыс. до 1,5 млн граждан ждала участь беженцев.
Как кадры войны принесли фотографу из Филадельфии Стиву Маккарри всемирную известность
Стив Маккарри показывал жизнь на фото такой, какая она есть.
Фотожурналист National Geographic, выходец из Филадельфии Стив Маккарри оказался на афганской войне по стечению обстоятельств. Пребывая в командировке в Пакистане, он узнал, что в прилегающем Афганистане бушует гражданская война. Маккарри пересёк границу незадолго до вторжения советской армии. Снимки, сделанные им в 1980 году, принесли фотографу всемирную славу и медаль Роберта Капы как лучшему зарубежному фоторепортёру.
Однако главное фото своей жизни Маккарри сделал не из желания прославиться, а по чистой случайности. Оказавшись в пакистанском лагере беженцев, мужчина забрёл в палатку с афганскими школьницами. Среди нескольких десятков детей взгляд зеленоглазой смуглянки вызвал у фотожурналиста наибольший интерес. Позже Стив признался, что это её изображение — единственное, что он хотел привезти домой.
«Фотосессия» на цветную плёнку заняла всего пару драгоценных минут, без постановки и дополнительного освещения. И лишь в Вашингтоне, во время проявления фотоплёнки Маккарри осознал, насколько удивительным получился кадр.
Биби Айша — юная афганская девушка, жестоко искалеченная мужем.
Сперва фоторедакторы National Geographic отказались от публикации портрета, считая его слишком «тяжёлым» для обложки, но риск оправдал результат. Практически сразу обложка журнала стала рупором афганского конфликта, освещающая проблемы беженцев. Фото пуштунки переиздавалось в мировых СМИ и оказало влияние на целое поколение фотожурналистов. Так, на конкурсе World Press Photo в 2010 году фотограф Джоди Бивер представила портрет другой афганской девушки по имени Биби Айша, который позже украсил обложку журнала Time.
Лицо с обложки: кем оказалась девушка, взгляд которой заворожил весь мир
Благодаря Стиву Маккарри лицо Шарбат было самым узнаваемым в мире, но никто не знал имени незнакомки.
Подпись под фото от редакторов журнала звучала кратко и просто — «афганская девушка». Это всё, что нужно было знать читателю. Что чувствовала она в момент, когда щёлкнул затвор? Какие ужасы войны видели её изумрудные глаза? Как сложилась её судьба в дальнейшем? Эти вопросы остались открыты в «лучших» традициях документалистики.
До 2001 года Афганистан был закрыт для Запада, поэтому лишь после свержения талибанского правительства поиски незнакомки стали возможны. В 1990-х годах Маккарри дважды пытался разузнать имя девочки, но каждый раз поиски не приносили результатов.
И только позже мир узнал, что в 1972 году в провинции Нангархар на востоке Афганистана родилась темноволосая девочка с глазами-изумрудами. Ей дали имя, которое в переводе с пуштунского значило «цветочный шербет» — Шарбат Гула. Оно должно было принести девочке большую удачу и подарить счастливую судьбу, однако этого не случилось.
На фото — двенадцатилетняя Шарбат.
Когда Шарбат исполнилось семь лет, началась Афганская война. Вместе с уничтоженным посёлком умерли и её родители. Шарбат удалось спастись вместе с бабушкой, братьями и сёстрами. Пристанище они нашли в пограничном с Пакистаном лагере для беженцев Насир-Баг. Именно там репортёр National Geographic Стив Маккарри встретил Шарбат. Девочка же и не подозревала, что её портрет облетел весь мир, а взгляд покорил миллионы людей. Только в январе 2002 года она увидела ту самую культовую обложку.
Женщине было около тридцати, когда её разыскала команда National Geographic. Маккарри сразу узнал её глаза, которые, казалось, не изменились. Несмотря на то что кожа женщины с возрастом огрубела, а лицо взялось возрастными морщинами, взгляд оставался таким же острым и проницательным. Позже была проведена биометрическая экспертиза, подтвердившая личность незнакомки с обложки.
Легендарная обложка National Geographic и её героиня.
В марте 2002 года вышел биографический фильм «В поисках афганской девушки». Редакция National Geographic не только смогла отыскать самое узнаваемое лицо 80-х, но и под влиянием истории Шарбат Гулы создала благотворительную организацию «Фонд афганских детей».
Как живёт Шарбат Гула сейчас и что дала ей известность
Даже время не смогло отнять красоты этих глаз.
Оказавшись вновь на обложке National Geographic в 2002 году, «афганская Мона Лиза» обрела не только имя, но самолично смогла поведать историю своей жизни. Одновременно трудную и такую заурядную для афганских женщин.
После окончания афганской войны Шарбат вышла замуж, и на родину вернулась уже с мужем и детьми. Однако мирной жизни они так и не познали. Семья часто переезжала с места на место ввиду сложной военно-политической ситуации в Афганистане и Пакистане. В 2012 году её супруг умер от гепатита.
В 2015 году власти Пакистана признали её вид на жительство и вид на жительство двух мужчин, зарегистрированных как её сыновья, недействительными. В 2016 году бывшая «зеленоглазая афганка» была задержана на 15 суток за нарушение иммиграционного законодательства и фальсификацию документов. Ей грозил реальный срок, но так как женщина болела гепатитом С и нуждалась в лечении, суд приговорил её к депортации.
Слава принесла ей больше горя, чем радости.
Шарбат была выслана обратно в Афганистан, власти которого пообещали создать благоприятные условия жизни для неё и её семьи. В конце концов, былая знаменитость дала о себе знать. В ноябре 2017 года Шарбат Гуле предоставили в распоряжение дом в Кабуле. Женщина получала ежемесячное пособие в размере 700 долларов. К ней была приставлена охрана из-за опасений, что радикальные соотечественники будут преследовать женщину за то, что она позволила себе появиться на обложке журнала.
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