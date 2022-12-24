Как случайное фото прославило «афганскую Мона Лизу», и как сложилась её судьба

Афганская война: кровопролитное десятилетие

Афганская война — трагедия не одного поколения.

Ввод советских войск в Афганистан.

Как кадры войны принесли фотографу из Филадельфии Стиву Маккарри всемирную известность

Стив Маккарри показывал жизнь на фото такой, какая она есть.

Биби Айша — юная афганская девушка, жестоко искалеченная мужем.

Лицо с обложки: кем оказалась девушка, взгляд которой заворожил весь мир

Благодаря Стиву Маккарри лицо Шарбат было самым узнаваемым в мире, но никто не знал имени незнакомки.

На фото — двенадцатилетняя Шарбат.

Легендарная обложка National Geographic и её героиня.

Как живёт Шарбат Гула сейчас и что дала ей известность

Даже время не смогло отнять красоты этих глаз.

Слава принесла ей больше горя, чем радости.