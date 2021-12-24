Палачи: жестокие убийцы или инструмент в руках правосудия

Палач - исполнитель смертной казни в прошлые века. | Фото: stihi.su.
При одном только упоминании слова «палач» воображение тут же рисует мрачные картинки безжалостного человека в маске с топором в руках. Палачи пытали обвиняемых, добиваясь признания, приводили в исполнение смертные приговоры. В разные временные периоды отношение к ним было неоднозначное: одни ненавидели палачей, а другие воспринимали их только как инструмент, вершащий правосудие.
Палачи не только казнили, но и пытали людей. | Фото: 1.bp.blogspot.com.
Публичные казни в прошлом были самым популярным развлечением для толпы. Именно поэтому палач должен исполнять свои обязанности максимально четко. Для этого каты старательно тренировались на муляжах. Отрубить голову одним ударом было не так просто. Только признанные мастера своего дела казнили людей с одного замаха, в противном случае преступники обрекались на дополнительные мучения.
В обязанности палача входила не только казнь, но и предварительные пытки, когда необходимо было получить признание у обвиняемого о содеянном. В XVIII веке приговоренным чаще всего дробили кости. Максимально жертвы выдерживали по 7-8 пыток тисками. Главной задачей палача было не дать обвиняемому умереть под пытками до вынесения приговора. Уже на публичной казни кат довершал начатое дело: он полностью ломал раздробленные кости и колесовал свою жертву.
Палач в маске. Манекен. | Фото: tour.uzhgorod.ua.
Вопреки сложившемуся мнению, палачи не надевали маски. Закрытое лицо – это образ, навязанный кинематографом. Никто из родственников казненного не пытался сводить счеты с палачом, т. к. он рассматривался только как орудие правосудия.
В перерывах между казнями палачи могли приторговывать «сувенирами». Алхимики немало платили за отдельные части тела казненного. К тому же, в суеверном Средневековье некоторые полагали, что кости трупа можно использовать как амулет.
Шарль Анри Сансон - французский палач конца XVIII века. | Фото: persons-info.com.
Часто случалось так, профессия палача передавалась от отца к сыну. Шарль Анри Сансон был палачом в 7-м поколении. Он провел почти 3000 казней. От его рук пал король Франции Людовик XVI. Поначалу это ремесло вызывало у Шарля Анри отвращение. Он хотел стать врачом, но когда отца разбил паралич, родственники умоляли сына перенять эту профессию, чтобы не остаться без средств к существованию. Как-то, будучи в отставке, Шарль Анри Сансон встретил Наполеона Бонапарта, и тот спросил, может ли палач спать спокойно, отправив на тот свет столько людей. Сансон ответил: «Если короли, диктаторы и императоры спят спокойно, то почему не должен спокойно спать палач?»
Гильотина - устройство для казни, популярное в конце XVIII-XIX вв. | Фото: f19.ifotki.info.
Во время французской революции палачи не справлялись с невероятным потоком приговоренных, тогда в 1792 году профессор анатомии Жозеф Игнас Гильотен предложил использовать устройство, которое гораздо эффективнее и быстрее будет лишать людей головы. Не он был изобретателем этой «адской» машины, но ее назвали в честь профессора. С повсеместным использованием гильотины работа палачей значительно упростилась.
Казнь гильотиной. | Фото: oursociety.ru.
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