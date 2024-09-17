Вещи, перед покупкой которых стоит подумать дважды

Даже умные взрослые люди часто не задумываются о том, что тратят деньги на ерунду или вещи, которые так-то довольно опасны. Рассказываем, что не надо брать в магазине, если не хотите сделать хуже себе, своим детям и даже домашним питомцам.



Дешевый корм для животных

Косметические продукты с непонятным составом

Ее величество хлорка

Многие школьные принадлежности

Влажные салфетки

Освежители воздуха

Жидкое мыло душистое

Ядреный антисептик для рук

Бумажные полотенца

Если животное долго питается дешевым кормом, то вероятнее всего, у него начнутся проблемы со здоровьем.Да, полнорационные сбалансированные корма достаточно дорогие, но просто сравните составы, чтобы понять, почему лучше переплатить за еду, чем за лечение. Кормить пушистика плохим дешевым кормом — все равно что медленно его губить.Кроме того, финансовая сторона вопроса не так уж однозначна. Автор статьи по совету ветеринара перевела своих 4 котов на хороший дорогой корм и, помимо улучшения общего состояния питомцев, заметила, что животинки стали наедаться меньшими порциями.Согласно одному исследованию, которое проводили в США, 89% из 10,5 тыс. ингредиентов косметики не проходят никаких проверок. Как они могут действовать на кожу и организм вообще? Да тут уж как карта ляжет, наверное. Но, например, фталаты и парабены для здоровья точно не полезны. Фталаты, как правило, даже в составе не указывают — обнаружить их в любимом креме или помаде сможет только лабораторный анализ. А вот парабены часто встречаются на этикетках лаков для ногтей.Но в целом там такой химический состав, что стоит задуматься о том, так ли уж нужно пользоваться лаками, ведь это может быть опасненько. Тем более что вещества из них впитываются нашим организмом, а «нетоксичные» лаки — это те, которые не содержат 5 (!) конкретных вредных веществ.ииЕсть люди, которые привыкли все подряд мыть с хлоркой и считают, что если так не сделать, то дома не будет «действительно чисто» (автор знает, о чем говорит, у нее лучшая подруга такая). Но частое использование хлорсодержащих средств ничего хорошего не сделает, оно даже может быть опасным для здоровья.Да и, как говорил автору статьи преподаватель химии, хлорка — это отбеливатель. Она может, например, обесцветить плесень, но не убрать ее в принципе. Да и другие знающие люди говорят, что в случае с той же плесенью, которую многие любят «убивать» хлоркой, сам корень проблемы никуда не девается. Нужны специальные средства, которые, к слову, бывают нетоксичные.Если мама или папа покупают ребенку рюкзаки, ланч-боксы, ручки и другие вещи с ПВХ в составе, то ребенка они явно не берегут. Понимаем, что это неосозанно, но хотим предупредить, что, например, винилхлорид — известный канцероген. Да и вообще, токсичных веществ в ПВХ выше крыши.рюкзаки из сукна, канваса (это материал из нитей хлопка и волокон полиэстера), или нейлона; ланч-боксы из нержавеющей стали или с маркировкой «BPA-free», «Phthalates-free», избегайте товаров с такой маркировкой: «PVC», «Vinyl», «3»;бутылки для воды из металла или пластика (но без бисфенола-А в составе);маркеры, краски и клеи на водной основе;металлические скрепки;бумагу из вторсырья, для отбеливания которой не использовали хлор.© 維Протирая поверхности влажными салфетками, вы не очищаете их, а лишь разносите бактерии. Просто вспомните, как оно обычно бывает: протерли стол, но салфеточка еще влажная — давайте пройдемся по умывальнику, плинтусам, дверным ручкам, стульям, соседскому забору. В целом надо делать так: одна салфетка — один предмет в одном помещении.Специально покупаете антибактериальные салфетки? Просто знайте, что не все они прям уничтожают бактерии, а при неправильном использовании вы только оказываете микроорганизмам услугу.Столь популярные аэрозоли лишь маскируют запахи, но более важный момент — они могут быть опасны. Опять же из-за некоторых химических веществ в составе. Плохой запах можно перебить и при помощи натуральных средств (например, смочить ватные шарики эфирным маслом и разложить их по дому), но вообще, конечно, лучше найти и устранить его причину.Дело все в тех же фталатах, которые могут добавлять в мыло, чтобы усилить аромат. А эти химикаты чреваты кучей не самых приятных последствий для здоровья. Что же делать? Выбирать товары с простым, как дверь, составом. И чем меньше ингредиентов, тем лучше. Экологически чистая тара — это тоже большой плюс.Если много и долго пользоваться сильными антисептиками, можно прочувствовать на себе их токсичность. Ну и заиметь проблемы с кожей, самые цветочки — это сухость и шелушение. Кстати, пересохшая кожа становится более восприимчивой к бактериям, то есть подхватить какую-то бяку становится даже проще.Понятно, что в некоторых случаях нужно воспользоваться спиртосодержащей пшикалкой для рук, но не зря врачи рекомендуют просто чаще мыть руки с мылом.Просто посмотрите на цены и подумайте, зачем вам дома и туалетная бумага, и салфетки, и бумажные полотенца? Покупая их, вы бессмысленно тратите деньги и лесные ресурсы (надеемся, для кого-то это все же важно).Есть же обычные тканевые полотенца. Они дешевле бумажных аналогов, но при этом многоразовые.