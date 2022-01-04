Как победить бессонницу и начать высыпаться: 10 советов от «бывалых», которые действительно работают

Как победить бессонницу и начать высыпаться: 10 советов от «бывалых»

Как победить бессонницу и начать высыпаться: 10 советов от «бывалых»

Совет №1: прислушайтесь к своему «пещерному человеку»

Как победить бессонницу и начать высыпаться: 10 советов от «бывалых»

Совет №2: две буквы «М

Как победить бессонницу и начать высыпаться: 10 советов от «бывалых»

Совет №3: магний

Как победить бессонницу и начать высыпаться: 10 советов от «бывалых»

Совет №4: поменьше кофе

Как победить бессонницу и начать высыпаться: 10 советов от «бывалых»

Совет №5: масла

Как победить бессонницу и начать высыпаться: 10 советов от «бывалых»

Совет №6: не ложитесь спать голодным

Как победить бессонницу и начать высыпаться: 10 советов от «бывалых»

Совет №7: поменяйте матрас

Как победить бессонницу и начать высыпаться: 10 советов от «бывалых»

Совет №8: тяжёлое одеяло

Как победить бессонницу и начать высыпаться: 10 советов от «бывалых»

Совет №9: баланс между работой и отдыхом

Как победить бессонницу и начать высыпаться: 10 советов от «бывалых»

Совет №10: прежде, чем покупать снотворное – поговорите с психологом

Как победить бессонницу и начать высыпаться: 10 советов от «бывалых»