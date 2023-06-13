Как правильно выбрать свежее мясо, чтобы не попасть впросак

1. Назначение и вид мяса

Мясо на любой выбор. \ Фото: biowin39.ru.

2. Цвет

Равномерный цвет = свежее мясо. \ Фото: yandex.ru.

3. Жир

Говядина. \ Фото: nastroy.net.

Свинина. \ Фото: sozdai-shedevr-24.ru.

4. Поверхность мяса

Уделяйте особое внимание поверхности мяса. \ Фото: iamcook.ru.

Мясо не должно быть скользким. \ Фото: chelautobus.ru.

5. Запах

Обязательно обращайте внимание на запах. \ Фото: chelautobus.ru.

6. Кости

Мясо на кости. \ Фото: infoeda.com.

Куриное мясо на кости. \ Фото: 1tv.com.

7. Документы

Не бойтесь попросить у продавца документы на мясо. \ hoznauka.ru.

8. Маркировка

Маркировка мяса на рынке. \ Фото: big-rostov.ru.

9. На что обратить внимание в магазине?

Проверьте упаковку, дату и прочие данные. \ Фото: meatinfo.ru.

Мясо на развес в магазине. \ Фото: naturopathicmd.com.

10. Стоит ли покупать на рынке?

Мясо на прилавках рынка. \ Фото: gorad.by.