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Горючая смесь: что получится, если смешать колу, энергетик и молоко


Что получится, если смешать колу, энергетик и молоко

Что получится, если смешать колу, энергетик и молоко

 

Умные люди говорят: ты есть то, что ты ешь. Добавим: и то, что ты пьёшь. В таком случае, любопытно посмотреть, как выглядит личность, готовая выпить смесь молока, кока-колы и энергетика Red Bull. Нет, мы не призываем вас к подобным рискованным экспериментам с собственным желудком. Лучше посмотрите видео ниже: оно объяснит, какая гремучая смесь получится из этих трёх (относительно) безопасных напитков.


Любите необычные эксперименты из разряда «а посмотрим, что будет?»? Тогда вы просто обязаны узнать, что за коктейль такой гремучий: кола+Red Bull+молоко. Такое точно не закажешь в баре за углом!

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Горючая смесь: что получится, если смешать колу, энергетик и молоко

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Горючая смесь: что получится, если смешать колу, энергетик и молокоПодписаться на мой Instagram
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