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10 самых сюрреалистичных пейзажей нашей планеты

Наша планета полна чудес, осмыслить которые человек не в состоянии. Так и стоим мы, любуясь странными играми красок, которые формируют внеземные ландшафты по прихоти Матери-Природы. Посмотрите, какими чудесами может обогатить свое мироощущение каждый, кто рискнет оставить уютный дом и отправиться в долгое путешествие.

10 самых сюрреалистичных пейзажей нашей планеты


Храм Та Пром, расположенный в Ангкор, Камбоджа, обеспечит путешественнику невероятно увлекательное зрелище. Огромные корни деревьев проросли сквозь постройку, сформировав собственную архитектуру.

10 самых сюрреалистичных пейзажей нашей планеты

Во время сезона дождей, солончаки Салар де Уюни в Боливии покрыты тонким слоем воды, которая создает сюрреалистические отражения неба.

10 самых сюрреалистичных пейзажей нашей планеты

Пляж Уайтхевен переходит в бухту, где волна смещает песок и воду вместе, создавая захватывающие дух сочетания. Белые пески и бирюзовые воды сливаются воедино, будто краски на палитре художника-сюрреалиста.

10 самых сюрреалистичных пейзажей нашей планеты

А это самое жаркое место во всей Эфиопии. С двумя активными вулканами, кипящим озером лавы, гейзерами — все вместе выглядит настоящим пейзажем с другой планеты.

10 самых сюрреалистичных пейзажей нашей планеты

Знаменитые террасы Памуккале ежегодно привлекают десятки тысяч туристов.

10 самых сюрреалистичных пейзажей нашей планеты

Каньон Антилопы, штат Аризона, является наиболее часто фотографируемым объектом на юго-западе США.

10 самых сюрреалистичных пейзажей нашей планеты

Национальный парк Гёреме и скалы Каппадокии формируют вулканический пейзаж, украшенный пятнами эрозии.

10 самых сюрреалистичных пейзажей нашей планеты

Оазис, как полагают, существует уже около 2000 лет. Здесь развлекаются катанием на верблюдах и серфингом на дюнах.

10 самых сюрреалистичных пейзажей нашей планеты

Марвел в Grand Prismatic Spring, расположенный в национальном парке Йеллоустоун, Вайоминг. Это крупнейший природный горячий источник в США.

10 самых сюрреалистичных пейзажей нашей планеты

Ришат, также известный как Глаз Сахары, выглядит как центр огромной мишени. Диаметр этого образования — почти 60 километров. Ученые считают, что перед нами образчик эразивных процессов, протекающих в глубине песков.

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