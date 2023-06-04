«Летающие чолиты»: зрелищная борьба женщин в юбках

Жизнь простых боливийцев достаточно тяжела. Они трудятся от заката до рассвета шесть дней в неделю. И, чтобы отдохнуть от долгой рабочей недели, люди отправляются смотреть на состязания по борьбе. Однако на ринг выходят не мускулистые бойцы, а женщины-чолиты в своих колоритных юбках, шалях и котелках.







Борющиеся боливийки-чолиты.







«Летающая чолита».



Известный итальянский фотограф Daniele Tamagni, побывав в Боливии, привез оттуда снимки с изображением борющихся женщин, которых он назвал «Летающие чолиты». Эта субкультура появилась примерно 10 лет назад, когда к власти пришел новый президент Эво Моралес. У женщин появилось право выбора своей профессии и занятия. Некоторые из боливиек стали выбрали для себя борьбу.



Их называют чолиты. Первоначально это слово означало уничижительное обращение к бесправным бедным селянкам. Теперь же значение кардинально изменилось. Чолита – это женщина, предпочитающая носить традиционный наряд и сохраняющая культуру своего народа.







Борьбой чолиты развлекают публику.



На появление этого необычного состязания боливийцев вдохновили американский рестлинг и мексиканская луча либре (вольная борьба). Но боливийское чолитас лучардос больше напоминает смесь борьбы, комической театральной постановки и бедлама. Состязаясь, участники изо всех сил веселят публику.







Зрелищная, но болезненная борьба чолит.







Чолита-борец вместе со своим оппонентом.



Хочется отдельно остановиться на истории происхождения нарядов чолит. В 17 столетии испанские завоеватели активно уничтожали культуру цивилизации инков. Помимо прочего, женщин заставили переодеться в платье испанских селянок. Яркие наряды настолько понравились индианкам, что они до сих пор одеваются в подобном стиле. Шляпу-котелок боливийки надели на себя в начале 20 века. В 1920 году один предприниматель привез целую партию итальянских котелков в Боливию. Мужчины отнеслись к ним равнодушно, и тогда торговец прибегнул к хитрости. Он внушил женщинам (не без помощи католических священников), что котелки приносят в дом счастье и плодородие. До сих пор котелки – неотъемлемый атрибут национального костюма боливиек.







Национальные костюмы боливиек.







Борьба чолит.



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