15 суперспособностей нашего тела, от которых захватывает дух
1. Если у беременной женщины возникают проблемы с сердцем, то клетки плода проникают в поврежденные мышцы сердца и способствуют восстановлению его тканей.
2. Вращение предплечья происходит удивительным образом. Предплечье состоит из двух параллельных костей, и когда мы напрягаем мышцы, они перекрещиваются, благодаря чему происходит вращение руки.
3. Если слишком громко кричать, в мозг передаются соответствующие сигналы и происходит небольшое снижение слуха, благодаря чему люди не глохнут от собственных криков.
4. Когда матери целуют (а животные вылизывают) своих детей, они заглатывают с кожи ребенка микроорганизмы, против которых вырабатываются особые защитные антитела. Затем эти антитела попадают в организм ребенка с грудным молоком.
5. Срастание сломанных костей — очень сложный «ювелирный процесс». Некоторое время спустя после перелома в месте сращивания костей образуется уплотнение в виде шишки, которое постепенно сглаживается и рассасывается, а кость обретает изначальную форму.
6. Ежедневно наш организм уничтожает, в среднем, по одной клетке, которая могла бы превратиться в раковую.
7. Под воздействием солнца повреждаются и отмирают вовсе не клетки нашей кожи. Солнечный ожог — это реакция клеток кожи на повреждения молекул ДНК, что может привести к развитию рака, поэтому клетки уничтожают сами себя.
8. Благодаря способности организма человека самоохлаждаться, люди могут обгонять многих животных, но только на длинных дистанциях.
9. Если у человека удалить до 75% печени, она снова сможет вырасти до первоначального размера, аналогично тому, как ящерица отращивает сброшенный хвост.
10. Один сперматозоид содержит 37,5 Мб информации ДНК. Таким образом, во время одной эякуляции мужчина передает 15 875 ГБ данных.
11. Люди биолюминесцентны и светятся в темноте. Однако свет, который мы генерируем, в тысячу раз слабее, чем тот, что могут разглядеть наши глаза.
12. Рваные раны на теле заживают быстрее, чем резаные.
13. Когда мы краснеем, наш желудок краснеет тоже.
14. Почему наши пальцы сморщиваются от долгого пребывания в воде? Это происходит не из-за впитывания влаги, а потому, что благодаря морщинистой коже на пальцах человеку легче удерживать предметы под водой.
15. Пальцы человека настолько чувствительны, что будь они размером с Землю, можно было бы почувствовать разницу между домами и машинами.
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