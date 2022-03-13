26 ретро фотографии из японского города Титосе в 1950 году

Череда обычных дней простого города и жителей Титосэ, который расположен на острове Хоккайдо в Японии.

1. В ожидании родителей

Маленькая девочка на большом велосипеде ожидает, когда же вернется мама из магазина рыболовных снастей.

2. Весенняя пора

Тихие мирные улочки с жителями , которые спешат по своим делам.

3. Бродячие собаки

Животные в ожидании чуда, может кто-то их покормит.

4. Старая «Мазда»

Ремонтные работы прямо среди оживленной улицы.

5. Зимняя стирка

Девушка стирает белье в холодное зимнее утро в Охотском море.

6. Зимние игры и забавы детей

Дети, они и в Японии дети.

7. Возле деревянных построек

Малышня-карандашня прячется от скромности за деревянный дом.

8. Уличные прилавки

Женщина торгует зимними тапочками и платками прямо на деревянном лотке.

9. Работа кипит

Женщины и дети собирают сено на зиму для прокорма животных.

10. Ремонтная мастерская

Магазин по продаже и ремонту велосипедов для любого жителя Титосэ.

11. Простые горожане

Мужчина и женщина, одеты в национальную одежду с ходят по улицам с музыкальным инструментом.

12. Всеми любимая сахарная вата

Не может быть: вата сладкая, да еще цветная 1950 году.

13. Снежная зима

Дороги расчищены от большого количества снега, потому что остров Хоккайдо расположен в самой северной холодной точке.

14. Транспортное средство

Тележка перевозит сено и другие необходимые материалы.

15. На невспаханных равнинах

Пахарь вспахивает землю.

16. Проселочные дороги

Житель города работает сам на себя и в стужу, и в жару.

17. Годовалый мальчуган

Маленький житель города изучающе смотрит по сторонам.

18. Развитая транспортная система

Магазин по продаже велосипедов, а что, велосипед тоже средство передвижения.

19. Разнорабочие на лесах

Вот так, без страховки, работа не стоит на месте.

20. Оригинальный вид транспорта

Тише едешь - дальше будешь.

21. Вечерние церемонии

Женщины в кимоно совершают вечерний ритуал чаепития.

22. Стихийное бедствие

После землетрясения остались руины, которые разбирают жители города.

23. Уличные магазины

Прилавки с необходимыми нуждами продавались ежедневно.

24. Сено-солома

Даже в колючем сено можно поиграть и порезвиться.

25. Небольшой кинотеатр

Кинотеатр ждет своих зрителей.

26. На взлетной полосе

На данный момент аэропорт считается самым крупным аэропортом в северной Японии .