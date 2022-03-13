26 ретро фотографии из японского города Титосе в 1950 году

Череда обычных дней простого города и жителей Титосэ, который расположен на острове Хоккайдо в Японии.
Для тех, кто хочет познакомиться с повседневной жизнью провинциальной Японии, несомненную ценность будут представлять ретро фотографии из японского города Титосе, которые были сделаны в середине прошлого века. На них можно увидеть японцев за работой и на отдыхе, детей и взрослых, а также рассмотреть в деталях один из японских городов.
1. В ожидании родителей
Маленькая девочка на большом велосипеде ожидает, когда же вернется мама из магазина рыболовных снастей.
2. Весенняя пора
Тихие мирные улочки с жителями, которые спешат по своим делам.
3. Бродячие собаки
Животные в ожидании чуда, может кто-то их покормит.
4. Старая «Мазда»
Ремонтные работы прямо среди оживленной улицы.
5. Зимняя стирка
Девушка стирает белье в холодное зимнее утро в Охотском море.
6. Зимние игры и забавы детей
Дети, они и в Японии дети.
7. Возле деревянных построек
Малышня-карандашня прячется от скромности за деревянный дом.
8. Уличные прилавки
Женщина торгует зимними тапочками и платками прямо на деревянном лотке.
9. Работа кипит
Женщины и дети собирают сено на зиму для прокорма животных.
10. Ремонтная мастерская
Магазин по продаже и ремонту велосипедов для любого жителя Титосэ.
11. Простые горожане
Мужчина и женщина, одеты в национальную одежду с ходят по улицам с музыкальным инструментом.
12. Всеми любимая сахарная вата
Не может быть: вата сладкая, да еще цветная 1950 году.
13. Снежная зима
Дороги расчищены от большого количества снега, потому что остров Хоккайдо расположен в самой северной холодной точке.
14. Транспортное средство
Тележка перевозит сено и другие необходимые материалы.
15. На невспаханных равнинах
Пахарь вспахивает землю.
16. Проселочные дороги
Житель города работает сам на себя и в стужу, и в жару.
17. Годовалый мальчуган
Маленький житель города изучающе смотрит по сторонам.
18. Развитая транспортная система
Магазин по продаже велосипедов, а что, велосипед тоже средство передвижения.
19. Разнорабочие на лесах
Вот так, без страховки, работа не стоит на месте.
20. Оригинальный вид транспорта
Тише едешь - дальше будешь.
21. Вечерние церемонии
Женщины в кимоно совершают вечерний ритуал чаепития.
22. Стихийное бедствие
После землетрясения остались руины, которые разбирают жители города.
23. Уличные магазины
Прилавки с необходимыми нуждами продавались ежедневно.
24. Сено-солома
Даже в колючем сено можно поиграть и порезвиться.
25. Небольшой кинотеатр
Кинотеатр ждет своих зрителей.
26. На взлетной полосе
На данный момент аэропорт считается самым крупным аэропортом в северной Японии.
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