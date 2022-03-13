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26 ретро фотографии из японского города Титосе в 1950 году


Череда обычных дней простого города и жителей Титосэ, который расположен на острове Хоккайдо в Японии.

Череда обычных дней простого города и жителей Титосэ, который расположен на острове Хоккайдо в Японии.

Для тех, кто хочет познакомиться с повседневной жизнью провинциальной Японии, несомненную ценность будут представлять ретро фотографии из японского города Титосе, которые были сделаны в середине прошлого века. На них можно увидеть японцев за работой и на отдыхе, детей и взрослых, а также рассмотреть в деталях один из японских городов.

1. В ожидании родителей


Маленькая девочка на большом велосипеде ожидает, когда же вернется мама из магазина рыболовных снастей.

Маленькая девочка на большом велосипеде ожидает, когда же вернется мама из магазина рыболовных снастей.

 

2. Весенняя пора


Тихие мирные улочки с жителями, которые спешат по своим делам.

Тихие мирные улочки с жителями, которые спешат по своим делам.

 

3. Бродячие собаки


Животные в ожидании чуда, может кто-то их покормит.

Животные в ожидании чуда, может кто-то их покормит.

 

4. Старая «Мазда»


Ремонтные работы прямо среди оживленной улицы.

Ремонтные работы прямо среди оживленной улицы.

 

5. Зимняя стирка


Девушка стирает белье в холодное зимнее утро в Охотском море.

Девушка стирает белье в холодное зимнее утро в Охотском море.

 

6. Зимние игры и забавы детей


Дети, они и в Японии дети.

Дети, они и в Японии дети.

 

7. Возле деревянных построек


Малышня-карандашня прячется от скромности за деревянный дом.

Малышня-карандашня прячется от скромности за деревянный дом.

 

8. Уличные прилавки


Женщина торгует зимними тапочками и платками прямо на деревянном лотке.

Женщина торгует зимними тапочками и платками прямо на деревянном лотке.

 

9. Работа кипит


Женщины и дети собирают сено на зиму для прокорма животных.

Женщины и дети собирают сено на зиму для прокорма животных.

 

10. Ремонтная мастерская


Магазин по продаже и ремонту велосипедов для любого жителя Титосэ.

Магазин по продаже и ремонту велосипедов для любого жителя Титосэ.

 

11. Простые горожане


Мужчина и женщина, одеты в национальную одежду с ходят по улицам с музыкальным инструментом.

Мужчина и женщина, одеты в национальную одежду с ходят по улицам с музыкальным инструментом.

 

12. Всеми любимая сахарная вата


Не может быть: вата сладкая, да еще цветная 1950 году.

Не может быть: вата сладкая, да еще цветная 1950 году.

 

13. Снежная зима


Дороги расчищены от большого количества снега, потому что остров Хоккайдо расположен в самой северной холодной точке.

Дороги расчищены от большого количества снега, потому что остров Хоккайдо расположен в самой северной холодной точке.

 

14. Транспортное средство


Тележка перевозит сено и другие необходимые материалы.

Тележка перевозит сено и другие необходимые материалы.

 

15. На невспаханных равнинах


Пахарь вспахивает землю.

Пахарь вспахивает землю.

 

16. Проселочные дороги


Житель города работает сам на себя и в стужу, и в жару.

Житель города работает сам на себя и в стужу, и в жару.

 

17. Годовалый мальчуган


Маленький житель города изучающе смотрит по сторонам.

Маленький житель города изучающе смотрит по сторонам.

 

18. Развитая транспортная система


Магазин по продаже велосипедов, а что, велосипед тоже средство передвижения.

Магазин по продаже велосипедов, а что, велосипед тоже средство передвижения.

 

19. Разнорабочие на лесах


Вот так, без страховки, работа не стоит на месте.

Вот так, без страховки, работа не стоит на месте.

 

20. Оригинальный вид транспорта


Тише едешь - дальше будешь.

Тише едешь - дальше будешь.

 

21. Вечерние церемонии


 

 
Женщины в кимоно совершают вечерний ритуал чаепития.

Женщины в кимоно совершают вечерний ритуал чаепития.

 

22. Стихийное бедствие


 

 
После землетрясения остались руины, которые разбирают жители города.

После землетрясения остались руины, которые разбирают жители города.

 

23. Уличные магазины


Прилавки с необходимыми нуждами продавались ежедневно.

Прилавки с необходимыми нуждами продавались ежедневно.

 

24. Сено-солома


Даже в колючем сено можно поиграть и порезвиться.

Даже в колючем сено можно поиграть и порезвиться.

 

25. Небольшой кинотеатр


Кинотеатр ждет своих зрителей.

Кинотеатр ждет своих зрителей.

 

26. На взлетной полосе


На данный момент аэропорт считается самым крупным аэропортом в северной Японии.

На данный момент аэропорт считается самым крупным аэропортом в северной Японии.

 

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26 ретро фотографии из японского города Титосе в 1950 году

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26 ретро фотографии из японского города Титосе в 1950 годуПодписаться на мой Instagram
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