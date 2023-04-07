2 способа, как определить свежесть куриных яиц, чтобы потом не пожалеть

Коротко о структуре и составе яиц

У яйца есть два составляющих: желток, масса которого составляет около 1/3 массы яйца, и белок, имеющий 2/3 массы / Фото: russkie-perepela.ru

Некоторые утверждают, что халазу следует убирать, так как она вредная и мешает процессу взбивания, но это неверно / Фото: postila.ru

Свежесть яиц

Для варки лучше взять уже полежавший продукт, а не совсем свежий / Фото: cookingfood.com.ua







оно меняет форму, приобретает более жидкую консистенцию и с ним придется повозится, чтобы взбить, да и сварить яйцо-пашот будет более проблематично;











происходит незначительное усыхание яйца с увеличением воздушного кармана и снижением общего его веса.



1. Способ проверки, в основе которого лежит консистенция

Форма свежего яйца овальная, а круглый желток располагается строго посередине / Фото: pravilauborki.ru

2. Способ, в основе которого находится размер воздушного кармана

Чтобы проверить свежесть продукта, нужно яйцо поместить в воду / Фото: keywordbasket.com







до 1 недели – лежит на боку, ровно;















1-3 недели – слегка вверх приподнимается более широкая часть яйца;











более 3-х недель – яйцо практически стоит в воде на остром конце, тогда как тупой поднят вверх.



В случае, когда яйцо не погружается в воду, а всплывает, его стоит выбросить / Фото: svekrovi.net