2 способа, как определить свежесть куриных яиц, чтобы потом не пожалеть

Зачастую при покупке яиц у нас возникают сомнения относительно их свежести. Чтобы понимать, свежий продукт или в магазине на нем просто перебили дату, следует научиться определять его состояние, тем более, что сделать это не так уж и сложно, а точнее совсем просто.
Коротко о структуре и составе яиц
У яйца есть два составляющих: желток, масса которого составляет около 1/3 массы яйца, и белок, имеющий 2/3 массы / Фото: russkie-perepela.ru
У яйца есть два составляющих: желток, масса которого составляет около 1/3 массы яйца, и белок, имеющий 2/3 массы. В последнем содержатся белки и вода, а в первом – незначительное количество белков, витамины, жиры, макро- и микроэлементы, вода. Кроме этого присутствует халаза. Это нити мутноватого цвета в белке. Многие считают, что это зародыш, но такое мнение ошибочное. Нити предназначены для фиксации в белке желтка.
Некоторые утверждают, что халазу следует убирать, так как она вредная и мешает процессу взбивания, но это неверно / Фото: postila.ru
Другие утверждают, что халазу следует убирать, так как она вредная и мешает процессу взбивания. Но и это неверно. Мало того, что она не содержит в себе ничего вредного и не влияет на процесс взбивания, так еще и при приготовлении ее в яйце не найдешь, хоть в вареном, хоть жареном. Во время хранения структура халазы меняется. Если яйцо свежее, то халаза хорошо видна, она жесткая и толстая. Когда яйцо старое, то халаза становится практически незаметной. Также яйцо имеет расположенный около тупого конца яйца воздушный карман.
Свежесть яиц
Для варки лучше взять уже полежавший продукт, а не совсем свежий / Фото: cookingfood.com.ua
Свежие яйца еще называют диетическими. В эту категорию входят продукты, срок годности которых не превышает срок в семь суток. Яйца, у которых срок годности несколько больше, некоторые считают хуже диетических. На самом деле это никак не влияет на их пищевую ценность. Во время хранения в яйце происходит два основных изменения:
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- оно меняет форму, приобретает более жидкую консистенцию и с ним придется повозится, чтобы взбить, да и сварить яйцо-пашот будет более проблематично;
- происходит незначительное усыхание яйца с увеличением воздушного кармана и снижением общего его веса.
Для варки лучше взять уже полежавший продукт, а не совсем свежий. По этим признакам и проверяют, насколько свежие куриные яйца.
1. Способ проверки, в основе которого лежит консистенция
Форма свежего яйца овальная, а круглый желток располагается строго посередине / Фото: pravilauborki.ru
Форма свежего яйца овальная, а круглый желток располагается строго посередине. Если яйцо уже какое-то время пролежало, белок начинает растекаться, яйцо приобретает другую форму, неправильную. Желток располагается ближе к краю и становится немного приплюснутым. Это происходит за счет того, что халаза ослабевает.
2. Способ, в основе которого находится размер воздушного кармана
Чтобы проверить свежесть продукта, нужно яйцо поместить в воду / Фото: keywordbasket.com
Чтобы проверить свежесть продукта, нужно яйцо поместить в воду:
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- до 1 недели – лежит на боку, ровно;
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- 1-3 недели – слегка вверх приподнимается более широкая часть яйца;
- более 3-х недель – яйцо практически стоит в воде на остром конце, тогда как тупой поднят вверх.
В случае, когда яйцо не погружается в воду, а всплывает, его стоит выбросить / Фото: svekrovi.net
В случае, когда яйцо не погружается в воду, а всплывает, его стоит выбросить. Оно уже пропало и использовать в пищу этот продукт нельзя.
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