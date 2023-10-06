Лучшие женские отряды специального назначения

С детства нам твердят, что мужчины должны быть храбрыми и отважными воинами, их долг – оберегать и защищать Родину от врагов, в то время, как миссия женщины – вести домашнее хозяйство и воспитывать детей.



Мир перевернулся с ног на голову, и сейчас уже никого не удивляет тот факт, что женщины сами выбирают себе путь молодого бойца. Причём, в военном искусстве они не только не уступают мужчинам, но даже превосходят их по некоторым показателям.











Женские отряды курдской обороны. Курдские отряды милиции YPJ были сформированы в 2012 году как часть сопротивления наступающим силам ИГИЛ. Они уже прошли множество жесточайших испытаний, которые даже не могут себе представить воины других армий. Кроме того, эти отряды имеют большое психологическое давление на бойцов ISIS — те считают, что вход в рай закрыт убитому женщиной солдату.







Российский женский спецназ. Спецназ только в последние годы стал активно принимать в свои ряды женщин-офицеров. Большая часть из них сражается в смешанных подразделениях, однако, есть и отряды, полностью сформированные из девушек.







Китайский спецназ. Великий Дракон имеет только один отряд специального назначения, в котором нет бойцов мужского пола. Его база находится в Гонконге, а всего подразделение насчитывает две сотни солдат.







Шведский корпус Лотта. Корпус Лотта входит в состав шведских добровольческих вооруженных сил. Служащие этих подразделений участвуют в отражении вторгшихся в пределы страны агрессоров.







Ливийские монахини-революционеры. После ливийской гражданской войны, корпус элитных телохранителей Муаммара Каддафи был полностью распущен. Эти женщины сформировали свой собственный боевой батальон отлично подготовленных и смертельно опасных специалистов.



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