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От этих фотографий Млечного Пути просто дыхание перехватывает

Иногда художник способен показать вам то, что невозможно заметить невооруженным взглядом. Фотограф Дэвид Лэйн (David Lane) провел 4 месяца в Йеллоустонском парке, фотографируя Млечный Путь. Единственное, что поправил Дэвид на фото, — это насыщенность небесных цветов, он увеличил ее на 10%. «Если уехать ночью за 40 километров от городских огней, можно увидеть то, что способно изменить всю вашу жизнь», — говорит Дэвид.

От этих фотографий Млечного Пути просто дыхание перехватывает

От этих фотографий Млечного Пути просто дыхание перехватывает

От этих фотографий Млечного Пути просто дыхание перехватывает

От этих фотографий Млечного Пути просто дыхание перехватывает

От этих фотографий Млечного Пути просто дыхание перехватывает

От этих фотографий Млечного Пути просто дыхание перехватывает

От этих фотографий Млечного Пути просто дыхание перехватывает

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