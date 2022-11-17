Страшная история: британский летчик выпал из самолета, пролетел полчаса снаружи, но все было ок

Чему нас может научить эта история? Фиг его знает, но любая история чему-нибудь да учит.

10 июня 1990 года летчик Тим Ланкастер выпал из окна летящего самолета и проболтался так снаружи почти полчаса. Он по всем правилам должен был умереть, но отделался ушибами и небольшим шоком. Запредельно неубиваемый и удачливый мужик! Но он бы не справился, если бы не его коллеги.

Забавный факт: бортпроводник, державший его за ноги, получил бо́льшую психологическую травму, чем вывалившийся. Совершенно идиотский, но жизнеутверждающий случай.

10 июня 1990 года самолет британской авиакомпании British Airways совершал полет из Бирмингема в Малагу в Испании. Самолет взлетел в 7:20 и вскоре перешел на автопилот. Но уже в 7:33, когда судно было над Дидкотом, возникла совершенно безумное чп. Панель ветрового стекла оторвалась от рамы и произошла взрывная декомпрессия, которая длилась полторы секунды. За это время капитана Тима Ланкастера засосало в окно, как салфетку в пылесос.

Высота больше 5 километров. За бортом -17 по Цельсию. Декомпрессия вызвала конденсационный туман и вихревой ветер, охвативший кабину экипажа. А что Тим Ланкастер? Ему повезло: вылетая, он зацепился ногой за штурвал. Его успели схватить за ноги два бортпроводника.

«Я думал, что мы потеряли его, но в итоге он согнулся в виде буквы U вокруг окна. Его лицо билось в окно, кровь текла из его носа и на голове сбоку, его руки болтались и казалось, что они длиной все 6 футов. Самое ужасное, что его глаза были широко открыты. Пока я жив, никогда не забуду это зрелище».

Один из них, Огден, позже

Позже члены экипажа рассказывали, что все были уверены в том, что капитан мертв. Но отпускать его в любом случае было чревато. Во-первых, он худо-бедно, но все же затыкал окно (выполнял свой долг даже так!). Во-вторых, его тело, отпущенное на волю случая, могло удариться в крыло или двигатель самолета, и тогда погибнуть рисковали вообще все на борту. Сам Ланкастер запомнил только то, как из последних сил повернулся лицом к борту самолета, чтобы можно было хоть как-то дышать, а очнулся уже в госпитале.

Управление на себя взял второй пилот Атчинсон. Уже в 7:55, через 22 минуты после начала инцидента, ему удалось совершить аварийную посадку в аэропорту Саутгемптона. Однако за это время проводник Огден, державший капитана, успел получить обморожение, многочисленные порезы и синяки. Кроме этого он словил психологическую травму от этого опыта, которая сильно отразилась на его душевном здоровье.

Сам же Ланкастер получил перелом правой руки, перелом пальца на левой руке и обморожение. Он поразительно легко отделался. И на его психике случай отразился не так уж сильно. Скорее всего, потому что он попросту пропустил все веселье, будучи в отрубе. Уже через полгода он вышел на работу, как ни в чем ни бывало.

Первый слева — пилот Атчинсон. В центре — сам капитан. Усач справа от него — бортпроводник Огден

Правительственные следователи выяснили, что лобовое стекло было заменено недавно, всего за 27 часов до аварии, но большинство использованных болтов были неподходящими.

В декабре 1991 года королева Елизавета II наградила членов экипажа за спасение капитана и пассажиров. Тим Ланкастер проработал в British Airways до 2003 года, а позже перешел в компанию easyJet, где летал вплоть до выхода на пенсию в 2008 году. Второй пилот Атчинсон проработал чуть дольше — до 2015 года.