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12 восковых скульптур, которые стали полным фиаско в попытке изобразить знаменитых людей


Самые бездарные восковые копии знаменитостей.

Самые бездарные восковые копии знаменитостей.

Музей восковых фигур мадам Тюссо не просто так стал одной из самых посещаемых достопримечательностей Лондона: здесь собрана не только самая большая коллекция восковых копий знаменитостей, но и самая лучшая. И это особенно ясно осознаешь, если сравнивать статуи из этого музея с восковыми фигурами в музеях поменьше и не таких знаменитых. Часто доходит до комичного: некоторые статуи настолько ужасны, что даже зная, кого они должны изображать, все равно невозможно найти общие черты с оригиналом!

На сегодняшний момент у музея восковых фигур мадам Тюссо есть 19 филиалов по всему миру, включая четыре музея в Европе (помимо Лондона). Музей в Амстердаме даже предлагает пользователям Интернета уникальную возможность пройтись по их музею с помощью виртуальной экскурсии. И если этот музей стоит и потраченного времени, и денег - при реальном посещении - то другие музеи нередко оставляют посетителей по меньшей мере в замешательстве. Еще бы - увидев подобные фигуры, которые представлены в нашей сегодняшней подборке, можно не только пожалеть о посещении, но и о том, что такие уродливые фигуры нельзя вычеркнуть из памяти.
Блестящая *Камерон Диас* напоминает свой оригинал разве что цветом глаз.

Блестящая *Камерон Диас* напоминает свой оригинал разве что цветом глаз.

 
Шайя ЛаБаф и Меган Фокс.

Шайя ЛаБаф и Меган Фокс.

 
Восковая копия Бейонсе совершенно неузнаваема.

Восковая копия Бейонсе совершенно неузнаваема.

 
Американский политик Билл Клинтон.

Американский политик Билл Клинтон.

 
Восковая копия Дениела Крейга хоть и похожа на оригинал, но все равно сильно искажает его черты лица.

Восковая копия Дениела Крейга хоть и похожа на оригинал, но все равно сильно искажает его черты лица.

 
Капитан Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа.

Капитан Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа.

 

И вот, для сравнения, как выглядит восковая скульптура Джека Воробья в лондонском музее мадам Тюссо:
Скульптура капитана Джека Воробья в музее мадам Тюссо.

Скульптура капитана Джека Воробья в музее мадам Тюссо.

 
Видимо, пытаясь замаскировать непохожесть статуи на Мадонну, ей решили надеть парик, закрывающий пол-лица.

Видимо, пытаясь замаскировать непохожесть статуи на Мадонну, ей решили надеть парик, закрывающий пол-лица.

 

Будь настоящая Памела Андерсон действительно такой страшной, как ее восковая копия, она бы вряд ли завоевала популярность.

 
Восковая копия королевы Елизаветы II выглядит, как совершенно другой человек.

Восковая копия королевы Елизаветы II выглядит, как совершенно другой человек.

 

А вот так королева Елизавета II воплощена в своей восковой копии в музее мадам Тюссо:
Фигуры королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II и Герцога Эндинбургского Филиппа в музее мадам Тюссо.

Фигуры королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II и Герцога Эндинбургского Филиппа в музее мадам Тюссо.

 
Копия Владимира Владимировича Путина в воске хоть и узнаваема, но однозначно могла бы быть намного лучше.

Копия Владимира Владимировича Путина в воске хоть и узнаваема, но однозначно могла бы быть намного лучше.

 
Восковая статуя Джулии Робертс больше похожа на трансвестита, чем на знаменитую актрису.

Восковая статуя Джулии Робертс больше похожа на трансвестита, чем на знаменитую актрису.

 

А вот еще несколько восковых статуй из музея мадам Тюссо, которые наглядно показывают, насколько выше уровень этого музея от многочисленных подделок.
Махатма Ганди в музее мадам Тюссо.

Махатма Ганди в музее мадам Тюссо.

 
Статуя американского режиссера Альфреда Хичкока в музее мадам Тюссо.

Статуя американского режиссера Альфреда Хичкока в музее мадам Тюссо.

 
Бенедикт Камбербэтч в музее мадам Тюссо.

Бенедикт Камбербэтч в музее мадам Тюссо.

 
Статуя Анджелины Джоли в лондонском музее мадам Тюссо.

Статуя Анджелины Джоли в лондонском музее мадам Тюссо.

 
Восковая копия Дональда Трампа в музее мадам Тюссо.

Восковая копия Дональда Трампа в музее мадам Тюссо.

 

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12 восковых скульптур, которые стали полным фиаско в попытке изобразить знаменитых людей

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12 восковых скульптур, которые стали полным фиаско в попытке изобразить знаменитых людейПодписаться на мой Instagram
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