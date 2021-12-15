12 восковых скульптур, которые стали полным фиаско в попытке изобразить знаменитых людей

Самые бездарные восковые копии знаменитостей.
Музей восковых фигур мадам Тюссо не просто так стал одной из самых посещаемых достопримечательностей Лондона: здесь собрана не только самая большая коллекция восковых копий знаменитостей, но и самая лучшая. И это особенно ясно осознаешь, если сравнивать статуи из этого музея с восковыми фигурами в музеях поменьше и не таких знаменитых. Часто доходит до комичного: некоторые статуи настолько ужасны, что даже зная, кого они должны изображать, все равно невозможно найти общие черты с оригиналом!
На сегодняшний момент у музея восковых фигур мадам Тюссо есть 19 филиалов по всему миру, включая четыре музея в Европе (помимо Лондона). Музей в Амстердаме даже предлагает пользователям Интернета уникальную возможность пройтись по их музею с помощью виртуальной экскурсии. И если этот музей стоит и потраченного времени, и денег - при реальном посещении - то другие музеи нередко оставляют посетителей по меньшей мере в замешательстве. Еще бы - увидев подобные фигуры, которые представлены в нашей сегодняшней подборке, можно не только пожалеть о посещении, но и о том, что такие уродливые фигуры нельзя вычеркнуть из памяти.
Блестящая *Камерон Диас* напоминает свой оригинал разве что цветом глаз.
Шайя ЛаБаф и Меган Фокс.
Восковая копия Бейонсе совершенно неузнаваема.
Американский политик Билл Клинтон.
Восковая копия Дениела Крейга хоть и похожа на оригинал, но все равно сильно искажает его черты лица.
Капитан Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа.
И вот, для сравнения, как выглядит восковая скульптура Джека Воробья в лондонском музее мадам Тюссо:
Скульптура капитана Джека Воробья в музее мадам Тюссо.
Видимо, пытаясь замаскировать непохожесть статуи на Мадонну, ей решили надеть парик, закрывающий пол-лица.
Будь настоящая Памела Андерсон действительно такой страшной, как ее восковая копия, она бы вряд ли завоевала популярность.
Восковая копия королевы Елизаветы II выглядит, как совершенно другой человек.
А вот так королева Елизавета II воплощена в своей восковой копии в музее мадам Тюссо:
Фигуры королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II и Герцога Эндинбургского Филиппа в музее мадам Тюссо.
Копия Владимира Владимировича Путина в воске хоть и узнаваема, но однозначно могла бы быть намного лучше.
Восковая статуя Джулии Робертс больше похожа на трансвестита, чем на знаменитую актрису.
А вот еще несколько восковых статуй из музея мадам Тюссо, которые наглядно показывают, насколько выше уровень этого музея от многочисленных подделок.
Махатма Ганди в музее мадам Тюссо.
Статуя американского режиссера Альфреда Хичкока в музее мадам Тюссо.
Бенедикт Камбербэтч в музее мадам Тюссо.
Статуя Анджелины Джоли в лондонском музее мадам Тюссо.
Восковая копия Дональда Трампа в музее мадам Тюссо.
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