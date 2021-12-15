12 восковых скульптур, которые стали полным фиаско в попытке изобразить знаменитых людей

Самые бездарные восковые копии знаменитостей.

Блестящая *Камерон Диас* напоминает свой оригинал разве что цветом глаз.

Шайя ЛаБаф и Меган Фокс.

Восковая копия Бейонсе совершенно неузнаваема.

Восковая копия Дениела Крейга хоть и похожа на оригинал, но все равно сильно искажает его черты лица.

Капитан Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа.

Скульптура капитана Джека Воробья в музее мадам Тюссо.

Видимо, пытаясь замаскировать непохожесть статуи на Мадонну, ей решили надеть парик, закрывающий пол-лица.

Будь настоящая Памела Андерсон действительно такой страшной, как ее восковая копия, она бы вряд ли завоевала популярность.

Восковая копия королевы Елизаветы II выглядит, как совершенно другой человек.

Фигуры королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II и Герцога Эндинбургского Филиппа в музее мадам Тюссо.

Копия Владимира Владимировича Путина в воске хоть и узнаваема, но однозначно могла бы быть намного лучше.

Восковая статуя Джулии Робертс больше похожа на трансвестита, чем на знаменитую актрису.

Махатма Ганди в музее мадам Тюссо.

Статуя американского режиссера Альфреда Хичкока в музее мадам Тюссо.

Бенедикт Камбербэтч в музее мадам Тюссо.

Статуя Анджелины Джоли в лондонском музее мадам Тюссо.

Восковая копия Дональда Трампа в музее мадам Тюссо.