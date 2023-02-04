5 советских внедорожников, ставших символами эпохи

История о том, как привод на все колеса стал национальной идеей



Так уж повелось, что в российском менталитете слово «джип» вызывает ассоциации с толстыми шеями, кожаными куртками и прочими стереотипами. Мало кто смотрит на внедорожники как на рабочих лошадок, способных провезти в своем чреве тело хозяина по болотам, лесам и прочим препятствиям. Да и сами производители отнюдь не позиционируют свои детища как автомобили для глухого бездорожья. И уж, конечно, продукция советского и российского автопрома в нашем сознании совсем не ассоциируется с героическим покорением пересеченной местности. Тем не менее именно благодаря советской инженерной мысли у человечества появилось немало машин, способных дать фору всяческим Ленд-Роверам и Гелендвагенам. Итак — самые популярные советские внедорожники.











ГАЗ-67. Он же Иван-Виллис, он же Отец

ГАЗ-69. Он же «козёл»

УАЗ-469

ЛуАЗ-969

Нива. Она же Лада-2121