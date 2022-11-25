Почему французский император назвал свой главный символ власти в честь другого правителя

Практически каждый европейский правитель прославился своей любовью к шикарному убранству, помпезным приёмам и сверкающим украшениям. Но ни король Священной Римской империи Рудольф II, ни правитель Великобритании Георг III, и даже ни королева Франции Мария Антуанетта не смогут соревноваться с грандиозными и эффектными выходами Наполеона I Бонапарта. Наполеон I стремился войти в историю не только делами государственными, но и прослыть любимцем подданных. Церемонию его коронации историки называют одной из наиболее зрелищных и величественных в истории. На престол он венчался специально созданной короной, которая была названа в честь великого короля франков. И сравнение с этим великим деятелем показывало всю серьёзность и амбициозность планов Наполеона.
История создания короны Наполеона I
Церемония коронации Наполеона I.
Французская революция 1790-х годов — переломный момент в жизни Франции. Образовалась Первая Французская республика, была принята первая Конституция, в воздухе парил аромат свободы и демократии, в конце концов, был уничтожен феодальный строй, но не монархия. Казнь Людовика XVI и Марии-Антуанетты всего лишь упразднила самодержавие, но ненадолго.
Прошло десять лет, и к власти пришёл новый самопровозглашённый император Наполеон I. Блестящий полководец, государственный деятель, Наполеон Бонапарт чтил традиции монархии, хотя и не был представителем голубых кровей. Революция, приверженцем которой был будущий император, принесла многое, но разрушила значительно больше. Так, большая часть произведений искусства монаршей семьи была распродана и разграблена. А вместе с ней были уничтожены и регалии французского королевского двора.
Наполеон I приказал создать новые символы императорской власти. Главным элементом стала корона. В 1804 году её изготовил главный придворный ювелир Мартен-Гийом Бьенне.
Почему Наполеон I назвал свою корону в честь другого короля
Карл I Великий (743-814) — король франков, император Запада.
Корона для восхождения на престол Наполеона I Бонапарта была создана по его личному распоряжению. Впервые её использовали на церемонии коронации императора 2 декабря 1804 года.
Как утверждают современники Наполеона, он был чрезвычайно самолюбив и эгоцентричен, но несмотря на это, корона дошла до нас под именем «Короля Карла Великого». Также она известна как «корона Шарлеманя». Идентичное название носил древний венец французских королей, уничтоженный во время Революции.
Наполеон I и Жозефина.
Как уже говорилось выше, каждым своим шагом Наполеон показывал своё «божественное» право на престол, отдавая дань многовековым традициям. Таким образом Бонапарт как бы ассоциировал себя со средневековым монархом Карлом Великим, королём франков и императором Священной Римской империи.
Почему у Наполеона I Бонапарта было две короны
Лавровый венок римских императоров / Корона Наполеона I.
Официальное религиозное вступление на престол под руководством папы Пия VII прошло в Нотр-Дам де Пари. Торжество длилось пять часов.
За это время на макушке новоиспечённого правителя побывали две короны. Первым оказался лавровый венок римских императоров, затем на голову Наполеона I возложили «Корону Карла Великого». Последнюю также надевала первая супруга Бонапарта, императрица Жозефина. По случаю коронации были изготовлены сотни кваинариев (монеток в древнегреческом стиле), которые после праздника бросали в толпу.
Особенности дизайна «короны Шарлеманя»
«Корона Карла Великого», которой короновался Наполеон I.
По традиции корона состояла из восьми металлических полуарок, украшенных массивными камеями и вырезанными кареолами. Образуя подобие «купола», регалию венчал золотой шар, символизирующий земной глобус, а на нём стоял крест. Высота короны составляла 25 см, в диаметр — 18,5 см.
В отличие от большинства королевских корон того времени, корона Наполеона была выполнена в средневековом стиле. Такое решение ювелира была необычным, но он отказался от драгоценных камней и бриллиантов, которые часто украшали аналогичные изделия правителей Запада XIX века. «Корона Карла Великого» получилась аскетичной и по-мужски суровой, что никак не соответствовало характеру Наполеона I.
Наполеон III: «Я — корона»
Короли Франции: Людовик XVIII и Карл X.
Главная регалия Наполеона I использовалась до его второго отречения в 1815 году. В 1814 году престол займёт Людовик XVIII, кровный брат Людовика XVI. В отличие от своих предшественников, новый король решил не проводить церемонию коронации. В 1825 году Франция увидит последнюю коронацию в своей истории. Карл X торжественно возложит на себя титул короля Французской республики в Реймсском соборе. 29 мая на его голову возложили деривационную корону Людовика XV.
Пришедший к власти в 1852 году Наполеон III, в отличие от своего дядюшки Наполеона I, отказался короноваться. Последний французский монарх также отказался носить корону. Он приказал изготовить новые регалии для себя и своей жены, императрицы Евгении, но так и не надевал их. «Я и есть корона» — заявлял он с не меньшим честолюбием, нежели его знаменитый родственник.
Наполеон III — первый президент Французской республики и последний монарх Франции.
В 1885 году Национальное собрание Франции приняло решение распродать большую часть регалий французской монархии для предотвращения королевского и императорского возрождения. По историческим и культурным соображениям осталось лишь несколько корон, но в них все драгоценности заменили на обычный стеклярус. «Корона Карла Великого» чудесным образом сохранилась до наших дней. Королевский артефакт выставлен в зале Аполлона в Лувре.
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