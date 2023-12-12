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Как досадная ошибка превратила однажды Библию в «Книгу грешников», или Что такое «Злая Библия»



Библию перепечатывали огромное количество раз. Обычно к Слову Божьему относились весьма трепетно. Каждая буква проверялась, текст тщательно сверялся с оригиналом. От ошибок, конечно, никто не застрахован. В 17 веке печатники делали копии Библии короля Якова. Во время работы была допущена досадная ошибка. Когда о ней узнали, издателей строго наказали, а все экземпляры разыскали и уничтожили. Какая же страшная неточность была допущена печатниками в Библии, которую впоследствии за это назвали «злой» или «Библией грешников», а в мире осталось на сегодня всего десять экземпляров?

Библия короля Якова



В 17 веке королевские печатники Роберт Баркер и Мартин Лукас получили от короля Англии Карла I специальное разрешение на создание копии Библии короля Якова. Этот перевод и сегодня невероятно ценится богословами за его точность и полное соответствие оригинальным текстам. Работой занимались 47 переводчиков. Источниками служили греческие оригиналы Нового Завета. Ветхий Завет переводили с иврита и с арамейского масоретских текстов. Неканонические книги Библии, получившие статус апокрифов, переводили с греческого и латыни.
Библия короля Якова по сей день является эталоном точного перевода.

Библия короля Якова по сей день является эталоном точного перевода.

Досадная ошибка


Баркер и Лукас в 1631 году напечатали около тысячи экземпляров дословной копии Библии короля Якова. Всё было замечательно до того момента, пока спустя довольно долгое время, случайно, не была обнаружена ужасная опечатка. Досадная ошибка в 20 главе 14 стихе книги Исход выглядела бы невероятно смешно, если бы не была столь вопиющей. В тексте Десяти заповедей печатники пропустили всего один предлог. В результате одна заповедь приобрела совершенно иной, несколько даже пикантный, смысл. Вместо «не прелюбодействуй» заповедь гордо гласила «прелюбодействуй»! Когда король Карл I обнаружил ошибку, то он был просто взбешён.
Король Карл I был безмерно возмущён вопиющей ошибкой, как и Джордж Эббот, архиепископ Кентерберийский.

Король Карл I был безмерно возмущён вопиющей ошибкой, как и Джордж Эббот, архиепископ Кентерберийский.

 

Архиепископ Кентерберийский Джордж Эббот по этому поводу грустно заметил: «Я ещё помню те времена, когда большое внимание уделялось печати, особенно Библии. Для этого привлекали лучших из лучших наборщиков и корректоров. Это были серьёзные учёные мужи. Сегодня бумага так дёшево стоит, что наборщики — сопливые мальчишки, а корректоры - невежды».

Конечно, если сравнивать с современной полиграфией, книги того времени весьма часто грешили опечатками. Эббот был прав в том, что к перепечатыванию Библии относились всё же весьма бережно и внимательно, подходя к этому важному вопросу со всем тщанием. Тут же получился настолько досадный и вопиющий казус, что его можно смело назвать самым громким скандалом того времени.
Ошибка стала самым громким скандалом того времени.

Ошибка стала самым громким скандалом того времени.

 

Король немедленно приказал весь тираж отыскать, изъять и уничтожить. Печатников судили, оштрафовали на огромную по тем временам сумму и лишили навсегда лицензии. Из-за этого Роберт Баркер закончил свою жизнь в долговой тюрьме. Несколько экземпляров Книги Книг, которую за эту ошибку тут же окрестили «Злой Библией» или «Библией грешников» всё же уцелели. В настоящее время все они хранятся в частных коллекциях и крупных библиотеках.
Сохранившаяся копия Злой Библии.

Сохранившаяся копия Злой Библии.

 

В Библии, вышедшей из-под печати Баркера, была ещё одна грубая ошибка. Из-за первой она осталась практически незамеченной. В 5 главе книги Второзаконие слово «величие» у печатника превратилось в «великую ослицу» В результате текст о том, что Господь явил своё величие, стал выглядеть так: «Вот, Господь Бог наш показал нам славу Свою и великую ослицу».

Месть или сознательный саботаж


Конечно, в первые столетия после изобретения печатного пресса и его внедрения в Англии, опечатки в книгах были не редкостью. Религиозные тексты их содержали тоже. В основном они не имели такой важности, ведь зачастую это был пропуск какой-либо буквы или их перестановка в слове. Некоторые исследователи склоняются из-за этого к версии о том, что пропуск целого слова, да ещё и в тексте Десяти заповедей, да ещё и столь вопиющего смысла, был совсем не случайной опечаткой. Это был сознательный саботаж, скорее всего со стороны главного конкурента Баркера и Лукаса по имени Бонем Нортон. Он готов был на всё, чтобы получить престижное звание «королевского печатника».http://navote.ru/?p=31792
В борьбе за престижное звание королевского печатника вполне могли устроить подобный саботаж.

В борьбе за престижное звание королевского печатника вполне могли устроить подобный саботаж.

 

Возможно, за этим стоял кто-то другой. Может это была чья-то месть. Ведь схожая опечатка была сделана в том же году другими конкурентами Нортона и обошлась им в сумму, которая в десять раз превышала штраф Баркера. Историки говорят, что хотя досадная опечатка и стоила печатнику репутации, а в конце концов и жизни, но он не имел к ней никакого отношения. Печатью тогда занимались Майлз Флетчер, Джон Хэвиленд и Роберт Янг — группа, которая в то время контролировала многие типографии в Лондоне. Это делает допущенную ошибку ещё более подозрительно похожей на тщательно спланированную акцию саботажа.
Историки всё больше уверены в том, что досадная опечатка не была случайной.

Историки всё больше уверены в том, что досадная опечатка не была случайной.

 

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