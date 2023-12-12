Как досадная ошибка превратила однажды Библию в «Книгу грешников», или Что такое «Злая Библия»

Библию перепечатывали огромное количество раз. Обычно к Слову Божьему относились весьма трепетно. Каждая буква проверялась, текст тщательно сверялся с оригиналом. От ошибок, конечно, никто не застрахован. В 17 веке печатники делали копии Библии короля Якова. Во время работы была допущена досадная ошибка. Когда о ней узнали, издателей строго наказали, а все экземпляры разыскали и уничтожили. Какая же страшная неточность была допущена печатниками в Библии, которую впоследствии за это назвали «злой» или «Библией грешников», а в мире осталось на сегодня всего десять экземпляров?
Библия короля Якова
В 17 веке королевские печатники Роберт Баркер и Мартин Лукас получили от короля Англии Карла I специальное разрешение на создание копии Библии короля Якова. Этот перевод и сегодня невероятно ценится богословами за его точность и полное соответствие оригинальным текстам. Работой занимались 47 переводчиков. Источниками служили греческие оригиналы Нового Завета. Ветхий Завет переводили с иврита и с арамейского масоретских текстов. Неканонические книги Библии, получившие статус апокрифов, переводили с греческого и латыни.
Библия короля Якова по сей день является эталоном точного перевода.
Досадная ошибка
Баркер и Лукас в 1631 году напечатали около тысячи экземпляров дословной копии Библии короля Якова. Всё было замечательно до того момента, пока спустя довольно долгое время, случайно, не была обнаружена ужасная опечатка. Досадная ошибка в 20 главе 14 стихе книги Исход выглядела бы невероятно смешно, если бы не была столь вопиющей. В тексте Десяти заповедей печатники пропустили всего один предлог. В результате одна заповедь приобрела совершенно иной, несколько даже пикантный, смысл. Вместо «не прелюбодействуй» заповедь гордо гласила «прелюбодействуй»! Когда король Карл I обнаружил ошибку, то он был просто взбешён.
Король Карл I был безмерно возмущён вопиющей ошибкой, как и Джордж Эббот, архиепископ Кентерберийский.
Архиепископ Кентерберийский Джордж Эббот по этому поводу грустно заметил: «Я ещё помню те времена, когда большое внимание уделялось печати, особенно Библии. Для этого привлекали лучших из лучших наборщиков и корректоров. Это были серьёзные учёные мужи. Сегодня бумага так дёшево стоит, что наборщики — сопливые мальчишки, а корректоры - невежды».
Конечно, если сравнивать с современной полиграфией, книги того времени весьма часто грешили опечатками. Эббот был прав в том, что к перепечатыванию Библии относились всё же весьма бережно и внимательно, подходя к этому важному вопросу со всем тщанием. Тут же получился настолько досадный и вопиющий казус, что его можно смело назвать самым громким скандалом того времени.
Ошибка стала самым громким скандалом того времени.
Король немедленно приказал весь тираж отыскать, изъять и уничтожить. Печатников судили, оштрафовали на огромную по тем временам сумму и лишили навсегда лицензии. Из-за этого Роберт Баркер закончил свою жизнь в долговой тюрьме. Несколько экземпляров Книги Книг, которую за эту ошибку тут же окрестили «Злой Библией» или «Библией грешников» всё же уцелели. В настоящее время все они хранятся в частных коллекциях и крупных библиотеках.
Сохранившаяся копия Злой Библии.
В Библии, вышедшей из-под печати Баркера, была ещё одна грубая ошибка. Из-за первой она осталась практически незамеченной. В 5 главе книги Второзаконие слово «величие» у печатника превратилось в «великую ослицу» В результате текст о том, что Господь явил своё величие, стал выглядеть так: «Вот, Господь Бог наш показал нам славу Свою и великую ослицу».
Месть или сознательный саботаж
Конечно, в первые столетия после изобретения печатного пресса и его внедрения в Англии, опечатки в книгах были не редкостью. Религиозные тексты их содержали тоже. В основном они не имели такой важности, ведь зачастую это был пропуск какой-либо буквы или их перестановка в слове. Некоторые исследователи склоняются из-за этого к версии о том, что пропуск целого слова, да ещё и в тексте Десяти заповедей, да ещё и столь вопиющего смысла, был совсем не случайной опечаткой. Это был сознательный саботаж, скорее всего со стороны главного конкурента Баркера и Лукаса по имени Бонем Нортон. Он готов был на всё, чтобы получить престижное звание «королевского печатника».http://navote.ru/?p=31792
В борьбе за престижное звание королевского печатника вполне могли устроить подобный саботаж.
Возможно, за этим стоял кто-то другой. Может это была чья-то месть. Ведь схожая опечатка была сделана в том же году другими конкурентами Нортона и обошлась им в сумму, которая в десять раз превышала штраф Баркера. Историки говорят, что хотя досадная опечатка и стоила печатнику репутации, а в конце концов и жизни, но он не имел к ней никакого отношения. Печатью тогда занимались Майлз Флетчер, Джон Хэвиленд и Роберт Янг — группа, которая в то время контролировала многие типографии в Лондоне. Это делает допущенную ошибку ещё более подозрительно похожей на тщательно спланированную акцию саботажа.
Историки всё больше уверены в том, что досадная опечатка не была случайной.
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