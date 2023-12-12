Как досадная ошибка превратила однажды Библию в «Книгу грешников», или Что такое «Злая Библия»

Библия короля Якова

Библия короля Якова по сей день является эталоном точного перевода.

Досадная ошибка

Король Карл I был безмерно возмущён вопиющей ошибкой, как и Джордж Эббот, архиепископ Кентерберийский.

Ошибка стала самым громким скандалом того времени.

Сохранившаяся копия Злой Библии.

Месть или сознательный саботаж

В борьбе за престижное звание королевского печатника вполне могли устроить подобный саботаж.

Историки всё больше уверены в том, что досадная опечатка не была случайной.