Археологи нашли пиццу в древних Помпеях: Когда впервые приготовили популярное итальянское блюдо

Археологи сравнивают город Помпеи с чем-то вроде старинного сундука: одна за другой оттуда извлекаются удивительные находки, настоящие сокровища для человечества, воссоздающего свое прошлое. Недавняя «добыча» исследователей древнего города – ни много ни мало изображение пиццы на стене дома, который 2000 лет назад оказался в одну ночь погребенным под пеплом Везувия. Неужели уже в Древнем Риме ели пиццу? Вот что говорят о находке специалисты.
Самый старый натюрморт с пиццей?
На этой фреске, обнаруженной совсем недавно, изображено круглое серебряное блюдо, на котором размещены кубок, полный вина, фрукты и нечто очень напоминающее пиццу – круглая лепешка с начинкой сверху и с корочкой по краям. Натюрморт украшал когда-то атриум дома, примыкающего к пекарне – речь идет о доме-инсуле в регионе IX. Кстати, печи этой пекарни довольно сильно похожи на те, что используются при приготовлении пиццы.
Изображение пиццы нашли на стене жилого дома рядом с пекарней
Обнародование фотографий о новой находке в Помпеях озадачило и любителей пиццы, и тех, кто по каким-то причинам в их число не входит: известно, что это блюдо, популярное теперь во всем мире, изобрели в Неаполе, в Италии, в XVIII веке. Возможно ли, что история пиццы берет свое начало в гораздо более далеком прошлом? И как быть с репутацией этого блюда как «еды для бедных», если на заре новой эры его подавали на изысканном серебряном блюде?
Стоит прежде всего разобраться, что именно считать пиццей, или протопиццей, или археопиццей, как теперь предлагают именовать изображенное на фреске блюдо. Если речь идет о пицце в классическом ее понимании, то при приготовлении никак не обойтись без теста, томатной пасты и сыра моцарелла. И если с тестом в древнем мире проблем не было, то второго и третьего ингредиента жителям Помпей достать было нельзя: помидоры попали в Европу из Америки только в XVI веке, примерно тогда же в кулинарной книге появилось первое упоминание моцареллы (правда, готовить этот сыр могли и раньше).
Археопицца: рецепт из Помпей
Для привычной нам пиццы поварам Помпей, таким образом, ингредиентов не хватало. Но ничто не мешало взять все ту же лепешку и украсить ее другой начинкой – одним из тогдашних видов сыра, зеленью или – к ужасу современных гурманов – даже фруктами. Вероятнее всего, именно фрукты изображены в качестве начинки для «пирога» на фреске из Помпей. Похоже, речь идет о гранатах и финиках. Кстати, напоминающий ананас фрукт на этом натюрморте ананасом быть тоже не может: это тоже «подарок» из Нового Света, впервые обнаруженный Колумбом в его путешествии за океан.
Пицца из Помпей. Источник: nytimes.com
Видимо, неизвестный художник изобразил фокаччу, лепешку, которую готовили еще в Древнем Риме и которую иногда называют предшественницей пиццы. Само слово происходит от латинского слова, означающего «очаг». Фокачча была знакома представителям всех сословий, и вероятно, способ ее приготовления римляне переняли от древних греков. На лепешку в качестве начинки можно было положить рыбу или овощи, фрукты или густую пасту из сыра и трав (моретум), очень популярную в Средиземноморье в начале эры.
Такой хлеб, который изображен на фреске, мог служить одновременно и едой, и блюдом для еды. А сам натюрморт связывают с древнегреческими традициями «ксении», то есть подношений гостям от хозяина дома – требование гостеприимства. Так можно ли говорить о том, что уже две тысячи лет тому назад на стол могли подать пиццу с фруктовой начинкой? Во всяком случае, на волне интереса к археологической находке в Помпеях стоит ожидать кулинарных экспериментов от тех, кто не боится отхода от клише. По крайней мере, рестораны мишленовского уровня не боятся предлагать своим гостям пиццу, признанную одним из самых демократичных блюд в мире.
Что еще скрывают Помпеи?
Археологи говорят, что около трети города, а это примерно 22 гектара, остаются нерасчищенными. В 79 году нашей эры произошло извержение вулкана Везувий – страшная для древнего мира трагедия, которая оборвала тысячи жизней, но сделала историкам будущего бесценный подарок. Под толстым слоем пепла, несмотря на прошедшие века, повседневная жизнь оказалась как будто законсервирована: прекрасно сохранились и сами здания, и предметы обстановки, и произведения искусства, и даже остатки ужина, прерванного обрушившейся на Помпеи катастрофой.
Хлеб, обнаруженный в Помпеях. Источник: google.com
Тот дом, в котором нашли «фреску с пиццей», был частично раскопан еще в XIX веке. Работы возобновили в начале 2023 года. Внутри были найдены останки трех человек – двух женщин и ребенка: вероятно, они пытались найти убежище в пекарне. Археологи нашли фрески, на которых были изображены Аполлон с Дафной и Посейдон с Амимоной; но «пицца» намного опередила персонажей древних мифов в воображаемом рейтинге находок.
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