Преступление против нации: Как большевики продавали на Запад царские сокровища оптом и на развес

Ювелирный фонд дореволюционной России славился на всю Европу. И не только своими масштабами, но и высокой художественной ценностью изделий. Поэтому настоящей трагедией для государства стала распродажа шедевров искусства, предпринятая пришедшими к власти в 1917 году большевиками. Настоящим кощунством было продавать национальные сокровища на развес, по цене за килограмм. И это ещё было не самое ужасное в ситуации.
Программа реализации «романовских» драгоценностей ЦК ВКП (б)
Брачная корона императрицы Александры Фёдоровны по случаю её свадьбы в 1894 году, которая была продана в 1926 году «Гохраном» Норманну Вейсу./Фото: forumdaily.com
Новое правительство объясняло активную реализацию культурных ценностей необходимостью получения валюты. Она была крайне важна для становления экономики молодого государства. Однако в первую очередь средства требовались для осуществления политических задач – финансирования революционной деятельности в других странах.
Произведения искусства уходили за рубеж различными путями, в том числе и контрабандой. Документально зафиксированы случаи, когда на таможне в багаже представителей Коминтерна обнаруживали бриллианты и золото. Среди таких курьеров был известный американский журналист-социалист Джон Рид. Скандал, связанный с его задержанием, удалось замять только благодаря личному вмешательству Ульянова-Ленина.
Для централизованного учёта и контроля реализации раритетов в 1920 году была создан «Гохран» (Государственное хранилище ценностей). Львиную долю собранных сокровищ составляли ювелирные изделия династии Романовых и Оружейной палаты. Кроме того, в хранилище попали ценности, принадлежащие Православной Церкви и изъятые у частных лиц.
Голод 1921-го вынудил советское правительство изыскивать финансы на закупку хлеба. Кроме того, в течение года необходимо было выплатить Польше сумму в 30 млн. золотых рублей. Для решения этих вопросов Центральным комитетом ВКП (б) была разработана программа реализации «романовских» ценностей. Первоначально предполагалось заложить уникальные вещи, но впоследствии было принято постановление об их продаже. На европейских аукционах стали регулярно появляться экспонаты из царской коллекции, которая почти два столетия только пополнялась, так как ещё Пётр I своим указом 1719 года запретил продавать, дарить и обменивать коронные драгоценности.
Ящики «бывшей» царицы Марии Фёдоровны
Оригинальная диадема с колосьями, сделанная мастерской братьев Дюваль для императрицы Марии Фёдоровны./Фото: marieclaire.ru
Для налаживания сбыта ценностей необходимо было организовать их сортировку и оценку. Это поручили специальной комиссии, в состав которой вошли ведущие эксперты и ювелиры того времени. В марте 1922 года была произведена инвентаризация содержимого пяти сундуков, принадлежащих вдовствующей императрице Марии Фёдоровне.
Даже искушённые в своём деле специалисты были поражены увиденным. Личные драгоценности «бывшей царицы» оказались поистине непревзойдёнными произведениями искусства. Среди них – бриллиантовое колье с сапфиром, бриллиантовые подвески, серьги-жирандоли.
Было заметно, что вещи собирались в спешке: они были завёрнуты в папиросную бумагу, опись или какие-либо другие сопроводительные документы отсутствовали. По оценкам комиссии, общая стоимость украшений составляла почти 500 млн. золотых рублей.
Специалисты констатировали, что если же реализовывать только камни (чтобы избежать неприятностей из-за распродажи коронных драгоценностей), то можно выручить свыше 160 миллионов. Осмотр был проведён в сжатые сроки, описи не составлялись, а сокровища «перекочевали» в здание «Гохрана».
Полякам – лучшие бриллианты, британцам – изумруды, голландцам – натуральный жемчуг
Фото, сделанное советской комиссией в 1920-х годах при оценке ювелирами драгоценностей царской семьи. Многие сокровища бесследно утрачены./Фото: cdn.wi-fi.ru
Работы по сортировке и оценке царских драгоценностей продолжались до средины мая. В задачу комиссии под руководством Георгия Базилевича входило не только изучение императорского ювелирного наследия, но и подготовка его к реализации. В ходе работы «романовские» сокровища были разделены на 3 группы – с учётом ценности самоцветов и их подбора, художественного оформления раритетов и их исторического значения.
В докладе особого уполномоченного Совнаркома по учёту и сосредоточению ценностей Г. Базилевича указывалось, что в первую категорию (неприкосновенный фонд) вошли изделия высокой художественной и исторической ценности – на сумму более чем 650 миллионов рублей. Среди них оказались коронационные регалии, украшенные изысканными бриллиантами и жемчугом, общей стоимостью 375 млн. Изделия второй категории оценили более чем в 7 млн. руб., а третьей (отдельные камни, жемчуг и пр.) – в 285 тысяч.
Вопреки рекомендации специалистов не спешить с реализаций ювелирных шедевров, советское правительство приступило к их продаже. Гохрановские сокровища стали появляться на зарубежном рынке. В 1922-м в Лондоне были проданы уникальные изумруды. Их позиционировали в качестве добытых на Урале. Год спустя в Амстердам вывезли отборный жемчуг. Долг Польше также решили погасить драгоценностями. В секретной докладной Базилевича Троцкому указывалось, что основная часть отобранного с этой целью товара – наилучшие «романовские» бриллианты.
«Алмазный фонд СССР». Реализация шедевров русского ювелирного искусства на вес
Почти все из 36 драгоценных яиц русского ювелира Карла Фаберже были проданы большевиками за границу./Фото: forumdaily.com
Настоящим преступлением против своего народа является массовая распродажа большевиками ювелирных изделий, что называется, на вес. В 1925-1926 годах в Европе появились иллюстрированные каталоги «Алмазный фонд СССР». После этого «утечка» драгоценностей из страны стала стремительной. Например, предприимчивый английский антиквар Норманн Вейс приобрёл за 50 тыс. фунтов стерлингов бриллиантовые украшения общим весом 9 килограммов, которые с большой выгодой перепродал Аукционному дому Christie’s.
Россия лишилась таких шедевров ювелирного искусства, как брачный венец императрицы Александры Фёдоровны, бриллиантовая диадема «Русская красавица», диадема «Русское поле» с уникальным жёлтым бриллиантом, множества изделий Дома Фаберже.
Точного учёта произведений ювелирного искусства, вывезенных за рубеж после революции, не существует. Однако историки и искусствоведы предполагают, что около 80% ценностей Российской империи покинули пределы страны.
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