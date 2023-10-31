Преступление против нации: Как большевики продавали на Запад царские сокровища оптом и на развес

Программа реализации «романовских» драгоценностей ЦК ВКП (б)

Брачная корона императрицы Александры Фёдоровны по случаю её свадьбы в 1894 году, которая была продана в 1926 году «Гохраном» Норманну Вейсу./Фото: forumdaily.com

Ящики «бывшей» царицы Марии Фёдоровны

Оригинальная диадема с колосьями, сделанная мастерской братьев Дюваль для императрицы Марии Фёдоровны./Фото: marieclaire.ru

Полякам – лучшие бриллианты, британцам – изумруды, голландцам – натуральный жемчуг

Фото, сделанное советской комиссией в 1920-х годах при оценке ювелирами драгоценностей царской семьи. Многие сокровища бесследно утрачены./Фото: cdn.wi-fi.ru

«Алмазный фонд СССР». Реализация шедевров русского ювелирного искусства на вес

Почти все из 36 драгоценных яиц русского ювелира Карла Фаберже были проданы большевиками за границу./Фото: forumdaily.com