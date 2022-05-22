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Меланхолия и метафизика: таинственные картины Джорджо де Кирико


Ариадна, молчаливая статуя, 1913 год. Автор: Giorgio de Chirico.

Ариадна, молчаливая статуя, 1913 год. Автор: Giorgio de Chirico.

О таланте и творчестве Джорждо де Кирико (Giorgio de Chirico) можно говорить бесконечно долго, впрочем, как и любоваться им. Ведь ему удалось создать удивительный мир, пропитанный не только сочными красками, но и тайнами, полными тревожной тишины. В его картинах оживают безлюдные улицы больших городов, разморенные полуденными лучами жаркого солнца, античные арки и колоны, что в гордом одиночестве тянутся к небу, возвышаясь над землёй, статуи, больше похожие на манекенов, задумчиво взирающих на меланхоличную картину вокруг...

«Не стоит забывать о том, что любая картина – отражение внутреннего мира, а внутренний мир – своего рода странность, в то время как странность означает что-то неизведанное...» - так говорил Джорджо о своих работах. А ведь совсем неудивительно. Созданные им картины напоминают метаморфические сны: зной, тишина, странное ощущение извечной тревоги, тяжёлая, душная почти вязкая атмосфера и молчаливый безлюдный город, по улицам которого бежит хрупкая девчушка с обручем прямо навстречу зловещей тени, лукаво выглядывающей из-за угла. Светлое здание с арками, уходящими вдаль, угловатые статуи с головами марионеток, маски, вселяющие некий страх, одинокая красная башня, глядя на которую воображение рисует малоприятные картинки и, будоража сознание, нагоняет стаи мурашек от переизбытка чувств и эмоций.
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Красная башня, 1913 год. Автор: Giorgio de Chirico.

Красная башня, 1913 год. Автор: Giorgio de Chirico.

 
Вознаграждение предсказателя, 1913 год. Автор: Giorgio de Chirico.

Вознаграждение предсказателя, 1913 год. Автор: Giorgio de Chirico.

 
Пьяцца д'Италия с красной башней, 1943 год. Автор: Giorgio de Chirico.

Пьяцца д'Италия с красной башней, 1943 год. Автор: Giorgio de Chirico.

 
Пьяцца д'Италия: Меланхолия, 1912 год. Автор: Giorgio de Chirico.

Пьяцца д'Италия: Меланхолия, 1912 год. Автор: Giorgio de Chirico.

 
Предсказатель, 1916 год. Автор: Giorgio de Chirico.

Предсказатель, 1916 год. Автор: Giorgio de Chirico.

 
Пьяцца д'Италия с конной статуей. Автор: Giorgio de Chirico.

Пьяцца д'Италия с конной статуей. Автор: Giorgio de Chirico.

 

Он считал, что реальность – всего лишь тончайшая оболочка, под которой сокрыт таинственный тёмный мир подсознания. Следовательно, все сюжеты его работ неоднозначны и противоречивы, они будто искажены. И чем дольше на них смотришь, тем больше возникает вопросов. Ответы, на которые можно получить, лишь заглянув в собственное подсознание. «В своём творчестве я старался отразить то невероятное чувство, нахлынувшее на меня при чтении Ницше. Итальянские городишки в солнечный день, меланхоличный полдень, игры света и тени, одинокие фигуры людей... Именно таким должно быть искусство, в котором мысли обязаны оторваться от логики и смысла. Ведь только так человек способен рассмотреть предметы под новым углом, отыскав в них ранее невидимые черты...» - говорил Джорджо.
Святая рыба, 1919 год. Автор: Giorgio de Chirico.

Святая рыба, 1919 год. Автор: Giorgio de Chirico.

 
Две маски, 1926 год. Автор: Giorgio de Chirico.

Две маски, 1926 год. Автор: Giorgio de Chirico.

 
Загадка дня, 1914 год. Автор: Giorgio de Chirico.

Загадка дня, 1914 год. Автор: Giorgio de Chirico.

 
Тайна и меланхолия улицы, 1914 год. Автор: Giorgio de Chirico.

Тайна и меланхолия улицы, 1914 год. Автор: Giorgio de Chirico.

 
Туринская весна, 1914 год. Автор: Giorgio de Chirico.

Туринская весна, 1914 год. Автор: Giorgio de Chirico.

 
Песнь любви, 1914 год. Автор: Giorgio de Chirico.

Песнь любви, 1914 год. Автор: Giorgio de Chirico.

 
Беспокойные музы, 1918 год. Автор: Giorgio de Chirico.

Беспокойные музы, 1918 год. Автор: Giorgio de Chirico.

 

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Меланхолия и метафизика: таинственные картины Джорджо де Кирико

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Меланхолия и метафизика: таинственные картины Джорджо де КирикоПодписаться на мой Instagram
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