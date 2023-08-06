Слава vs Ненависть: Знаменитости, которые вышли за рамки общественных правил

1. Билл Косби

Он вёл двойную игру и жил двойной жизнью. \ Фото: spokesman.com.

2. Рэйвен-Симоне

Она любит делать колкие замечания. \ Фото: heightline.com.

3. Стивен Коллинз

Ну кто бы мог подумать. \ Фото: abcnews.go.com.

4. Рассел Кроу

Заядлый скандалист и любитель помахать кулаками. \ Фото: vulture.com.

5. Мэтт Лауэр

Он неоднократно преследовал и домогался женщин. \ Фото: cnn.com.

6. Мадонна

В погоне за модой. \ Фото: m.news.yandex.ru.

7. Тайлер Перри

Человек, которого обвиняют в предвзятости и стереотипности к чернокожим. \ Фото: variety.com.

8. Стейси Дэш

Ей нравится провоцировать людей и создавать конфликты. \ Фото: tvguide.com.

9. Джастин Бибер

Мистер дурное поведение. \ Фото: vanityfair.com.

10. Канье Уэст

Его самовлюблённость просто зашкаливает. \ Фото: fr.trace.tv.





