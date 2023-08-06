Слава vs Ненависть: Знаменитости, которые вышли за рамки общественных правил

Слава, популярность и внимание миллионов людей по всему земному шару накладывают на человека определенную ответственность, вгоняют в рамки социальных норм и вынуждают вести себя прилично и сдержанно. Однако далеко не все голливудские звёзды и известные лица следуют такому простому, казалось бы, правилу, и тем самым поражают своих фанатов, срывая благочестивые маски и раскрывая своё истинное внутреннее «Я». Мы расскажем о ещё одной десятке самых ненавистных людей, которые своими руками испортили себе жизнь.
1. Билл Косби
Он вёл двойную игру и жил двойной жизнью. \ Фото: spokesman.com.
Почему его ненавидят: он жил двойной жизнью и подвергал многих женщин сексуальному насилию.
Любимец многих, этот актёр и комик в своё время был одной из самых популярных звёзд Голливуда. Многие его фанаты выросли на «Шоу Косби», глядя, как феерично он исполняет там роль доктора Клиффа Хакстейбла. Однако совсем недавно стало известно, что актёр жил настоящей двойной жизнью: более 50 женщин обвинили его в сексуальном насилии над собой. Многие из них рассказывают одну и ту же версию о том, как Косби накачивал их наркотиками прежде, чем изнасиловать.
Сам актёр утверждает, что невиновен, однако на суде признался, что получил наркотик «Quaaludes», используя его для секса с женщинами. С того момента, как прозвучали первые обвинения, «Шоу Косби» было снято с эфира, тем самым поставив жирную точку на его карьере.
2. Рэйвен-Симоне
Она любит делать колкие замечания. \ Фото: heightline.com.
Почему её ненавидят: она делала расово нечувствительные замечания.
Эта актриса была известна ещё с детства, снимаясь в различных популярных сериалах 90-х годов. Однако её популярность сильно пошатнулась, когда она начала во всеуслышание говорить о расизме и политике. К примеру, на ток-шоу The View, где она работала на приёме гостей, она сказала, что не станет приглашать кого-то, если у него «чёрное и звучное имя». В конечном итоге, свыше 90 тысяч человек подписало петицию с просьбой уволить её из шоу, однако компания отказалась.
3. Стивен Коллинз
Ну кто бы мог подумать. \ Фото: abcnews.go.com.
Почему его ненавидят: он домогался детей и годами скрывал это.
Актер снимался в роли милого папаши и даже пастора в сериале «Седьмое небо» в течение 11 сезонов. Затем, спустя много лет после выхода сериала в показ, он решил признаться в содеянном. Известный таблоид TMZ опубликовал его запись о том, что он занимался растлением детей. Позже он также сделал заявление по этому поводу. Во время интервью журналу People, он рассказал: «Сорок лет назад я делал ужасные вещи, о которых сейчас сожалею. С тех пор я делаю всё возможное, чтобы искупить вину. На записи я описал события, которые произошли 20, 32 и 40 лет назад. Публикация привела к тому, что люди начали думать, будто я сделал вещи, выходящие за рамки, однако ничего подобного не было. Как бы трудно мне ни было, я хочу рассказать правду».
4. Рассел Кроу
Заядлый скандалист и любитель помахать кулаками. \ Фото: vulture.com.
Почему его ненавидят: вся его карьера состоит из драк, нападок и споров.
Пожалуй, фильм «Гладиатор» и впрямь слишком повлиял на его звезду – актёра Рассела Кроу. Его обвиняли в насильственных действиях на протяжении всей его карьеры. Началось всё с драки с коллегой по площадке, Питером Кусенсом в 1988 году во время съёмок «Кровавых братьев». Их скандал набирал обороты и совсем скоро словесные оскорбления переросли в физическое насилие, и членам съемочной группы пришлось вызывать полицию. Сам же обладатель «Оскара» не отрицает своей проблемы с неконтролируемым гневом. Утверждается, что совсем недавно сам Кроу подвергся насилию со стороны рэпера Азилии Бэнкс во время ужина в отеле Beverly Hills.
5. Мэтт Лауэр
Он неоднократно преследовал и домогался женщин. \ Фото: cnn.com.
Почему его ненавидят: он преследовал женщин с сексуальными намерениями.
После безупречно-чистой двадцатилетней карьеры в качестве со-ведущего передачи Today на NBC, фанаты были шокированы тем, что их любимчика уволили за сексуальное домогательство. Три женщины подали на него жалобы, которые после просочились в сеть. Бывшие коллеги Лауэра объявили о его увольнении в прямом эфире в ноябре 2017 года. Его поклонники испытали настоящее разочарование от подобного рода предательства в момент, когда любимая звезда с треском рухнула со своего пьедестала.
Вместе со своей женой они начали бракоразводный процесс, и Лауэр считает это точкой, с которой он начинает свою жизнь с чистого листа, планируя вернуться к нормальной, рабочей обстановке.
6. Мадонна
В погоне за модой. \ Фото: m.news.yandex.ru.
Почему её ненавидят: она слишком сильно старается быть в тренде.
Если верить многочисленным опросам, люди попросту терпеть не могут Мадонну. Они считают, что женщина в таком возрасте должна прекратить носить настолько скандальную и откровенную одежду, и стареть более элегантно и изящно. Зрители испытали настоящее отвращение, когда на сцене она поцеловала Дрейка против его воли, тем самым пытаясь сделать себе рейтинг и попасть в скандальные заголовки популярных изданий.
И вишенкой на торте стало обвинение правительства Малави в том, что Мадонна требовала для себя роскошные красные дорожки, хотя приезжала туда заниматься благотворительностью. Министр образования Малави Юнис Казембе заявила: «Мадонна искажает существующие факты, заявляя, будто она построила 10 школ в нашей стране. На самом деле она достраивала особые блоки к уже существующим заведениям».
7. Тайлер Перри
Человек, которого обвиняют в предвзятости и стереотипности к чернокожим. \ Фото: variety.com.
Почему его ненавидят: он изображал чернокожих людей в стереотипном свете.
Писатель, актёр и режиссёр, Тайлер Перри построил свою карьеру на основе самого знаменитого своего персонажа по имени Мадеи. Он также умудрился собрать особую группу поклонников. Но несмотря на это, он также заслужил львиную долю критики с их стороны. Его раскритиковали за то, что в своих фильмах и работах он изображал чернокожих людей слишком стереотипно, обвиняя его в сексизме, расизме и дурном отношении к «цветной» нации.
8. Стейси Дэш
Ей нравится провоцировать людей и создавать конфликты. \ Фото: tvguide.com.
Почему её ненавидят: она делала расистские заявления и разжигала расовую ненависть.
Эта довольно бестолковая актриса и комментатор канала Fox News шокировала своих поклонников абсолютно нелепыми заявлениями о том, что телеканал BET способствует разделению социума. Она сказала: «Либо мы двигаемся в сторону сегрегации, либо интеграции. И если мы не хотим первого, то нам следует закрыть такие каналы, как BET, BET Awards и NAASP, где награду могут получить исключительно чёрные люди. Если бы её получали белые – вокруг уже стояли бы люди с оружием. Это двойные стандарты. Также не должно существовать так называемого Месяца Чёрной Истории. Вы американцы и точка».
После подобных заявлений канал Fox уволил актрису. Когда Крис Рок получал премию «Оскар», её вывели на сцену в качестве камео, где представили её как директора по работе с меньшинствами. Стейси также поздравила всех и пожелала «Счастливого Месяца Чёрной Истории», что вызвало неоднозначную реакцию у публики.
9. Джастин Бибер
Мистер дурное поведение. \ Фото: vanityfair.com.
Почему его ненавидят: он раздражает многих, поскольку его дурное поведение и характер часто мелькали в популярных таблоидах.
Впервые Джастин появился на крупной сцене в качестве милого и очаровательного паренька, поющего песни о любви. Его песня «Baby» и до сих пор звучит у многих в голове и даже его антифанаты знают её текст. Однако его привлекательность резко снизилась, когда он начал вести себя как типичный, глупый подросток. Он любил создавать шумные заголовки в прессе из ничего, к примеру, закидывая дом своего соседа яйцами, справляя нужду на швабру в туалете и многое другое. Кроме того, ему запретили появляться в руинах майя из-за того, что он пришёл туда с друзьями и бутылками пива, а также грубил персоналу и, по всей видимости, оставил на пирамиде свои трусы.
10. Канье Уэст
Его самовлюблённость просто зашкаливает. \ Фото: fr.trace.tv.
Почему его ненавидят: его нарциссизм годами приносил ему неприятности.
В своё время у рэпера была прекрасная карьера и многие люди сходились во мнении относительно того, что он достаточно талантлив. Однако в 2009 году его репутация кардинально пошла на спад после MTV Video Music Awards. В тот момент в номинации «Лучшее женское видео» победила поп-дива Тейлор Свифт, опередив неповторимый хит Бейонсе «Single Ladies». Когда она произносила свою благодарственную речь, Канье довольно грубо прервал её, сказав, что Бейонсе сделала лучший клип всех времён. Это шокировало не только самих звёзд, но и публику, что и сделало рэпера таким малопривлекательным.
С тех пор в свой адрес он слышит исключительно злые шутки и насмешки, что участились после откровенных заявлений и частых драк. По всей видимости, ему не помогло и то, что он женился на Ким Кардашьян – самой известной женщине в мире шоу-бизнеса. И, к слову, такой же ненавистной.
По материалам сайта cheatsheet.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии