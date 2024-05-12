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Самый голливудский ювелир Кэти Уотерман: Кто создавал украшения для Тейлор Свифт



Сложно поспорить с тем, что главную роль в фильме «Белоснежка и охотник» играла не столько Кристен Стюарт, сколько украшения, подчеркивавшие красоту всех героинь киноленты, но особенно – Шарлиз Терон. Корона, напоминающая тернии, кольца, увитые листьями, мотивы кельтских и византийских древних драгоценностей… Все это – дело рук самого голливудского и самого романтичного ювелира современности. Вернее, самой – американки Кэти Уотерман.

Начни с себя


Кольца с растительными мотивами.

Кольца с растительными мотивами.

 

Многие женщины-ювелиры утверждают в интервью, что первые украшения создали для самих себя – потому что не могли найти ничего подходящего у коллег по цеху. Уроженка Калифорнии Кэти Уотерман не исключение. Собственный бренд она запустила в 1990 году, но этому предшествовали годы экспериментов и размышлений. Вдохновение она черпала – и продолжает – в поездках и путешествиях. В детстве она немало путешествовала с родителями, в тринадцать семья совершила долгий тур по Европе. И именно декоративно-прикладное искусство европейского средневековья значительно повлияло на формирование ее художественного стиля. Как и первое ее образование.
Кольца в средневековом стиле.

Кольца в средневековом стиле.

 

Кэти изучала историю в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе – но влюбилась, конечно, не в описания походов и политических интриг, а в мифы древних народов, шумеров и египтян. Почти так же сильно, как в легенды о короле Артуре и британские сказки о феях. Потому-то кольца и подвески от Уотерман так легко представить на королеве Гвинивере или фее Маб.

Все для Шарлиз


Украшения для королевы Равенны.

Украшения для королевы Равенны.

 

 
Подвеска для королевы Равенны.

Подвеска для королевы Равенны.

 

Или – на Белоснежке и ее мачехе. Кэти Уотерман действительно довелось создавать украшения для сказочных персонажей – и, пожалуй, визуальная сторона фильма притягивает даже сильнее, чем сюжет и актерская игра. Уотерман давно сотрудничает с Шарлиз Терон. На создание украшений для ее героини, злой королевы Равенны, дизайнера вдохновили реальные артефакты европейской старины. Корона, придающая актрисе величия и строгости, «началась» с ежевичного листа, который украшает королевскую корону в лондонском музее. Здесь же и острия готических шпилей, и жестокость кованых мечей, и холодный блеск аметистов – единственное, что действительно напоминает о ягодах ежевики. Все те же аметисты и черные бриллианты, мрачные и загадочные, используются в других украшениях Терон в этом фильме.
Кольцо для матери Белоснежки.

Кольцо для матери Белоснежки.

 
Серьги для матери Белоснежки.

Серьги для матери Белоснежки.

 

Украшения матери Белоснежки, наоборот – светлые, легкие, ажурные, а оттого символизируют мягкость и эфемерность ее образа. И, наконец, грубое по форме – крест и щит, почти примитивное кольцо самой Белоснежки – смелой, честной, открытой, пусть и лишенной традиционной женственности, но готовой бороться за справедливость (и вести войско в наступление с мечом в руках).
Украшения из коллекции, посвященной викторианской эпохе.

Украшения из коллекции, посвященной викторианской эпохе.

 

Во всех украшениях, представленных в фильме, присутствуют растительные мотивы – реальные, например, дубовые или лавровые листья, или стилизованные, лишь напоминающие о первоисточнике. Кэти всегда использует только высококачественные драгоценные камни и благородные металлы, а процесс производства максимально экологичен. Впрочем, иногда и она экспериментирует с материалами, включая в украшения эмаль.

Украшения для красной ковровой дорожки и Белого дома


 
Кольца от Кэти Уотерман.

Кольца от Кэти Уотерман.

 

Впрочем, не только Шарлиз Терон – счастливая обладательница украшений от Уотерман. Множество знаменитостей выбирают ее женственные и лиричные украшения, которые в то же время подчеркивают женскую силу, индивидуальность и смелость. Героиня Уотерман – не сказочная принцесса в замке, а уж скорее Боудика, ведущая борьбу за свободу, кельтская богиня или эльфийская воительница.
Уотерман входит в число любимых дизайнеров Мишель Обамы. Модные обозреватели всегда готовы представить полный отчет о появлениях супруги сорок четвертого Президента США на публике - вот 24 мая 2011 года Мишель Обама присутствовала на официальном обеде в Букингемском дворце в серьгах Кэти Уотерман, 3 мая 2014 года она снова надела серьги Кэти Уотерман – теперь уже для посещения торжественного ужина в Белом Доме, а 21 января 2013 года выбрала ожерелье и серьги Кэти Уотерман для инаугурации президента. Сейчас эти украшения находятся в Смитсоновском музее. Что неудивительно – многие современные женщины-ювелиры создают драгоценности такого уровня, что им впору стать музейными экспонатами!
Кольцо Тэйлор Свифт.

Кольцо Тэйлор Свифт.

 

Впрочем, с этим Кэти Уотерман не согласна. Ее работы нужно носить. Носят их звезды Голливуда, посещая громкие церемонии – Джулия Робертс, Николь Кидман, Тейлор Свифт… С последней Кэти связывает долгая история сотрудничества. Кэти и ее дочь, Клэр Винтер Кислинджер, разработали для нее кольцо с буквенной композицией в 2011 году. Свифт носила его во время создания своего альбома Red, в нем же появилась на обложке этого альбома. В рамках промо-акции дизайн кольца был переработан дизайнерами совместно с певицей – слово Red заменили на Love – и в 2021 году украшение стало доступно широкой публике.
Но не обходится и без романтики. Мэтью МакКонахи сделал Камилле Алвес предложение с обручальным кольцом от Кэти Уотерман, Стивен Мойер также преподнес своей партнерше по фильму «Настоящая кровь» Анне Пакуин кольцо ее дизайна. Пожалуй, это лучший способ почувствовать себя, скажем, Арагорном и Арвен или персонажами средневековой легенды о любви (главное – с хорошим финалом, без ядов и кинжалов!).

Путешествия и розы


Украшения, вдохновленные путешествиями по Европе.

Украшения, вдохновленные путешествиями по Европе.

 

Сама Кэти Уотерман состоит в браке с поэтом-песенником Эдди Кислинджером, у пары трое детей. Точно так же, как в юности, она обожает путешествовать. Супруги, влюбленные в Рим и Париж, и детей приобщили к поездкам – а те с удовольствием плескались в парижских фонтанах, приводя в ужас жителей города своей непосредственностью. Но главное для Кэти, разумеется – посещение музеев, где хранятся старинные украшения, костюмы, гербы, оружие и посуда, ведь это позволяет ей найти новые образы и мотивы для собственного творчества. Еще одним источником вдохновения с недавнего времени для Кэти стал ее сад. Взращивание роз и фруктовых деревьев подарило ей немало тревог и сомнений, но и – бездну счастья. А наблюдение за жизнью растений в естественной среде, безусловно, нашло отражение в новых работах.

Текст: Софья Егорова.

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