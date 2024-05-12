Самый голливудский ювелир Кэти Уотерман: Кто создавал украшения для Тейлор Свифт

Сложно поспорить с тем, что главную роль в фильме «Белоснежка и охотник» играла не столько Кристен Стюарт, сколько украшения, подчеркивавшие красоту всех героинь киноленты, но особенно – Шарлиз Терон. Корона, напоминающая тернии, кольца, увитые листьями, мотивы кельтских и византийских древних драгоценностей… Все это – дело рук самого голливудского и самого романтичного ювелира современности. Вернее, самой – американки Кэти Уотерман.
Начни с себя
Кольца с растительными мотивами.
Многие женщины-ювелиры утверждают в интервью, что первые украшения создали для самих себя – потому что не могли найти ничего подходящего у коллег по цеху. Уроженка Калифорнии Кэти Уотерман не исключение. Собственный бренд она запустила в 1990 году, но этому предшествовали годы экспериментов и размышлений. Вдохновение она черпала – и продолжает – в поездках и путешествиях. В детстве она немало путешествовала с родителями, в тринадцать семья совершила долгий тур по Европе. И именно декоративно-прикладное искусство европейского средневековья значительно повлияло на формирование ее художественного стиля. Как и первое ее образование.
Кольца в средневековом стиле.
Кэти изучала историю в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе – но влюбилась, конечно, не в описания походов и политических интриг, а в мифы древних народов, шумеров и египтян. Почти так же сильно, как в легенды о короле Артуре и британские сказки о феях. Потому-то кольца и подвески от Уотерман так легко представить на королеве Гвинивере или фее Маб.
Все для Шарлиз
Украшения для королевы Равенны.
Подвеска для королевы Равенны.
Или – на Белоснежке и ее мачехе. Кэти Уотерман действительно довелось создавать украшения для сказочных персонажей – и, пожалуй, визуальная сторона фильма притягивает даже сильнее, чем сюжет и актерская игра. Уотерман давно сотрудничает с Шарлиз Терон. На создание украшений для ее героини, злой королевы Равенны, дизайнера вдохновили реальные артефакты европейской старины. Корона, придающая актрисе величия и строгости, «началась» с ежевичного листа, который украшает королевскую корону в лондонском музее. Здесь же и острия готических шпилей, и жестокость кованых мечей, и холодный блеск аметистов – единственное, что действительно напоминает о ягодах ежевики. Все те же аметисты и черные бриллианты, мрачные и загадочные, используются в других украшениях Терон в этом фильме.
Кольцо для матери Белоснежки.
Серьги для матери Белоснежки.
Украшения матери Белоснежки, наоборот – светлые, легкие, ажурные, а оттого символизируют мягкость и эфемерность ее образа. И, наконец, грубое по форме – крест и щит, почти примитивное кольцо самой Белоснежки – смелой, честной, открытой, пусть и лишенной традиционной женственности, но готовой бороться за справедливость (и вести войско в наступление с мечом в руках).
Украшения из коллекции, посвященной викторианской эпохе.
Во всех украшениях, представленных в фильме, присутствуют растительные мотивы – реальные, например, дубовые или лавровые листья, или стилизованные, лишь напоминающие о первоисточнике. Кэти всегда использует только высококачественные драгоценные камни и благородные металлы, а процесс производства максимально экологичен. Впрочем, иногда и она экспериментирует с материалами, включая в украшения эмаль.
Украшения для красной ковровой дорожки и Белого дома
Кольца от Кэти Уотерман.
Впрочем, не только Шарлиз Терон – счастливая обладательница украшений от Уотерман. Множество знаменитостей выбирают ее женственные и лиричные украшения, которые в то же время подчеркивают женскую силу, индивидуальность и смелость. Героиня Уотерман – не сказочная принцесса в замке, а уж скорее Боудика, ведущая борьбу за свободу, кельтская богиня или эльфийская воительница.
Уотерман входит в число любимых дизайнеров Мишель Обамы. Модные обозреватели всегда готовы представить полный отчет о появлениях супруги сорок четвертого Президента США на публике - вот 24 мая 2011 года Мишель Обама присутствовала на официальном обеде в Букингемском дворце в серьгах Кэти Уотерман, 3 мая 2014 года она снова надела серьги Кэти Уотерман – теперь уже для посещения торжественного ужина в Белом Доме, а 21 января 2013 года выбрала ожерелье и серьги Кэти Уотерман для инаугурации президента. Сейчас эти украшения находятся в Смитсоновском музее. Что неудивительно – многие современные женщины-ювелиры создают драгоценности такого уровня, что им впору стать музейными экспонатами!
Кольцо Тэйлор Свифт.
Впрочем, с этим Кэти Уотерман не согласна. Ее работы нужно носить. Носят их звезды Голливуда, посещая громкие церемонии – Джулия Робертс, Николь Кидман, Тейлор Свифт… С последней Кэти связывает долгая история сотрудничества. Кэти и ее дочь, Клэр Винтер Кислинджер, разработали для нее кольцо с буквенной композицией в 2011 году. Свифт носила его во время создания своего альбома Red, в нем же появилась на обложке этого альбома. В рамках промо-акции дизайн кольца был переработан дизайнерами совместно с певицей – слово Red заменили на Love – и в 2021 году украшение стало доступно широкой публике.
Но не обходится и без романтики. Мэтью МакКонахи сделал Камилле Алвес предложение с обручальным кольцом от Кэти Уотерман, Стивен Мойер также преподнес своей партнерше по фильму «Настоящая кровь» Анне Пакуин кольцо ее дизайна. Пожалуй, это лучший способ почувствовать себя, скажем, Арагорном и Арвен или персонажами средневековой легенды о любви (главное – с хорошим финалом, без ядов и кинжалов!).
Путешествия и розы
Украшения, вдохновленные путешествиями по Европе.
Сама Кэти Уотерман состоит в браке с поэтом-песенником Эдди Кислинджером, у пары трое детей. Точно так же, как в юности, она обожает путешествовать. Супруги, влюбленные в Рим и Париж, и детей приобщили к поездкам – а те с удовольствием плескались в парижских фонтанах, приводя в ужас жителей города своей непосредственностью. Но главное для Кэти, разумеется – посещение музеев, где хранятся старинные украшения, костюмы, гербы, оружие и посуда, ведь это позволяет ей найти новые образы и мотивы для собственного творчества. Еще одним источником вдохновения с недавнего времени для Кэти стал ее сад. Взращивание роз и фруктовых деревьев подарило ей немало тревог и сомнений, но и – бездну счастья. А наблюдение за жизнью растений в естественной среде, безусловно, нашло отражение в новых работах.
Текст: Софья Егорова.
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