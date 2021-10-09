Как сделать лодку из пенопласта и крафт-бумаги

В сегодняшней статье рассмотрим один из бюджетных способов изготовления самодельной лодки, которую можно использовать для рыбалки или прогулок по местному водоему.

Лодка получилась довольно легкой и компактной, но при этом она способна выдержать двух взрослых человек.

Этой интересной идеей поделился с нами автор YouTube канала Creative Channel.

Теоретически на лодку можно установить крепления для весел. Однако мастер решил установить бензомотор для лодки.

пенопласт толщиной 10-20 см;Необходимые материалы:

оберточная бумага (крафт-бумага);

стеклохолст;

листовой пластик;

эпоксидная смола;

стальная проволока.

Обратите внимание: сделать лодку для личного пользования под силу каждому. Материалы для ее изготовления доступны в продаже и стоят недорого.

Единственный минус — для транспортировки потребуется прицеп. В этом плане самодельная лодка из пенопласта уступает резиновым надувным лодкам.

Основные этапы работ

Нижнюю часть лодки делаем из цельного куска пенопласта, а верхнюю — из предварительно нарезанных кусков пенопласта. В результате у нас получилась основа самодельной лодки.



После этого оборачиваем пенопласт оберточной крафтовой бумагой в один слой. Фиксируем ее между собой при помощи скотча.

Следующий этап — «отделка» из стеклохолста. Укладываем стеклохолст поверх крафтовой бумаги. На стеклохолст наносим слой эпоксидной смолы.

По периметру лодки автор решил дополнительно установить небольшой бортик (ограждение), изготовленный из стальной проволоки. В корме лодки устанавливается стальной прут, на который будет крепиться лодочный мотор.

В завершении останется только покрасить самодельную лодку в два слоя аэрозольной краской.

Устанавливаем на лодку бензомотор, и можно ехать тестировать ее на ближайший водоем.