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Как сделать лодку из пенопласта и крафт-бумаги

Как сделать лодку из пенопласта и крафт-бумаги

Как сделать лодку из пенопласта и крафт-бумаги

В сегодняшней статье рассмотрим один из бюджетных способов изготовления самодельной лодки, которую можно использовать для рыбалки или прогулок по местному водоему. 

Лодка получилась довольно легкой и компактной, но при этом она способна выдержать двух взрослых человек. 

Этой интересной идеей поделился с нами автор YouTube канала Creative Channel.

Теоретически на лодку можно установить крепления для весел. Однако мастер решил установить бензомотор для лодки. 

пенопласт толщиной 10-20 см;Необходимые материалы:

  • оберточная бумага (крафт-бумага);
  • стеклохолст;
  • листовой пластик;
  • эпоксидная смола;
  • стальная проволока.

Обратите внимание: сделать лодку для личного пользования под силу каждому. Материалы для ее изготовления доступны в продаже и стоят недорого.

Единственный минус — для транспортировки потребуется прицеп. В этом плане самодельная лодка из пенопласта уступает резиновым надувным лодкам. 

Основные этапы работ

Нижнюю часть лодки делаем из цельного куска пенопласта, а верхнюю — из предварительно нарезанных кусков пенопласта. В результате у нас получилась основа самодельной лодки. 

Как сделать лодку из пенопласта и крафт-бумаги


Как сделать лодку из пенопласта и крафт-бумагиПосле этого оборачиваем пенопласт оберточной крафтовой бумагой в один слой. Фиксируем ее между собой при помощи скотча.

 

Следующий этап — «отделка» из стеклохолста. Укладываем стеклохолст поверх крафтовой бумаги. На стеклохолст наносим слой эпоксидной смолы. 

Как сделать лодку из пенопласта и крафт-бумаги

По периметру лодки автор решил дополнительно установить небольшой бортик (ограждение), изготовленный из стальной проволоки. В корме лодки устанавливается стальной прут, на который будет крепиться лодочный мотор. 

В завершении останется только покрасить самодельную лодку в два слоя аэрозольной краской.Как сделать лодку из пенопласта и крафт-бумаги

Как сделать лодку из пенопласта и крафт-бумаги

Устанавливаем на лодку бензомотор, и можно ехать тестировать ее на ближайший водоем. 

Как сделать лодку из пенопласта и крафт-бумаги

 

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