Роми Шнайдер: от императрицы до гранд-дамы

Роми Шнайдер – блистательная актриса 50-70-х годов прошлого столетия. Она была любимицей немецкой и французской публики, первой любовью Алена Делона и незабываемой императрицей Сисси, образ которой воплотила на экране. Как сложилась непростая судьба одной из самых красивых женщин своего времени – далее в обзоре.











Роми Шнайдер (наст. имя Розмари Магдалена Альбах) родилась в 1938 в актерской семье. В 1945 году родители девочки развелись, а дочь была отправлена на воспитание к бабушке, а потом в пансион при монастыре. К точным наукам у Роми тяги не было, а вот гуманитарными она занималась с удовольствием. Да и примерным поведением девочка не отличалась.



Первая роль в кино досталась 14-летней девушке, благодаря ее матери. Во время своих съемок в картине «Когда цветет сирень» Магда Шнайдер попросила режиссера попробовать ее дочь на роль дочери героини. Роми отлично справилась с задачей и получила, не имея специального актерского образования.







После этого эпизода, девушке стали один за другим поступать предложения сняться в фильмах. Настоящую известность 16-летней Роми Шнайдер принесла картина «Молодые годы королевы» (1954), где актриса сыграла роль юной британской королевы Виктории. После этого последовала трилогия «Сисси», где Роми воплотила образ любимой австрийцами и немцами императрицы Елизаветы Баварской по прозвищу Сисси.

В четвертом фильме о приключениях Сисси Роми Шнайдер сниматься отказалась, несмотря на предложенный высокий гонорар. Она боялась стать заложницей одного образа В 1958 году Роми Шнайдер улетела во Францию на съемки фильма «Кристина», где ее партнером должен был стать начинающий актер Ален Делон. Он встретил ее в аэропорту с букетом роз, вручил его актрисе, а потом в разговоре с кем-то назвал ее «напыщенной гусыней». Она была аристократкой, он – выходец из простого народа, она жеманна, он – грубиян. Но после съемок фильма между Роми и Аленом вспыхнул роман. Они объявили о помолвке. Пресса следовала за актерами по пятам, гадая, когда же будет свадьба.Роми Шнайдер обосновалась в Париже. Она желала уйти от образа королевы и приняла участие в театральной постановке знаменитого режиссера Лукино Висконти «Как жаль, что она – шлюха!» После премьеры спектакля французская публика благосклонно приняла немецкую актрису, позже назвала ее гранд-дамой французского кинематографа Наряду с успехами Роми Шнайдер росла популярность и Алена Делона. Они уже не могли проводить друг с другом время , т. к. каждый пропадал на съемках очередного фильма. В конце концов у Алена Делона появилась любовница Натали Бартелеми, на которой он женился. Роми была разбита.В 1966 году Роми Шнайдер вышла замуж за режиссера Гарри Майена. У них родился сын, на какое-то время семейная жизнь принесла покой в сердце Роми. Через семь лет последовал развод, и актриса снова вышла замуж за личного секретаря Даниэла Бьязини. Будучи второй раз беременной, Роми потеряла ребенка в автомобильной катастрофе. Еще через пару лет актриса родила дочь.В 1969 году Роми Шнайдер снова столкнулась с Аленом Делоном на одной съемочной площадке. Он пригласил ее сыграть одну из главных ролей в фильме «Бассейн». Пара играла влюбленных , и пресса была готова взорваться заголовками и возобновлении романа между кинозвездами. Но продолжения не последовало.Как это часто бывает, успешная карьера сопровождается несчастливой личной жизнью. Бывший муж Роми Шнайдер повесился на ее шейном платке. Актриса винила себя в его смерти. У Роми начались проблемы со здоровьем. Ей удалили почку, но она продолжала сниматься с тем же рвением и отдачей, не жалея себя, и заглушая боль алкоголем и лекарствами. Окончательно «добила» актрису нелепая смерть ее 14-летнего сына. Мальчик забыл ключи от дома, и, перелезая через ограду, напоролся на железный кол. Спустя год после кончины сына Роми Шнайдер была найдена мертвой за письменным столом. Сердце остановилось, когда актрисе было всего 43 года.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)