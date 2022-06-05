Как в начале прошлого века пациентов лечили героином

Героин – сильнейший наркотик, применение которого оказывает на организм разрушительное действие. Однако еще в начале XX века отношение к этому веществу у врачей было совершенно иным: пациентам от мала до велика назначали героин при кашле и головной боли. Фармацевты были уверены, что то, что сегодня считается ядом, было панацеей от многих недугов.











Алдер Райд – химик, синтезировавший вещество диацетилморфин.



Наркотические вещества издавна использовались, как болеутоляющие средства. Одним из источников морфина и опиума является дикий мак или, как его еще называют, снотворный. Вначале его применяли в медицине в Средиземноморье, позже – в азиатских странах.







Химик Феликс Хоффманн, сотрудничавший с компанией Bayer.



В истории даже был момент, когда опиум стал причиной войны между Британией и Китаем в период с 1839 по 1860 гг. Англия поставляла тонны опиума в Китай в середине XIX века, многие люди стали испытывать зависимость, тогда правительство Китая решило прекратить импортировать опасный продукт, и это послужило эскалацией вооруженного конфликта.







Героин продавался в аптеках по всему миру.



Опиум и его производные (такие, как морфий и кодеин) долгое время использовались европейскими медиками. Однако после опиумной войны стало понятно, что нужно срочно искать альтернативу, вещество, которое бы не вызывало настолько сильного привыкания.

Героин был синтезирован химиком Алдером Райдом в 1874 году. Тогда он работал в медицинской школе при госпитале Святой Марии.Аспирин, героин и другие лекарства от компании Bayer.Применение героина (в тот момент вещество называлось диацетилморфин) тестировалось на животных – кроликах и собаках. В числе прочих были выявлены такие побочные эффекты, как беспокойство, бессонница, рвота . Тогда фармацевты не заинтересовались новым веществом, однако спустя двадцать лет немецкий химик Феликс Хоффманн вновь занялся лабораторными исследованиями и признал, что диацетилморфин – отличное лекарство от кашля.Фармацевтическая продукция компании Bayer.С Хоффманном сотрудничала фармацевтическая компания Bayer, дальнейшие исследования он проводил в тандеме с немецким ученым Генрихом Дрезером, и они вдвоем установили, что вещество эффективно в лечении ряда заболеваний.Вскоре Bayer представила революционное лекарство, которое получило название «героин» (считается, что это был рекламный трюк, поскольку героин героически боролся с недугами). Производство героина началось в 1898 году и продолжалось до 1910 года. Во многих аптеках по всему миру можно было купить инновационное лекарство, которое, если верить инструкции, не вызывало привыкания. Кроме того, применение героина считалось абсолютно безвредным даже для детей.Реклама героина, как средства от бронхита.Врачи назначали героин пациентам, которые жаловались на постоянные мигрени, считалось, что лекарство прекрасно снимает менструальные боли у женщин, а также отлично справляется с простудой. Интересно, что во время рекламной кампании пакетики с героином бесплатно оставляли в почтовых ящиках.В 1914 году диацетилморфин был завезен в США. Там его применяли в медицине наряду с другими опиоидными анальгетиками. Постепенно в Америке количество людей, испытывающих зависимость от героина, стало увеличиваться, и в 1924 году правительство страны приняло решение о запрете героина.Героин активно применялся в годы Первой мировой войны, полностью он был запрещен только в положениях Версальского мирного соглашения, которое было подписано сторонами-участниками войны 11 ноября 1918 года.Сегодня считается, что героин вызывает сильнейшую зависимость, поэтому обращение этого вещества строго контролируется.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)