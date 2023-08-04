7 вариантов использования радиоактивных веществ в быту в ХХ веке, которые «сломают шаблон» современн

Радиация - это хорошо! Нет.
Почти век людям известно о радиации. И трудно поверить в то, что еще каких-то 80 лет тому назад отношение к этому проявлению природы было совершенно иным - радиоактивные вещества не воспринимались, как что-то страшное. Более того, некоторые даже считали такие вещества полезными, совершая откровенно дикие поступки.
1. Освежающий глоток под треск счетчика
Считалось, что это полезно.
В начале прошлого века радиацию считали полезной для здоровья. Радиоактивные изотопы добавляли в минеральную воду. Ярким примером была вода Radithor, которая содержала изотопы радия 226 и 228. Разливался такой напиток в бутылки по 60 мл.
2. Сладкая смерть от невежества
Такой вреден не только для зубов.
На минеральной воде коммерсанты не останавливались. Изотопы радия добавляли в многочисленные продукты питания, разнообразные деликатесы и даже в шоколад. А всё потому, что были убеждены в пользе тяжелых элементов для человеческого организма.
3. Красота требует жертв
Святящаяся пудра.
Не обошел интерес к радиоактивным элементам и мир большой моды. Так в 30-е годы XX столетия изотопы все того же радия-226 некоторые производители добавляли в косметические средства для женщин, в том числе крема, пудру и духи.
4. От запора, геморроя и облысения
Волшебные свечи с треском.
Апофеозом глупости можно считать создание ректальных радиоактивных свечей. Называлось данное медицинское средство Vita Radium Suppositories. Впрочем, лечить радиацией пробовали не только в начале прошлого века, но и многим позже. Особенно «забавно», что радиоактивными препаратами пытались исправлять самые «коммерческие» болезни и расстройства, в том числе облысение и импотенцию.
5. Красота радионуклида
Практикуют это дело и сегодня.
Попытки лечить радиацией не ограничивались созданием сомнительных препаратов. В первой трети прошлого века в США существовали целые спа-центры где состоятельные клиенты могли принимать радиоактивные ванны и даже вдыхать опасные элементы при помощи специальных ингаляторов.
6. Атомный туризм
Билеты на полигон. По 10 лет жизни за шутуку. Скидки для детей.
Когда в середине прошлого века в США начали активно испытывать атомное оружие в пустыне под Лас-Вегасом, сотни и тысячи зевак стали стягиваться чтобы стать свидетелями уникального зрелища. Незабываемые впечатления и 10-летняя доза радиации были обеспечены! Впрочем, туризм по радиоактивным полигонам популярен и сегодня, несмотря на то, что на них уже давно ничего не взрывают.
7. Радиация Everywhere!
Печально, но факт.
«Баловались» не только на Западе, но и на отечественных просторах. Многие военные и научные приборы сделаны с использованием радиоактивных веществ, например многочисленная оптика. Содержат подобные элементы и гражданские вещи. Так, например, наручные часы «Родина» со святящимися стрелками «фонят» на 9.29 мкЗв/ч, а компас Адрианова имеет уровень радиации 38.7 мкЗв/ч.
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