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7 вариантов использования радиоактивных веществ в быту в ХХ веке, которые «сломают шаблон» современн


Радиация - это хорошо! Нет.

Радиация - это хорошо! Нет.

Почти век людям известно о радиации. И трудно поверить в то, что еще каких-то 80 лет тому назад отношение к этому проявлению природы было совершенно иным - радиоактивные вещества не воспринимались, как что-то страшное. Более того, некоторые даже считали такие вещества полезными, совершая откровенно дикие поступки.

1. Освежающий глоток под треск счетчика


Считалось, что это полезно.

Считалось, что это полезно.

 

В начале прошлого века радиацию считали полезной для здоровья. Радиоактивные изотопы добавляли в минеральную воду. Ярким примером была вода Radithor, которая содержала изотопы радия 226 и 228. Разливался такой напиток в бутылки по 60 мл.

2. Сладкая смерть от невежества



Такой вреден не только для зубов.


Такой вреден не только для зубов.

 

На минеральной воде коммерсанты не останавливались. Изотопы радия добавляли в многочисленные продукты питания, разнообразные деликатесы и даже в шоколад. А всё потому, что были убеждены в пользе тяжелых элементов для человеческого организма.

3. Красота требует жертв


Святящаяся пудра.

Святящаяся пудра.

 

Не обошел интерес к радиоактивным элементам и мир большой моды. Так в 30-е годы XX столетия изотопы все того же радия-226 некоторые производители добавляли в косметические средства для женщин, в том числе крема, пудру и духи.

4. От запора, геморроя и облысения


Волшебные свечи с треском.

Волшебные свечи с треском.

 

Апофеозом глупости можно считать создание ректальных радиоактивных свечей. Называлось данное медицинское средство Vita Radium Suppositories. Впрочем, лечить радиацией пробовали не только в начале прошлого века, но и многим позже. Особенно «забавно», что радиоактивными препаратами пытались исправлять самые «коммерческие» болезни и расстройства, в том числе облысение и импотенцию.

5. Красота радионуклида


Практикуют это дело и сегодня.

Практикуют это дело и сегодня.

 

Попытки лечить радиацией не ограничивались созданием сомнительных препаратов. В первой трети прошлого века в США существовали целые спа-центры где состоятельные клиенты могли принимать радиоактивные ванны и даже вдыхать опасные элементы при помощи специальных ингаляторов.

6. Атомный туризм


Билеты на полигон. По 10 лет жизни за шутуку. Скидки для детей.

Билеты на полигон. По 10 лет жизни за шутуку. Скидки для детей.

 

Когда в середине прошлого века в США начали активно испытывать атомное оружие в пустыне под Лас-Вегасом, сотни и тысячи зевак стали стягиваться чтобы стать свидетелями уникального зрелища. Незабываемые впечатления и 10-летняя доза радиации были обеспечены! Впрочем, туризм по радиоактивным полигонам популярен и сегодня, несмотря на то, что на них уже давно ничего не взрывают.

7. Радиация Everywhere!


Печально, но факт.

Печально, но факт.

 

«Баловались» не только на Западе, но и на отечественных просторах. Многие военные и научные приборы сделаны с использованием радиоактивных веществ, например многочисленная оптика. Содержат подобные элементы и гражданские вещи. Так, например, наручные часы «Родина» со святящимися стрелками «фонят» на 9.29 мкЗв/ч, а компас Адрианова имеет уровень радиации 38.7 мкЗв/ч.

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7 вариантов использования радиоактивных веществ в быту в ХХ веке, которые «сломают шаблон» современн

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7 вариантов использования радиоактивных веществ в быту в ХХ веке, которые «сломают шаблон» современнПодписаться на мой Instagram
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