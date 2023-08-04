7 вариантов использования радиоактивных веществ в быту в ХХ веке, которые «сломают шаблон» современн

Радиация - это хорошо! Нет.

1. Освежающий глоток под треск счетчика

Считалось, что это полезно.

2. Сладкая смерть от невежества

Такой вреден не только для зубов.

3. Красота требует жертв

Святящаяся пудра.

4. От запора, геморроя и облысения

Волшебные свечи с треском.

5. Красота радионуклида

Практикуют это дело и сегодня.

6. Атомный туризм

Билеты на полигон. По 10 лет жизни за шутуку. Скидки для детей.

7. Радиация Everywhere!

Печально, но факт.