9 мифических советов о выживании в опасных ситуациях
Все книжки про выживание или безопасность рассказывают о многочисленных способах справиться с трудностями. Их все читают и верят. Предлагаем развенчать 9 мифических советов, которые якобы спасут жизнь в опасной ситуации.
1. Без еды
Без еды
Многие люди верят в то, что можно прожить без еды, что не совсем правда. Есть случаи, когда люди сознательно отправлялись в путешествие без продуктов, брали с собой только воду. Всё дело в том, что организм всё равно будет питаться, но теми запасами, которые накоплены в виде жира и полезных веществ до начала путешествия.
2. Укусы змей
Укусы змей
Все знают, что если укусила ядовитая змея, то немедленно необходимо отсосать яд из раны. Это не правильно. Это самый опасный совет, какой можно дать. Яд всасывается ещё быстрее через слизистую рта. Лучше вообще избегать районов, где возможны ядовитые змеи.
3. Притвориться мертвым
Встреча с медведем
Многие советуют при встрече с медведем притвориться мертвым. Но это не работает. Если произошла встреча с медведицей, которая сопровождает своих медвежат, можно притвориться мертвым, но если медведь вышел на охоту, то этот способ не сработает. Дело в том, что бурые медведи нападают со спины, кроме этого, они жадны к легкодоступной еде, которая сама лежит на дороге.
4. Cок кактуса
Cок кактуса
Пустыня, жажда, и вдруг кактус. А все читали, что в кактусе много воды, вот только она может оказаться последней каплей в жизни. Если глотнуть сок кактуса, то вполне вероятно, что почки откажут, так как в нём огромное количество щелочи, что приведет к обезвоживанию организма.
5. Встреча с акулой
Встреча с акулой
Акулы – очень страшные морские создания и очень опасные. Они редко нападают на человека. Если все же они напали, то все знают, что нужно делать – бить в нос. Удар кулаком в акулью морду не всегда спасет жизнь. Акула на несколько секунд, возможно, и отпустит, но вернется еще более агрессивной.
6. Съедобное и несъедобное
Съедобное и несъедобное
День без еды человек может выдержать, но затем захочется есть. В дикой природе всегда растет много растений, но это не значит, что все можно забрасывать в рот. Есть специальный тест «Съедобное – несъедобное», который необходимо пройти и понять, удастся ли выжить в дикой природе в любой части мира.
7. Алкоголь согревает
Алкоголь согревает
Алкоголь согревает
Алкоголь расширяет сосуды, а, значит, кровь циркулирует быстрее, и тело согревается. После того как алкоголь попадает в организм, кровь приливает к поверхности кожи, и кажется, что жарко, хотя все наоборот. Человек мерзнет изнутри, не чувствуя этого.
8. Вонзенный нож
Вонзенный нож
Если произошло так, что нож вонзили в тело, первое, что все делают, это пытаются его извлечь, но этого делать нельзя. Оставляем нож в теле, сдавливаем рану так, чтобы уменьшить кровопотерю и стараемся быстрее попасть в больницу.
9. Во время землетрясения станьте в дверном проеме
Во время землетрясения
Во время землетрясения не нужно становиться в дверном проеме. В современных домах самое дверные проемы не достаточно крепкие. Если уж оказались внутри помещения во время землетрясения, нужно сесть на пол под укрытием (столом), не стоит перемещаться или пытаться выйти наружу.
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