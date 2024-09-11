Бытовые приёмы наших бабушек, которые намного круче современных лайфхаков

Хозяйки делятся на два типа: те, которые ищут бытовые лайфхаки в интернете, и те, которые пользуются проверенными хитростями своих мам и бабушек. Сегодня решили порадовать хозяек из второй категории. Делимся полезными приемами, которые позволят держать дом в чистоте и порядке без особых усилий.







Прием 1: Глицерин против конденсата на окнах

Прием 2: Лук для блеска металла

Прием 3: Уксус и соль для сияния стекла

Прием 4: Грецкий орех против царапин на мебели

Прием 5: Фарфоровая чашка для заточки ножа

Прием 6: Горячий нож для нарезки свежего хлеба

Прием 7: Картофельные очистки против грязи на ковре

Прием 8: Растительное масло против известкового налета

Прием 9: Лук против мух

Глицерин поможет при запотевании оконБывает, что окна изнутри постоянно запотевают.В этом случае на помощь приходит глицерин. Но не один, а в дуэте с жидким мылом. Соедините по 100 миллилитров каждого вещества, хорошо перемешайте, смочите тряпку и нанесите на стекла тонким слоем. Не удивляйтесь, когда после подобной обработки окно станет мутным. Чтобы вернуть ему былую прозрачность, нужно будет взять грубую ткань и до блеска натереть поверхность. Процедура займет от силы 20 минут, зато стекла больше не будут запотевать, и вы забудете о существовании конденсата.Измельчите лук и натрите чашу миксера.Со временем металлические поверхности утрачивают свой блеск, становятся блеклыми, мутными и малопривлекательными. Конечно, есть специальная бытовая химия, предназначенная для устранения таких проблем, но зачем тратить деньги, если можно почистить металл обычным луком? Натрите его на терке, мелко порубите ножом или измельчите в блендере (последний вариант самый быстрый и щадящий для глаз), после чего разведите с водой, чтобы получилась кашица.Далее возьмите мягкую тонкую тряпку, пропитайте ее луковым раствором и хорошо натрите металл со всех сторон. Оставьте на пять-десять минут, чтобы средство подействовало, а затем отполируйте поверхность сухой салфеткой из микрофибры. Поверхность вновь начнет сиять.На заметку: А если вам нужно вернуть блеск столовым приборам из никеля или серебра, возьмите шерстяную материю, смочите ее нашатырем и протрите изделия. Также этот способ поможет устранить царапины на поверхности, поэтому приборы станут, как новые.Уксус поможет убрать мутные разводыЕсли вы заметили, что на стеклянной посуде появились мутные пятна и разводы, и даже посудомоечная машина не спасает, тогда пора прибегать к тяжелой «бабушкиной» артиллерии. Для начала необходимо налить в таз теплой воды, растворить в ней пару столовых ложек измельченного на терке хозяйственного мыла и помыть в этом растворе стеклянную посуду.После этого ополосните ее водой с добавлением соли или уксуса и промойте под струей чистой воды. Чтобы не осталось разводов, возьмите полотенце и вытрите посуду насухо. Останется лишь наслаждаться красотой тарелок и бокалов.Еще один эффективный метод – это отпаривание. Поставьте кастрюлю с водой на плиту, дождитесь, пока она закипит, и подержите мутный бокал над кипятком. Как только внутренняя часть стакана распарится, тщательно протрите его внутреннюю часть салфеткой из микрофибры. Действуйте осторожно, чтобы не повредить хрупкий материал. На втором этапе нужно повторить процесс отпаривания, но только держать бокал так, чтобы пар воздействовал на внешние стенки. Не забудьте протереть в конце посуду полотенцем.Грецкий орех замаскирует царапины.Деревянная мебель качественная, прочная и долговечная, но даже она не застрахована от появления царапин. Если вы заметили небольшие повреждения на поверхности, возьмите грецкий орех. Да-да, вы все правильно поняли. Обработайте поврежденный участок ядром так, словно пытаетесь зарисовать царапины. Орех, конечно, не сможет полностью устранить их, зато замаскирует так, что они перестанут быть заметными. Кстати, если ореха нет под рукой, подойдет ореховое масло.Также для того, чтобы вернуть мебели привлекательный внешний вид, можно использовать чайную заварку или кофейную гущу. Обратите внимание, что такой способ подходит только для темной мебели. Возьмите салфетку из микрофибры, пропитайте ее крепкой чайной заваркой либо нанесите кофейную гущу и тщательно протрите царапины. Некоторое время они не будут бросаться в глаза, но потом нужно будет обработать их средством понадежнее.Процедура заточки займет около 10 минут.Нож затупился, а вы не можете найти ни электрическую, ни механическую точилку? Как показывает практика, она лежит на самом видном месте, но вы это поймете уже когда девайс будет не нужен. Итак, возвращаемся к вопросу, как вернуть прибору остроту без подходящего инструмента. Вам понадобится самая обычная кружка. Переверните ее и найдите ободок на дне, обычно он фарфоровый или керамический. После этого возьмите нож и, слегка надавливая на лезвие, проведите им по направлению от ручки к кончику. Повторите несколько раз с одной стороной ножа, а затем с другой. На процедуру придется потратить около 7-10 минут, но результат вас точно порадует – лезвие вновь станет острым.Смочите нож горячей водой и нарежьте хлебСвежий, ароматный, еще теплый хлеб с хрустящей корочкой – что может быть лучше? Его приятно есть не только с борщом или с картофельным пюре, но и просто с молоком. Но вот незадача – нарезать свежую буханку ровными кусочками практически невозможно. Она крошится, кусочки рвутся и выглядит это не слишком красиво. В целом, для семьи можно просто поломать батон руками, но если речь идет о праздничном столе или вы любите, чтобы все было эстетично, вам понадобится следующий лайфхак.Закипятите в чайнике воду, налейте около 200 миллилитров в глубокую тарелку и опустите туда нож на пару минут, чтобы лезвие прогрелось. После этого вытрите прибор полотенцем и приступайте к нарезке – ломтики получатся тонкими и аккуратными. А говорят, что магии вне Хогвартса не существует!Очистками нужно посыпать ковер и пройтись веником.Ковры привносят в интерьер тепло, делают его уютным, гармонично объединяют элементы комнаты в единую композицию. Однако ухаживать за ними сложно. Они «впитывают» в себя пыль, грязь, шерсть, волосы, а уж если ненароком пролить чай или уронить шоколадную конфету, выводить пятно придется не один час.Если между красотой и практичностью вы выбираете первое, тогда вам пригодится следующая хитрость, которой издавна пользуются наши мамы и бабушки. Ковер нужно освежить? «Посыпьте» его картофельными очистками, а затем пройдитесь по паласу веником или щеткой (это важно сделать, пока кожура не высохла). В ходе этой процедуры очистки соберут на себя всю грязь и ковер вновь станет аккуратным.Еще одно эффективное средство – обычная пищевая сода. Посыпьте ею ковер, оставьте на пару часов, чтобы она «впитала» в себя пыль, а затем хорошо пропылесосьте поверхность. Этот способ действует не хуже картофельной кожуры, зато не придется ждать момента, когда вы захотите приготовить на ужин пюре.Пропитайте ватный диск маслом и протрите кранКраны в ванной комнате и на кухне быстро теряют привлекательный внешний вид, что совсем не удивительно, учитывая качество нашей воды. Если вам надоело ежедневно отмывать смесители от загрязнений, возьмите ватный диск, смочите его растительным маслом, а затем протрите кран (предварительно нужно отмыть его от капель воды). Масло уберет налет, вернет блеск, а также создаст защитную пленку, которая будет отталкивать воду.Возьмите половинку лука.Вас тоже бесит, когда зеркало становится постоянным местом жительства мух? Чтобы навсегда отучить насекомых садится там, где им не положено, натрите поверхность луком. Разрежьте овощ на две части и тщательно протрите половинкой зеркало. Мухи точно забудут к нему дорогу.