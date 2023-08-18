10 картин великих художников, на которых запечатлены самые мрачные страницы истории

До изобретения фотографии Люди сохраняли память о разлиных исторических событиях на картинах. Такие картины часто романтизировали борьбу или представляли различные сцены в искаженном виде, чтобы передать ужас, пережитый нашими предками. Приведем примеры самых мрачных и тревожных картин, на которых изображены исторические зверства и бедствия примерно за последние 450 лет.
1. Избиение младенцев (ок. 1565-1567). Питер Брейгель Старший
Брейгель, фламандский художник эпохи Возрождения, основал сюжет своей картины на библейской истории. Иудейский царь Ирод Великий, узнав о рождении младенца, который станет новым царем Древнего Израиля и Иудеи, приказал убить всех мальчиков в возрасте до 2 лет. Но вместо изображения Вифлеема, Брейгель нарисовал голландскую деревню, накануне великого восстания против испанского правления, которое длилось восемьдесят лет (с 1568 по 1648 год). Таким образом, для Брейгеля его собратья-голландцы олицетворяют «невинных младенцев», а испанский король Филипп II - нового тирана в образе Ирода.
2. Варфоломеевская ночь (ок. 1572-84). Франсуа Дюбуа
Варфоломеевская ночь (ок. 1572-84). Франсуа Дюбуа
В то же время, когда голландские протестанты боролись против испанских католиков, протестанты и католики схлестнулись во Франции. Хаотическая картина Дюбуа изображает резню французских католиков и протестантов в Париже и окрестных селах, которая произошла в День святого Варфоломея в 1572 году. В ходе этой бойни, ставшей одним из самых жестоких событий Религиозных войн во Франции (1562 — 1598), было убито от 5000 до 30000 человек.
3. Казнь Карла I (1649). Джон Висоп
Казнь Карла I (1649). Джон Висоп.
Всего через год после окончания Тридцатилетней войны в 1648 году английского короля казнили (одной из причин стало то, что он практиковал католицизм). На картине показано, как во время кровавой сцены обезглавливания короля дама на переднем плане теряет сознание. Особенно страшной эту сцену делает то, что она означала для европейских монархов. Это дало им понять, что их также могут казнить, если они не будут сотрудничать со своими людьми. Картина прекрасно показывает, насколько тяжелыми могут быть последствия подобных действий. Она также стала мрачным предзнаменованием будущих событий, поскольку Карл не был последним европейским монархом, которого постигла такая участь. На самом деле, насколько бы ни была кровавой английская революция, французская революция в следующем столетии был намного хуже.
4. Смерть Марата (1793). Жак-Луи Давид
Смерть Марата (1793). Жак-Луи Давид
Скорее всего, все видели это изображение в учебниках по истории, в главе о Французской революции. Марат, так называемый «друг народа», на самом деле был кровожадным революционером. Чтобы остановить его, дворянка Шарлотта Корде решила убить лидера якобинцев. У Марата была болезнь кожи, из-за которой он проводил много времени в ванне. Когда Кордей заявила, что знает о заговоре против революционного правительства и хочет рассказать о нем, Марат пригласил ее домой во время того, как принимал одну из своих многочисленных ванн. Это было роковое решение, поскольку Шарлотта зарезала его ножом.
5. Бонапарт возле больных чумой в Яффо (1804). Антуан-Жан Гро
Бонапарт возле больных чумой в Яффо (1804). Антуан-Жан Гро
Как будто Наполеону было мало упорного сопротивления осман и англичан на Ближнем Востоке, ему также пришлось бороться с деморализующей вспышкой бубонной чумы. Эта картина изображает Наполеона, пытающегося вдохновить своих солдат, страдающих от болезни. Данная кампания закончилась плохо для французов, поскольку Наполеон в конечном счете оставил свою армию и вернулся во Францию. На картине Антуана-Жана Гро французские солдаты явно изображены жертвами, в отличие от прочих картин той эпохи.
6. Третье мая 1808 года в Мадриде (1814). Франсиско Гойя
В отличие от английской революции, французская революция затянулась и поэтому во время ее неоднократно менялась власть. В конце концов власть захватил Наполеон и стал французским императором. Он также посадил своего брата на трон Испании. Не удивительно, что испанцы не были в восторге от иностранной оккупации и сопротивлялись французскому вторжению. На изображении выше показан невооруженный, похожий на Христа испанец, которого французские солдаты расстреливают вместе с другими гражданскими.
7. Плот Медузы (1818–1819). Теодор Жерико
В 1816 году французский фрегат «Медуза» сел на мель у африканского побережья. Капитан и офицеры сели в спасательные шлюпки, а для остальных 147 человек построили плот, который эти шлюпки должны были отбуксировать к берегу. Поднялся шторм и люди в шлюпках, опасаясь, что паникующие матросы попытаются перебраться в лодки и утопят их, обрезали буксировочные тросы, бросив плот на произвол судьбы. В итоге он дрейфовал в Атлантическом океане в течение тринадцати дней, а когда пришло другое судно, чтобы спасти выживших, только 15 человек из 147 остались живы. Остальные погибли... одни от голода, другие от жажды, третьих смыло волнами, четвертых убили товарищи, а некоторых и вовсе съели.
Двое оставшихся в живых написали леденящий кровь отчет о своем опыте, который побудил Жерико изобразить момент спасения плота. Художник даже неоднократно ходил в морг, чтобы изобразить трупы как можно реалистичнее. Эта конкретная картина показывает, что насилие и кровопролитие могут быть совершены людьми даже в относительно мирные времена.
8. Воспоминание о гражданской войне (1848). Жан-Луи-Эрнест Мейссонье
Данная картина представляет собой изображение событий, которые произошли лично с Мейссонье. Художник служил в качестве национального гвардейца во время революции и лично сражался с повстанцами на баррикаде в сцене, которую он увековечил на полотне. Картина по сути служит предупреждением о том, насколько разрушительными для обычных людей являются гражданские войны.
9. Взрыв (1917). Георг Грос
Немецкий художник Грос отправился на службу добровольцем во время Первой мировой войны в 1914 году, но был демобилизован в 1915 году после госпитализации из-за синусита. Таким образом, он жил в Германии во время катастрофической войны, которая привела к гибели миллионов немцев. Он не только нарисовал апокалиптический портрет огненного взрыва, запечатлев чувство разочарования, которые многие испытывали на четвертом году войны, но и продолжал свои протесты в других формах даже после окончания войны. Грос был арестован за участие в восстании спартакистов в январе 1919 года, оштрафован за оскорбление армии в 1921 году и покинул Германию в начале 30-х годов, чтобы избежать жизни при нацистах. Он переехал в Америку и оттуда узнал о новой волне ужасов, пережитых европейцами от рук диктаторов в Италии, Испании и Германии.
10. Герника (1937). Пабло Пикассо
Герника (1937). Пабло Пикассо
Примерно полмиллиона человек погибли в гражданской войне в Испании с 1936 по 1939 год. На картине Пабло Пикассо изображена бомбардировка испанского города в 1937 году, когда Гитлер и Муссолини пришли на помощь товарищу-диктатору Франсиско Франко. Это позволило Франко выиграть войну, а Гитлеру и Муссолини - испытать свое оружие перед Второй мировой войной. Этот хороший пример кубизма показывает людей и животных в искаженной и причудливой сцене агонии и террора. Картина является одним из самых известных полотен Пикассо и часто встречается в учебниках по искусству и истории. Она служит напоминанием о том, что борьба с фашизмом и нацизмом фактически началась задолго до официального начала Второй мировой войны в 1939 году.
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