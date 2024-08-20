4 верных способа, как открыть консервы без открывалки

4 способа, как открыть консервы без открывалки
Кушать хочется всегда и везде. Правда, попытки наполнить желудок иногда приносят страдания не меньшие, чем самое нежное чувство. Особенно, когда еда томится в заключении в жестяной банке, а открывалки под рукой не наблюдается. Остаться голодным или бороться с системой?
Эти лайфхаки окажутся очень кстати и в походе, и дома. А знание, как открыть консервы или сладкую сгущенку подручными средствами действительно бесценно. Нет открывалки? Попробуйте открыть жестянку…
1. Ножом
4 способа, как открыть консервы без открывалки
Расположите лезвие строго вертикально возле самого края крышки.
4 способа, как открыть консервы без открывалки
Одной ладонью зажмите рукоять, а второй начинайте аккуратно похлопывать по первой, будто «вбивая» нож в основание банки. Только не прилагайте слишком большие усилия: так вы рискуете, что лезвие соскользнёт. Повторяйте, пока не пробьёте отверстие.
4 способа, как открыть консервы без открывалки
Сделайте еще несколько дырок по диаметру.
4 способа, как открыть консервы без открывалки
Теперь достаточно поддеть лезвием, слегка подрезав жесть, и открыть банку.
4 способа, как открыть консервы без открывалки
2. Ложкой
4 способа, как открыть консервы без открывалки
Метод для самых упрямых и самых отчаянных. Или для тех, кто панически боится ножей. Потребуется металлическая ложка и немалые физические усилия.
Поставьте ложку вертикально (положение, как в методе с ножом) около края крышки и начинайте тереть. Вперед и назад, пока жесть не истончится. Немного усилий, и вы проделаете в крышке дырку.
4 способа, как открыть консервы без открывалки
Теперь используйте ложку, как нож, и вскройте банку по периметру.
4 способа, как открыть консервы без открывалки
4 способа, как открыть консервы без открывалки
3. Ножом шеф-повара
4 способа, как открыть консервы без открывалки
Наверное, самый простой способ. Просто пробейте жестяную крышку «крылом» ножа (угол между лезвием и рукоятью).
4 способа, как открыть консервы без открывалки
4 способа, как открыть консервы без открывалки
4. Камнем или об асфальт
4 способа, как открыть консервы без открывалки
Настоящий лайфхак выживания на случай затянувшегося похода или зомби-апокалипсиса. Возьмите крупный камень или выйдете к асфальту. Переверните банку и начинайте активно тереть её крышкой (конкретно, её краем, как всегда) о твёрдую поверхность.
4 способа, как открыть консервы без открывалки
Трите до тех пор, пока не увидите на камне небольшое количество жидкости. Это будет сигналом, что ваши старания увенчались дыркой в жести. Главное, вовремя перевернуть банку обратно, пока весь ваш ужин не оказался на орудии труда.
4 способа, как открыть консервы без открывалки
Приятного аппетита!
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