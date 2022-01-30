Смертоносная мода: 10 фешн-тенденций в истории, который доводили модников до смерти

Смертоносная мода.
Как известно, «красота требует жертв». Те, кто хочет идти в ногу с последними тенденциями моды, должны быть готовыми «страдать» для достижения результатов. Многие современные процедуры в отрасли красоты болезненные и неудобные, но если оглянуться на прошлое, то они покажутся детской забавой по сравнению с тем, что практиковалось ранее.
1. Корсет
Смертельная мода: корсет.
Ни одна женщина в мире не скажет, что она не хочет иметь тонкую талию. По мнению многих, это является одной из самых опасных модных тенденций, поскольку корсет ограничивает дыхание женщин, что часто приводит к потере сознания. Однако, обмороки - не самое худшее, что могло случиться с женщиной, которая пыталась соответствовать моде в то время.
Смертельный корсет.
При ношении корсета могли также повреждаться внутренние органы, поскольку они изменяли свое естественное положение, и это могло в конечном итоге привести к внутреннему кровотечению. Сломанные ребра, проблемы с пищеварением, истерии, меланхолии, и запоры являются лишь микроскопической частью из почти 100 заболеваний, приписываемых именно корсетам.
2. Удаление ребер
Смертельная мода: удаление ребер.
Хотя современные врачи считают, что удаление ребер - слишком экстремальная процедура, чтобы ее делать сугубо по косметическим причинам, кажется, что это было далеко не так в отношении врачей в викторианские времена. Стремление к осиной талии в викторианской эпохе зашло настолько, что некоторые женщины предпринимали операции по удалению ребер.
Тем не менее, сегодня существуют споры о том, действительно ли практиковалось удаление ребер в викторианской эпохе, но некоторые источники утверждают, что подобные хирургические операции проводились, хотя часто и оказывались фатальными из-за инфекции.
3. Кринолин
Смертельная мода: кринолин.
Изобретенный летом 1856 года кринолин является одной из самых опасных тенденций моды в истории. Говорят, что из-за этой смертоносной викторианской моды погибли около 3000 женщин. Особенно опасным кринолин делало то, что он был очень легко воспламеняющимся. Также с довольно большой вероятностью кринолин легко запутывался в колесах экипажей. И еще одной проблемой для женщин, носящих кринолин, были порывы ветра, которые могли привести к серьезным травмам.
4. Чопины
Смертельная мода: чопины.
Хотя многие люди считают, что высокие каблуки являются современным изобретением, исследования показывают, что они встречаются с древних времен. В XV – XVII веках была популярной такая необычная обувь на гигантских платформах, как чопины. Этот тип женской обуви считался символическим отображением статуса культурного и социального положения владельца.
На протяжении многих лет люди ходили на обуви с 50-сантиметровыми каблуками. Стоит ли говорить, что это означало большую опасность для владельца при потере равновесия.
5. Бинтование ног
Смертельная мода: бинтование ног.
Несмотря на то, что мир обязан древнему Китаю некоторыми великими изобретениями, включая печать, бумагу, порох и компас, практика бинтования ног или «золотых лотосов» явно была не лучшей идеей.По данным некоторых источников, эту практику можно проследить до времен императора Ли Юй, впечатленного танцем придворной танцовщицы по имени Яо Ньянг, которая связала пальцы своих ног, придав им форму новой Луны.
Мода на бинтование ног.
Одного взгляда на фотографии таких «ног-лотосов» достаточно, чтобы понять, насколько болезненной была подобная процедура. Подобный мучительный процесс, как правило начинали проводить над девочками в возрасте 4-9 лет, намеренно деформируя кости их ступней так, чтобы они напоминали копыта.
6. Вытягивание шеи
Смертельная мода: вытягивание шеи.
Длинная шея часто рассматривалась как признак красоты среди представителей бирманского народа каян. Для достижения этой цели двухлетним девочкам надевали на шею кольцо. С ростом ребенка на шею добавляли все новые кольца, которые постоянно давили на ключицы, заставляя их деформироваться и «опускаться», создавая впечатление более длинной шеи. Ношение колец на шее могло быть весьма болезненным, и оно постоянно деформировало тело девочки.
Хотя сегодня подобные кольца являются редкостью, они были очень популярными и дорогими модными вещами. Некоторые женщины в Мьянме до сих пор носят кольца, но в основном они делают это по практическим причинам, поскольку многие туристы приезжают в данную область, чтобы сфотографироваться с «женщинами-жирафами».
7. Окрашивание лица свинцом
Смертельная мода: окрашивание лица свинцом.
Те, кто смотрит на средневековые портреты, наверняка не раз задавался вопросом: почему лица женщин настолько белые. Ответ заключается в том, что это была последняя тенденция красоты того времени. Эта тенденция моды считалась символом богатства и красоты, в то время как загорелая кожа являлась символом низкого социального класса.
Для достижения подобного эффекта многие люди использовали краску для лица на основе свинца, которая является весьма токсичной и могла серьезно повредить кожу. Это приводило к более серьезным проблемам, в том числе головным болям, выпадению волос, проблемам с желудком, гниению зубов, параличу и даже смерти.
8. Радиоактивный макияж
Смертельная мода: радиоактивный макияж.
Мария Кюри открыла радий в 1898 году. После его открытия этот химический элемент мгновенно стал популярным и начал широко использоваться в косметической промышленности. Подобное было наиболее распространенным во Франции, и одним из первых брендов радиоактивных косметических продуктов стал Tho-Radia. Эта компания выпускала целую линейку косметических продуктов, в том числе духи, кремы, порошки для лица и помаду, содержащие торий и хлорид радия.
В Англии компания Radior также представила линию косметических средств, содержащих радий, в том числе ночной крем, румяна, пудру, крем под пудру, порошок талька, тоник для волос и мыло. Радий должен был «активизировать» кожу людей, но поскольку он являлся радиоактивным веществом, он часто приводил к рвоте, анемии, внутреннему кровотечению и в конечном итоге к раку.
9. Глазные капли, содержащие вытяжку из белладонны
Смертельная мода: глазные капли, содержащие вытяжку из белладонны.
Белладонна или красавка считается многими одним из самых ядовитых растений на Земле. Ягоды белладонны красивы и выглядят съедобными, но они содержат сильные дозы тропановых алкалоидов, которые могут быть фатальными даже в небольших количествах. Во время викторианской эпохи женщины с большими зрачками считались красивыми, поэтому для постоянного эффекта расширения зрачков они использовали как раз масло белладонны, несмотря на то, что знали о его крайней опасности.
Это ядовитое растение может привести к слепоте, учащенному сердцебиению, сухости во рту, невнятной речи, светочувствительности, неспособности к мочеиспусканию, потере равновесия, покраснению кожи, потере памяти, спутанности сознания, галлюцинациям и даже смерти.
10. Мышьяковое платье
Смертельная мода: мышьяковое платье.
В 1800-х годах очень популярными были зеленые платья, окрашенные пигментом на основе мышьяка. Этот очень токсичный изумрудно-зеленый кристаллический порошок, известный как «Парижский зеленый», использовался буквально во всем, начиная от штор и заканчивая одеждой. Красивые зеленые платья были очень популярны до тех пор, пока врачи не пришли к выводу, что люди, которые носили их, рано умирают.
Пигмент на основе мышьяка, который использовался для окраски одежды, приводил к медленному впитыванию мышьяка в кожу, а в итоге вызывал язвы, струпья, понос, головные боли и в конечном счете рак.
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