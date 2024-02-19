Цвета в интерьере, от которых вы никогда не устанете

Мы пообщались с экспертами и узнали, какие оттенки лучше всего влияют на психику и атмосферу в доме в целом.







Один из самых частых вопросов клиента к дизайнеру интерьера звучит так: «Каким цветом покрасить стены, чтобы не надоело?». Архитектор Анастасия Агальцова уже много лет отвечает на это одним коротким: «Любым». Все потому, что предпочтения каждого человека сугубо индивидуальны, и выбирая цвет стен для каждого нового клиента, экспертам приходится прибегать к психологии. Мы решили побеседовать с дизайнером и психологом, чтобы узнать, как подобрать оттенок для своего жилья так, чтобы прожить с ним комфортно и 10, и 15, и 20 лет.



Реклама«В чем секрет? Все просто. Когда вы собираете свой интерьер воедино, нельзя думать о его составляющих отдельно, как о самостоятельной единице. Интерьер — это грамотно подобранные материалы, текстуры и фактуры, и все это работает по принципу „от общего к частному“. Так что и большие, и мелкие детали должны смотреться органично», — делится Анастасия.

Архитектор настаивает, что в момент выбора цвета стен нужно заранее четко представлять у себя в голове две вещи: как будет выглядеть финальный результат и есть ли у вас возможность заполучить конкретные материалы, которые будут использоваться в реализации. Например, у вас идет ремонт, вы уже закупили все необходимое, уложили керамогранит на пол и стены, выбрали цвет паркетной доски, но все еще выбираете образцы цветов краски для стен. По отдельности это не работает.



«Немного теории: существуют ахроматические и хроматические цвета. Ахроматические — бесцветные: это белый, черный и серый. И хроматические — красный, синий, желтый. При смешении этих цветов мы получаем вторичные цвета: оранжевые, зеленые, фиолетовые и не только», — объясняет эксперт.







Белый

Зеленый

Синий

Светлые цвета — белый и серый — всегда служат хорошей базой в интерьере. Если вы не знаете, какой цвет выбрать для стен, боитесь ошибиться — берите белый. Он отлично сочетается с любым другим и за счет контраста может усиливать дополнительные цвета, вторичные предметы интерьера. Белый (и все его оттенки) открывают возможность для любых экспериментов. В интерьере отлично смотрятся производные белого, и так же в массе воспринимаются белым. А чистый белый цвет оставить лучше для потолка или каких-то технических зон, которые в последствии вы закроете шкафами.Если от ахроматических уходить в цвет, то наиболее благоприятные в интерьере все оттенки зеленого: оливковый, светлый хаки, серо-зеленый. Тут стоить отметить, что цвета для фона стоит рассматривать сложные, а цвет для акцентов брать более открытый, без примесей других цветов, но все еще в цвете с фоном. Те, кто посмелее, могут рассмотреть цвета охристых, терракотовых, кирпично-песочных палитр. Такие интерьеры будут визуально теплыми, уютными. И интерьере такого человека скорее всего будут необычные сочетания не только в цвете стен, но еще и в текстиле, и в мебели.«И добавлю пару слов о темных, насыщенных цветах. Здесь важно понимать в каком помещении вы будете их применять. Если говорить про спальню, то тут лучше выбирать сложный и насыщенный цвет — например, синий. Этот цвет успокаивает, а при вечернем освещении даже оказывает медитативное влияние на человека. Я люблю темные цвета в интерьере, и мы используем их в своих проектах. Но во всем нужен баланс — стоит помнить, что темные цвета намного менее практичны, чем светлые», — заключила архитектор.Сейчас все производители красок разрабатывают свои персональные палитры. Придумывают уникальные формулы, названия для цвета. Каталоги разрабатывают таким образом, что один конкретный цвет сочетается со всеми остальными цветами этой же палитры. Это значит, что выбрав основной цвет для вашего интерьера, остальные акценты можно выбирать, опираясь на эту палитру. Дизайнер настаивает, что не стоит бояться экспериментов — неудачно окрашенные стены всегда можно перекрасить.