10 причин, почему не нужно выливать в раковину рассол, оставшийся после солений

Соленые хрустящие огурцы – украшение любого стола. А еще это незаменимый компонент многих блюд и салатов.

И после того, как огурцы были съедены, всегда остается рассол, который многие хозяйки выливают. И совершенно зря это делают.

Огуречный рассол очень полезный продукт, богатый различными микроэлементами и витаминами.

1. Повторный засол

Замаринованная в рассоле свекла.

Рассол, оставшийся после солений, можно использовать для повторной засолки различных овощей и плодов, таких как морковь, свекла, лук, чеснок, авокадо. Овощи тщательно моют, очищают, нарезают ломтиками, заливают рассолом и оставляют в холодильнике. За несколько дней они замаринуются и станут отличной закуской к обеду.

2. Основа маринадов

Маринованные яйца – отличная закуска на все случаи жизни.

Огуречный рассол можно использоваться для приготовления маринадов, например, для имбиря. Прекрасным дополнением к столу будут маринованные яйца. Эта оригинальная закуска готовится очень просто:

•яйца варят вкрутую, охлаждают и очищают;

•в рассол добавляют черный и душистый перец, зерна горчицы, кориандр, гвоздику или любые другие специи по своему вкусу;

•смесь доводят до кипения, уменьшают огонь и проваривают минут пять;

•очищенные яйца складывают в банку и заливают теплым маринадом;

•после остывания банку убирают в холодильник.

Яйца маринуются 2-3 дня, но лучше выдержать немного дольше.

Их можно приготовить разных цветов, если добавить в маринад свеклу, куркуму, краснокочанную капусту.

Интересный факт: Кто придумал так готовить яйца доподлинно не известно. Но предполагается, что идея маринования пришла из западной Европы и известна еще с 1700-х годов. В те времена она возникла как способ как можно дольше сохранить яйца годными к употреблению (с помощью соляного раствора). Со временем рецепты модифицировались и сегодня маринованные яйца очень популярная закуска в барах Америки и Великобритании.

3. Приготовление мяса

Маринование в рассоле делает мясо особенно вкусным и мягким.

Огуречный рассол – замечательное средство для смягчения мяса. Оно становится мягкое и нежное, его можно жарить, запекать, готовить на мангале. Рассол прекрасно подходит для маринования свиных отбивных, говяжьих стейков, курицы, индейки и любых других видов мяса.

4. Ингредиент для приготовления блюд

Хлеб, замешанный на рассоле, вкусный и ароматный.

Огуречный рассол можно использовать в качестве жидкого ингредиента при замешивании теста на хлеб, пироги, блины, оладьи, булки, вареники и другие мучные блюда. Такая выпечка будет очень вкусной и ароматной. Вообще, способов применения рассола в кулинарии масса. Его используют при приготовлении супов и рассольников, а также различных подливок, соусов и заправок к салатам. Еще рассол можно заморозить в формочках для льда и потом добавлять в коктейли из овощных соков.

5. Приготовление картофеля

Добавление рассола в воду придаст отварной картошке пикантный вкус.

Просто отварить картошку в соленой воде это так банально. Но если добавить рассол в кипящую воду, клубни приобретут приятный аромат и вкус. При приготовлении картофеля фри можно попробовать предварительно замочить его в рассоле, блюдо определенно станет интереснее на вкус.

6. Напиток для восстановления электролитического баланса

После занятия в тренажерном зале рассол поможет взбодриться.

О свойстве огуречного рассола облегчать похмельный синдром знают практически все. Кроме того, его можно пить после занятий в тренажерном зале, если нет изотонического напитка. Во время тренировки организм теряет много солей, выходящих вместе с потом и рассол – прекрасное средство восстановить электролитический баланс. Он более эффективен, чем обычная вода и к тому же облегчает боли в мышцах после интенсивных физических упражнений. Это объясняется тем, что рассол содержит уксус, а он подавляет нервные сигналы, которые вызывают судорожное сокращение перенапряженных мышц.

Полезный совет: Если мучает изжога, рассол поможет купировать неприятные ощущения. Но следует помнить, что это не лечебное средство и если приступы изжоги случаются часто, необходимо обязательно обратиться к врачу.

7. Ароматное масло

Масло с рассолом и укропом – вкусная и ароматная намазка на бутерброды.

Обычное сливочное масло, смешанное различными добавками, становится гораздо интереснее на вкус. В качестве добавок выступают различные компоненты, в том числе можно поэкспериментировать с огуречным рассолом. На полчашки несоленого размягченного масла высокого качества добавляют:

•столовую ложку рассола комнатной температуры;

•специи – сушеный и маринованный укроп (из рассола), толченый чеснок, молотый кориандр, черный перец, горчицу и другие приправы по своему вкусу.

Все ингредиенты смешивают с помощью миксера, перекладывают в контейнер и хранят в холодильнике.

8. Замариновать сыр

Почему бы не попробовать замариновать сыр в огуречном рассоле.

Маринованный сыр – вкусный ароматный продукт, который украсит любой стол и станет пикантным дополнением при приготовлении салатов или бутербродов. Рецептов в интернете множество – на любой вкус, и мариновать можно не только мягкие сорта, такие как моцарелла, брынза, фета, но и твердые сыры. Использование огуречного рассола как ингредиента маринада поможет получить прекрасную закуску с пряным вкусом.

9. Заменитель уксуса

Огуречный маринад – хорошая альтернатива уксусу.

Если рецепты требуют использования уксуса, попробуйте заменить его огуречным рассолом. Он такой же кислый, ведь в нем содержится уксус, и к тому же обогащен полезными микроэлементами.

10. Чистка кухонной утвари

Рассол поможет очистить чайник от накипи.

Если нет желания употреблять рассол в пищу, его можно использовать как чистящее средство. Если залить его в почерневшую алюминиевую кастрюльку и оставить на пару часов, емкость легко очистится от черноты. Рассол также хорош для удаления накипи. Для этого его кипятят в очищаемой емкости в течение 2-3 часов.

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