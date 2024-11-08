Мода и культура: 16 невероятных традиционных свадебных нарядов разных народов мира

Фантастические свадебные наряды разных народов мира.
Удивителен тот факт, что почти во всем мире существует такой ритуал как свадьба, несмотря на порой диаметрально противоположные различия в культурах. Само собой взгляд на свадьбу везде свой, также как и на свадебные наряды. В новом обзоре были собраны самые невероятные традиционные свадебные убранства со всего мира.
1. Индия
Индийские свадебные наряды жениха и невесты.
Индийские молодожены олицетворяют собой красоту, изящество и роскошь. Традиционные свадебные наряды жениха и невесты выполняются в красном, бордовом, пурпурном или оранжевом цвете, щедро расшитые золотом, чтобы взоры гостей обращали внимание только на счастливую пару.
2. Нигерия
Наряд нигерийской невесты.
Традиционный наряд нигерийской невесты - это яркое платье простого кроя и Геле - большой и необычный головной убор.
3. Гана
Традиционные свадебные наряды Ганы.
Традиционная свадьба в Гане - зрелище очень необычное и оригинальное. Костюмы молодожен обычно очень яркие, украшенные индивидуальными узорами, характерными исключительно для отдельной семьи.
4. Монголия
Монгольские традиционные свадебные костюмы.
Монгольская свадьба полна традиций и ритуалов, соблюдение которых является гарантией счастливой семейной жизни. Наряд невесты в Монголии отличается изяществом и красотой, поверх платья обязательно должна присутствовать красная накидка. Еще одним атрибутом свадебного образа является сложная прическа, имитирующая коровьи рога, и небольшая шапочка, к которой крепятся многочисленные подвески - серебряные, из бусин коралла или бирюзы.
5. Япония
Японские традиционные костюмы жениха и невесты.
В Японии невеста меняет наряд минимум трижды за свадьбу. Сначала она предстает перед женихом в белоснежном кимоно, символизирующим чистоту и целомудрие, и головным убором того же цвета. После церемонии бракосочетания, девушка переодевается в цветное или красное кимоно. Жених при этом одет в традиционные японские одежды - черное кимоно, черная куртка хаори, брюки хакама.
6. Шотландия
Шотландский свадебный наряд.
В отличии от других народностей, шотландские невесты свободны в выборе свадебного платья, жених же облачается в килт, цвета своего клана. После торжественной церемонии, невеста может накинуть на себя платок, выполненный в тех же цветах, что и килт супруга.
7. Румыния
Традиционная свадьба в Румынии.
Свадьба в Румынии - громкое мероприятие, организуемое родителями молодоженов. Наряд жениха - традиционный национальный костюм - холщовая рубаха, брюки, шерстяной или кожаный пояс и жилетка. Наряд невесты же выглядит роскошно и дорого: рубаха (кэмаше), пышная юбка, массивные украшения и праздничный головной убор.
8. Косово
Традиционный образ невесты из Косово.
Невесты из Косово похожи на фей и кукол. Такая ассоциация возникает из-за необычного, немного сюрреалистического макияжа, который должен защитить девушку от сглаза и сплетен. Наряд невесты расшит серебром и камнями, также в образе присутствует большое количество различных украшений.
9. Китай
Китайские свадебные костюмы молодых.
Традиционно молодоженов в Китае облачали в наряды красного цвета, символизирующего счастье, голову невесты обычно украшают головной убор в виде феникса.
10. Филиппины
Свадебные образы яканов.
Народность яканы издавна украшают лица жениха и невесты особыми узорами, защищающими их от зла.
11. Бали
Балийские национальные костюмы жениха и невесты.
Свадьба на Бали - событие грандиозное, масштабное и роскошное. Жених и невеста на свадьбе воспринимаются, как царские особы, поэтому их головы украшает нечто подобное на короны. Наряды, выполняются из дорогого материала и щедро украшаются золотом и камнями.
12. Венгрия
Традиционный наряд венгерской невесты.
Традиционный наряд венгерской невесты отличается наличием пышной юбки, цветочными орнаментами и огромным цветочным венком.
13. Перу
Традиционный свадебный костюм.
Традиционно, невесты в Перу облачаются в яркое пончо, украшенное цветными орнаментами, на голову надевают необычный плоский головной убор. Жених тоже облачается в цветастое пончо.
14. Украина
Гуцульские традиционные наряды.
Украинцы, живущие в Карпатском регионе, тщательно соблюдают свадебные традиции. Жениха и невесты облачают в рубашки, вышитые особым образом. На женихе красуется кептар - колоритный меховой жилет. Головы молодоженов покрыты традиционными головными уборами.
15. Россия
Русские традиционные свадебные костюмы.
Русский свадебный наряд имеет несколько вариаций. Это может быть сарафан красного или зеленого цвета или белые рубашки, вышитые особым образом. Голову невесты украшают цветочным венком и кокошником.
16. Сингапур
Образы молодоженов в Сингапуре.
Жених и невеста в Сингапуре облачаются в костюмы черного цвета, расшитые золотом и камнями. В отличие от других стран черный цвет здесь является не траурным, а торжественным.
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