10 проектов межконтинентальных мостов и тоннелей, осуществление которых вполне реально

Проекты межконтинентальных мостов и тоннелей.
Возможность добраться на поезде от Аляски до России или из Лондона до Нью-Йорка прельщает многих. Это вполне может стать возможным довольно скоро благодаря ряду предложений по строительству мостов и подводных тоннелей, которые будут соединять континенты.
1. Мост через Тиранский пролив
Мост через Тиранский пролив.
Этот предполагаемый мост должен соединить Египет с Саудовской Аравией, и по нем будет проходить как автомобильная, так и железная дорога. Хотя точное местоположение моста еще не определено, некоторые полагают, что он будет построен между египетским Набком и аравийским Рас Альшейх Хамид, которые являются ближайшими точками между обеими странами. Что интересно, мост предполагается построить не по прямой, а он «сделает крюк» через саудовский остров Тиран. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд намекнул на свое намерение построить подобный мост во время государственного визита в Египет в 2013 году. Это обойдется Саудовской Аравии в $ 3-4 млрд.
2. Мост рогов
Мост рогов.
Мост рогов — предполагаемый мост, который соединит Джибути с Йеменом. Предполагается, что по нем пройдет шестиполосная дорога для автомобилей и железная дорога для поездов. Его конструкция была предложена Тарек бен Ладеном — бизнесменом из Саудовской Аравии, который является сводным братом печально известного Усамы. Тем не менее, проект был подвергнут критике из-за стоимости (мост длиной 28,5 км был первоначально оценен в $ 70 млрд), а также из-за сейсмоопасности зоны, где планировалась его постройка. Однако, предварительные работы по строительству моста были завершены, и планируется дальнейшее строительство, которое будет финансироваться Noor City Development Corporation в Дубае (эта же компания планирует строить два города под названием Аль Нур (Город Света) с обеих сторон моста, аэропорт и обширную дорожную сеть, которая будет вести из Йеменского Аль-Нура в эмиратский Дубай. Мост рогов планируется открыть в 2020 году, а затраты на его постройку составят $ 20 млрд.
3. Тоннель под Беринговым проливом
Тоннель под Беринговым проливом
Уже было несколько предложений о том, чтобы связать Сибирь с Аляской. Первое из таких предложений было сделано в 1890-х годах, когда инженер Джозеф Штраус предложил строительство железной дороги между Россией и Аляской. Николай II принял аналогичное предложение в 1907 году, но оно не было реализовано из-за начавшейся Первой мировой войны. Следующий раз об идее вспомнили в 2011 году, когда был предложен проект 105-километрового подземного тоннеля под Беринговым проливом. Планируется создать сеть из трех тоннелей: один для путешествий из России на Аляску, второй — для путешествий с Аляски в Россию, а третий, проходящий между ними, будет зарезервирован для чрезвычайных ситуаций (в нем предусмотрены соединения с другими тоннелями).
В каждом из двух основных тоннелей будут две железные дороги: одна для высокоскоростных поездов, а другая для более медленных поездов, двухполосная трасса для авто, трубопроводы для воды, газа, нефти и волоконно-оптических кабелей. Стоимость должна составить около $ 35 млрд, а время постройки от 12 до 15 лет.
4. Тоннель Сицилия-Тунис
Тоннель Сицилия-Тунис.
Этот туннель должен соединить материковую Италию с Тунисом через Сицилию. Проект включает в себя строительство 3,3-километрового моста, который свяжет Реджо-ди-Калабрия на материковой части Италии с Мессиной на Сицилии. Затем Сицилия и Тунис будут связаны сетью из пяти подземных тоннелей. По четырем из них будет проходить движение в обоих направлениях, а пятый будет зарезервирован для чрезвычайных ситуаций. Исследователи из итальянского агентства по альтернативной энергии призвали правительства обеих стран, чтобы построить четыре искусственных острова между Тунисом и Сицилией из породы, изъятой при рытье тоннелей. Они оценили, что стоимость проекта будет составлять $ 28 млрд.
5. Железная дорога Китай-Россия-Канада-Америка
Железная дорога Китай-Россия-Канада-Америка.
Предлагаемая железная дорога будет начинаться в Китае, проходить через территорию России, Аляски и Канады, а заканчиваться на континентальной части Соединенных Штатов. Россия и Аляска будут связаны 201-километровым подводным тоннелем под Беринговым проливом. Китай утверждает, что строительство подобного тоннеля не будет проблемой, поскольку страна уже обладает требуемыми технологиями.
6. Трансатлантический тоннель
Трансатлантический тоннель.
Трансатлантический тоннель — проект подводной железной дороги, которая соединит Нью-Йорк с Лондоном, Парижем или Брюсселем. Он был предложен Эрнстом Франкелом и покойным Фрэнком Дэвидсоном, который работал над Евротоннелем под Ла-Маншем (который соединяет Англию с Францией). Трансатлантический тоннель планируют построить под поверхностью Атлантического океана и закрепить над морским дном с помощью подпружиненных кабелей.
Если удастся построить подобный титанический проект, то по нему пустят сверхбыстрые поезда на магнитной левитации, которые будут курсировать между Лондоном и Нью-Йорком всего за четыре часа. Тем не менее, проект был подвергнут критике из-за его высокой стоимости (почти 200 миллиардов долларов), а также проблем, связанных с прокладкой 5600-километровой трубы через океан. По данным Discovery Channel, Трансатлантический тоннель не станет реальностью в ближайшее время, поскольку необходимые средства и технологии не будут доступны до 2099 года.
7. Шоссе Дарьен Гап
Шоссе Дарьен Гап.
Панамериканское шоссе, которое тянется от залива Прюдо, Аляска до Огненной Земли, Аргентина, считается самой длинной в мире дорогой. Но по факту Панамериканское шоссе прерывается между Северной и Южной Америкой на границе Панамы и Колумбии в джунглях, которые называются Дарьен Гап. Предыдущие попытки построить шоссе через это место встретили сопротивление со стороны местных туземцев и экологов, которые утверждают, что дорога уничтожит лес. Сегодня люди, которые едут из одной Америки в другую, вынуждены садиться на паром или самолет. Одним из предложений того, как справиться с данной проблемой является строительство подводного тоннеля между Панамой и Колумбией.
8. Гибралтарский тоннель
Гибралтарский тоннель
Предложения по строительству подводного тоннеля через Гибралтарский пролив, чтобы связать Европу с Африкой, появлялись с 1930 года, когда испанские инженеры предложили 32-километровый тоннель между Испанией и Северной Африкой. Испания и Марокко в настоящее время ведут работы по созданию Гибралтарского тоннеля. Ближайшие точки двух стран находятся всего в 14 километрах друг от друга, причем с берега одной страны можно увидеть берег другой. Но тоннель не будет проходить через это самое узкое место в проливе из-за наличия очень твердых скальных пород под дном.
Скорее всего, оно пройдет с мыса Малабате в Марокко до Пунта Палома в Испании (28 км). Длина самого тоннеля составит 40 км из-за того, что он будет извилистым. Стоимость оценивается в 6,5-13 миллиардов евро, и обе страны подали заявки на финансирование от Европейского Союза. Прежде обе страны собирались построить мост, но отказались от этой идеи в связи с опасениями, что он может не выдержать сильный ветер и течения в данном регионе.
9. Интерконтинентальный мост мира
Интерконтинентальный мост мира.
Интерконтинентальный мост мира - планируемый 88-километровый мост, который свяжет Сибирь и Аляску. Он был предложен инженером Тай Лин еще во время холодной войны. Лин был настолько серьезно настроен построить свой проект, что он вручил президенту Рональду Рейгану 16-страничную брошюру с подробным описанием своего плана в 1986 году. Но об этом проекте забыли до 1994 года, после чего инженер модернизировал свой план, включив в него сеть трубопроводов для транспортировки нефти и газа из России в Северную Америку (случилось это после того, как Россия обратила свое внимание на обширные неосвоенные месторождения в Сибири.
10. Транс-глобальное шоссе
Транс-глобальное шоссе
Транс-глобальное шоссе — проект, предложенный Франком Дидиком, который может связать все континенты мира. По сути, это не новое шоссе, а стандартизация и соединение в одну сеть существующих дорог, а также строительство новых дорог и тоннелей, где это необходимо. Если предложение когда-либо примут, то на авто можно будет путешествовать по всему миру. Кроме самих дорог, Транс-глобальное шоссе будет иметь трубопроводы для нефти, газа, воды и кабелей связи. Дидик считает, что единственным препятствием для строительства подобного проекта является ненависть между различными соседними государствами, которые откажутся поддерживать сети дорог своих соседей.
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