Народные средства от капустных вредителей

На сегодняшний день существует огромный ассортимент химических инсектицидов и фунгицидов для защиты капусты от вредителей и болезней.

Однако, если вы сторонники органической чистоты растений, которые выращиваете и употребляете в пищу, то от их использования лучше отказаться.

К счастью, наши предки уже несколько веков знают, как защитить капусту от вредителей народными средствами быстро и эффективно. Рассмотрим в этой статье основных врагов белокочанной капусты и способы избавления от них.



Опасные вредители капусты

Гусеницы

Бабочка белянка

Капустная Совка

Капустная моль

Крестоцветный клоп

Скрытнохоботник стеблевой

Блошка крестоцветная

Капустная тля

Слизни

Эффективные народные средства

Сельдереевый отвар

Настойка табачная

Препарат из одуванчика

Раствор нашатыря

Настойка из ботвы и чеснока

Перечная настойка

Присыпка зольная

Уксусная вода

Настойка из луковой шелухи

Настой на тысячелистнике

Отвары

Другие препараты от капустной мухи

Валериана

Сода

Деготь

Горчица

Сыворотка

Нафталин с песком и золой

Особенности использования самодельных растворов

Меры профилактики

Насекомые-вредители, охочие до капусты могут даже рассмешить своими размерами. Однако не стоит их недооценивать: они способны погубить урожай в короткие сроки за счет своей прожорливости и невероятной плодовитости. Поэтому так важно выучить их основные приметы заранее, чтобы при встрече сразу знать, чем обработать капусту от вредителей этого типа и какие народные средства стоит использовать.Личинки капустной моли, совок, белянок выедают в кочанах длинные ходы, оставляя по пути цепочку экскрементов, которые не только отталкивают внешне, но и способствуют быстрому загниванию капусты.Красивая и нежная внешне бабочка белянка не только откладывает в кочаны яйца своих прожорливых личинок, но и переносит грибок и болезнетворные бактерии.Маленькое семейство совок уничтожает кочан за 5-6 дней. Особенность этих гусениц в прекрасной маскировке, они окрашены в светло-зеленый цвет и обожают прятаться в сгибах листьев, поэтому их далеко не сразу удается заметить.Гусеницы капустной моли невероятно прожорливы. Они охотятся не только за сладкими листьями, но и за молодыми завязями рассады. В их силах полностью уничтожить грядку всего за несколько дней.Крестоцветные клопы объедают цветоносы и листья представителей одноимённого семейства. Заметить их присутствие можно по желтым точкам на местах прокола растения.Капустой интересуются только личинки этого жука. Они выгрызают полости в стеблях и побегах, приводя к постепенному увяданию и гибели растения.Крестоцветных блошек легко заметить по изрешеченными мелкими точками листьям капусты. Выглядят они как маленькие чёрные жучки.Капустная тля основывает колонии на нижних поверхностях листьев. От её присутствия они начинают вянуть, скручиваться и желтеть.Слизни — одни из самых крупных, прожорливых и потому опасных врагов капусты. Они предпочитают кочанам зеленые побеги и могут уничтожить рассаду под корень меньше, чем за неделю.Натуральные, экологически чистые препараты для защиты капусты от вредителей — это не миф. Их состав проверен годами, рецепты смесей отточены до совершенства. Рассмотрим самые популярные способы обработки капусты с помощью подручных средств.Отвар из сельдерея — лучшее народное средство от капустницы в огороде. Для его приготовления потребуется 4 кг свежего измельченного сельдерея и 10 л воды. Смесь кипятят в течение получаса, а затем настаивают 2-3 часа. После настой процеживают и разбавляют водой в пропорции 1:5. Чтобы смесь не стекала на землю, а оставалась на листьях, в нее можно добавить 50 г жидкого мыла или 100 мл молока.Обработку капусты табачной настойкой проводят при появлении крестоцветной блошки. Рабочий раствор готовят, заливая 200 г листьев табака 10 л горячей воды, и настаивают до полного охлаждения. Полученной смесью тщательно опрыскивают листья и кочаны растения.Против крестоцветной блошки также помогает средство из одуванчиков. Рецепт его приготовления:500 г листьев и корней растения пропускают через мясорубку или мелко рубят.Добавляют к кашице 10 литров воды, тщательно перемешивают.В жидкость вливают 1 ст.л. хозяйственного мыла и полученной смесью обрабатывают капусту.Нашатырь успешно противостоит нападкам медведки, слизней, муравьев и тли. Допустимая концентрация раствора — не более 10 мл спирта на ведро воды. Жидкостью можно обрабатывать почву на грядках, а также использовать как внекорневую подкормку, добавив немного мыла.Говоря о защите капусты от вредителей народными средствами, нельзя не упомянуть о настое чеснока с ботвой помидоров или картофеля. Для приготовления рабочего раствора берут:1 стакан листьев помидоров или картофеля и 1 стакан чеснока.Пропускают их вместе через мясорубку и разводят в 10 л воды.Полученным раствором выполняют обработку капусты от насекомых по листу.Перечная настойка показывает хорошие результаты при обработке капусты от слизней. 100 г горького измельченного перца заливают литром воды и настаивают сутки. После процеживают жидкость, разводят в 10 л воды, добавляют мыло и опрыскивают кочаны.Зольная присыпка тоже помогает избавиться от капустной мухи. Для лучшего эффекта ее смешивают в пропорции 5:1 с нафталином и посыпают почву вокруг кочанов. Не рекомендуется использовать больше 30 г смеси на 1 кв.м.От крестоцветной блошки можно осторожно и аккуратно проводить обработку капусты с помощью слабого уксусного раствора. Допустимая концентрация 9% уксуса — 1 стакан на 10 л воды. Предварительно рекомендуется провести тест на одном растении, прежде чем использовать массово.Луковая шелуха — отличный природный инсектицид против большинства вредителей. Готовить настой с ней проще простого. Достаточно с утра заварить 200 г шелухи в ведре кипятка, укрыть теплым одеялом, и уже вечером можно опрыскивать капусту.Еще один ароматный настой на основе тысячелистника эффективен при борьбе с прожорливыми гусеницами. Необходимо использовать только свежие растения для приготовления лечебного раствора.Использовать можно цветы, стебли и листья. Их заливают небольшим количеством кипятка и остужают. После разводят в 10 л воды и настаивают в теплом месте 4 дня. Перед использованием в настой добавляют 40 мл жидкого мыла. Особенность настоя из тысячелистника для обработки капусты в том, что он теряет эффективность в течение нескольких часов, поэтому использовать его стоит сразу.Настои на травах и отвары не зря пользуются популярностью. Для них подходят только свежесобранные растения. Приведем два самых популярных рецепта:Отвар с ромашкой. Эффективен при борьбе с взрослыми особями. Килограмм листьев и цветков ромашки заливают водой и кипятят. Получившуюся жидкость настаивают в течение 10-12 часов. После ее разбавляют водой (в три раза), добавляют немного жидкого мыла, тщательно перемешивают и проводят сразу же обработки растений.Отвар с лавровым листом для защиты капусты от вредителей действует, отпугивая их резким запахом. Для приготовления лаврушку заливают водой и доводят до кипения. Поливать растения можно сразу после того, как жидкость полностью остынет.Перечислим не очень известные, но не менее эффективные средства от капустной мухи. Их можно спокойно использовать, если у вас нет других ингредиентов.Для борьбы с этими вредителями подходит раствор обычной аптечной валерьянки и мыла. Пузырек настойки разводят примерно в 3-4 л воды и добавляют немного хозяйственного мыла. Этим раствором можно обрабатывать и здоровые, и пораженные растения. Если у вас есть свежие корни валерианы, то можно приготовить еще более действенное средство:Возьмите 200 г чистых корней растения и залейте 5 литрами воды.При наличии и желании добавьте 0,5 кг листьев табака.Доведите раствор до кипения и остудите.Полученный раствор настаивайте сутки в темном месте.На следующий день его требуется использовать полностью для обработки участка.Одним из самых доступных препаратов от капустной мухи является пищевая сода. К ее главному преимуществу относится то, что она совершенно не изменяет вкусовые и качественные характеристики плодов. Также она полностью безвредна для полезных насекомых и не вносит существенные изменения в микрофлору почвы.Раствор готовится просто: в литре теплой воды разводят 1 ст.л. соды и добавляют немного растительного масла или мыла, чтобы средство задерживалось на растениях на более долгий срок.Раствор необходимо залить в пульверизатор и опрыскивать капусту с его помощью, периодически встряхивая его. В противном случае, на дне довольно быстро начинает образовываться осадок.Содой можно не только обработать капусту от вредителей, но и полить междурядья. Более концентрированный раствор эффективен при борьбе с сорняками, мешающими нормально расти и развиваться кочанам капусты.Деготь не защищает капусту от вредителей, однако может их отпугнуть. Применять его можно только в качестве профилактического средства. Раствор готовят, растворяя столовую ложку березового дегтя в 10 литрах воды. Настаивают его в течение 3-4 часов. После его требуется перемешать, залить в пульверизатор и приступить к обработкам.Горчица также прекрасно отпугивает капустную муху, а также других гусениц и слизней. Чтобы приготовить раствор, возьмите 100 г сухой горчицы и разведите в 10 литрах теплой воды. Настой требуется оставить на два дня в темном месте. После этого его процеживают через плотную марлю и используют незамедлительно. Лучше всего обрабатывать им капустные листы.Молочная сыворотка абсолютно безопасное и действенное средство, отпугивающее капустных насекомых-вредителей. Обрабатывать растения можно на любом этапе развития, без риска нанесения вреда посадкам или будущему урожая.Кроме отпугивания насекомых, сыворотка из молочных продуктов является натуральным источником полезных микроэлементов и благотворно влияет на рост растений, усиливая его. Применять сыворотку следует на регулярной основе, чтобы гарантированно избавить капусту от нашествия вредителей.Предпринимать какие-либо действия по подготовке растворов или настоев нет необходимости. Сыворотку можно использовать сразу же, в неизменном виде.Нафталин с песком и золой применяется для защиты грядок от капустной мухи. Отпугивающий состав готовят, смешивая нафталин с песком или золой в пропорции 1 к 5. Полученной сухой смесью нужно посыпать грунт, отступая от растения на 5 см. На квадратный метр грядки не рекомендуется использовать более 30 г средства.Чтобы получить самую надежную защиту капусты от вредителей с народными средствами, обязательно нужно знать, как их правильно применять.Домашние настои и отвары менее стойкие, чем препараты химической промышленности. Они очень легко смываются с растений при поливе или осадках. Поэтому обработку желательно проводить после каждого сильного дождя. Поливать капусту следует под корень.Для получения видимого эффекта многие средства нужно применять до 3 раз с перерывом на неделю.Все лечебные процедуры проводятся только после захода солнца, чтобы не обжечь нежные кочаны растения.Усилить эффект от обработок поможет тщательное мульчирование почвы. Например, сухими хвойными иголками, которые будут отпугивать вредоносных насекомых.Также стоит дополнительно посадить в междурядья укроп, лаванду или чабрец. Их запах неприятен для насекомых.В этой статье мы разобрались, чем брызгать капусту от вредителей и как правильно готовить настои и целительные отвары. Однако гораздо проще предотвратить проблему, чем бороться с ней. Помочь избежать столкновения с армией насекомых поможет обычный регулярный осмотр всех растений от верхушки до самого низа. Борьба с вредителями капусты, найденными при осмотрах, с помощью народных средств в большинстве случаев оканчивается победой садоводов. Однако в битве с большими колониями, скорее всего, невозможно будет обойтись без химических препаратов.