Балестрино: как появилась бесшумная альтернатива пистолету и почему не получила распространения

Арбалет, о котором мифов осталось больше, чем правды. /Фото: popmeсh.ru

По сравнению с обычным арбалетом, балестрино кажется совсем крошечным. /Фото: fishki.net

Не факт, что балестрино было уместно заряжать отравленными дротиками. /Фото: poltavacity.top

Современная реплика балестрино. /Фото: myarmoury.com