Балестрино: как появилась бесшумная альтернатива пистолету и почему не получила распространения

В истории оружия можно выдели отдельные вехи, которые стали поворотными в развитии военного дела в общем. Одним из ярких примеров такой «революции» стало появление огнестрельного оружия. И пусть не сразу, но ружья и пистолеты нашли свое исключительное место на поле битвы. Вот только мало кто сейчас вспомнит, что однажды оружейники создали бесшумный, но не очень удачный заменитель пистолета. Именно так появился балестрино - самый необычный арбалет эпохи Возрождения.
Арбалет, о котором мифов осталось больше, чем правды. /Фото: popmeсh.ru
Обычно арбалеты ассоциируются исключительно с болтами и стрелами. Некоторым известно, что они стреляли еще и дротиками. Как раз последними, причем нередко еще и смазанными ядом, стрелял балестрино. Во всяком случае, об этом говориться в ряде источников, представляющих это оружие неким символом венецианских наемников позднего Средневековья. История этого необычного оружия началась в Венеции эпохи Возрождения. Наибольшее распространение оно получило в 15-16 веках, а в ходу, пусть и с измененным функционалом, оно оставалось вплоть до позапрошлого столетия.
Среди конструктивных преимуществ балестрино, выделяют сравнительно небольшие размеры - по данным редакции Novate.ru, их средняя длина составляла 30 сантиметров. Кроме того, в отличие от тогдашнего огнестрельного оружия, этот арбалет был еще и бесшумным. Стрелять оно при такой небольшой длине могло на расстояние до 70 метров. Именно поэтому считается, что его использовали венецианские наемники, а также в качестве оружия для самообороны.
По сравнению с обычным арбалетом, балестрино кажется совсем крошечным. /Фото: fishki.net
Однако немало историков опровергают достоверность ореола таинственного оружия не менее таинственных убийц, которое балестрино обычно приписывают. Так, доподлинно неизвестно, действительно ли выстрел этого арбалета был достаточно мощным, или могли ли болты и дротики смазывать ядом.
Не факт, что балестрино было уместно заряжать отравленными дротиками. /Фото: poltavacity.top
Еще одним серьезным аргументом, который говорит против «славного боевого прошлого» балестрино, это проблема перезарядки - она проходила уж слишком долго, чтобы им реально пользовались в бою и во время тайных покушений. Да и он был просто опасен для самого владельца: прятать такое оружие под одеждой - это риск им же пораниться после одного неловкого движения.
Поэтому критики «красивой легенды» о балестрино считают, что это небольшое, красиво украшенное оружие на деле было малоэффективным, а потому служило скорее экспонатом частных коллекций, а в некоторых случаях, особенно в 17-18 ст., его использовали во время охоты на мелких зверей. Так, например, известны случаи, когда из него подстреливали лягушек.
Современная реплика балестрино. /Фото: myarmoury.com
Да и не мог балестрино заменить огнестрельное оружие, как в условиях реального боя, так и при самообороне. И речь идет не только о вышеперечисленных конструктивных недостатках. Все дело в том, что этот арбалет банально запретили даже на Родине - за его ношение на улице предусматривался немаленький штраф. Впрочем, это не помешало позднее получить этому арбалету распространение, к примеру, на просторах Туманного Альбиона.
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