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Лайфхак от мозолей на ногах

Чтобы обувь не натирала даже при длительной ходьбе, сшейте очень простые и удобные подследники своими руками. Они будут идеально по размеру, незаметные, надёжные и удобные!

Лайфхак от мозолей на ногах

Измерьте длину стопы, отнимите 2 см. Лист бумаги сложите вдвое по длине, перенесите мерку (стопа -2 см) на бумагу. Далее, измерьте самую широкую часть стопы + пятку. От каждой мерки возьмите только половину, перенесите на ткань.

Лайфхак от мозолей на ногах

Соедините плавными линиями, повторяя изгиб стопы.

Лайфхак от мозолей на ногах

Вырежьте. Острый угол также скруглите.

Лайфхак от мозолей на ногах

Перенесите шаблон на эластичную, мягкую ткань.

Лайфхак от мозолей на ногах

Сложите пятку пополам и прошейте на машинке оверлоком или зигзагом.

Лайфхак от мозолей на ногах

Затем из кружева вырежьте заготовку для носка (длина — 5 см), прошейте на машинке.

Лайфхак от мозолей на ногах

Осталось взять тонкую резинку и прошить по кругу — от начала, где пришито кружево, до другой стороны.

Лайфхак от мозолей на ногах

Можно примерить! Это идеальные следочки (подследники) точно по размеру вашей ноги. Их не видно в обуви, они очень мягкие и надёжно защищают ногу от мозолей!

Лайфхак от мозолей на ногах

Подробнее о том, как сшить подследники, смотрите в видео ниже:


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