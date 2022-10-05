Лайфхак от мозолей на ногах

Чтобы обувь не натирала даже при длительной ходьбе, сшейте очень простые и удобные подследники своими руками. Они будут идеально по размеру, незаметные, надёжные и удобные!







Измерьте длину стопы, отнимите 2 см. Лист бумаги сложите вдвое по длине, перенесите мерку (стопа -2 см) на бумагу. Далее, измерьте самую широкую часть стопы + пятку. От каждой мерки возьмите только половину, перенесите на ткань.







Соедините плавными линиями, повторяя изгиб стопы.







Вырежьте. Острый угол также скруглите.







Перенесите шаблон на эластичную, мягкую ткань.







Сложите пятку пополам и прошейте на машинке оверлоком или зигзагом.







Затем из кружева вырежьте заготовку для носка (длина — 5 см), прошейте на машинке.







Осталось взять тонкую резинку и прошить по кругу — от начала, где пришито кружево, до другой стороны.







Можно примерить! Это идеальные следочки (подследники) точно по размеру вашей ноги. Их не видно в обуви, они очень мягкие и надёжно защищают ногу от мозолей!







Подробнее о том, как сшить подследники, смотрите в видео ниже:



