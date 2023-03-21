Путешествие по скандинавской Венеции
Алесунд – самый красивый город Норвегии. Знаю: «самым красивым» я называл практически каждый норвежский город, где мы останавливались, но ничего не могу с собой поделать. Действительно, «самый» – самый подходящий эпитет к большинству населенных пунктов на западе Скандинавского полуострова.
Чем же так покорил Алесунд? Он находится на перешейке между большой землей, где на небольшом клочке суши уютно расположились симпатичные домики. Некоторые из них прямо-таки нависают над водой, что вызывает ассоциации с Венецией. Если забраться на смотровую площадку, вид города открывается во всём своём великолепии. А если ещё поднять над ней коптер…
Так вот, если поднять квадрокоптер, наслаждаться видами можно бесконечно:
Алесунд – один из немногих сохранившихся городов, построенных в стиле «ар нуво». Это само по себе является главной достопримечательностью для туристов со всего света. В городе проживают 40 тысяч счастливчиков:
Над городом высится Холм Аксла, на вершину которого ведет лесенка из 418 ступенек. Там, собственно, и находится смотровая площадка, с которой я запускал дрона:
Некоторые ступени подписаны порядковым номером. Логики в том какая ступень пронумерована, а какая нет – я не нашёл. Если вдруг знаете, напишите в комментариях:
На смотровой площадке жёстко установлена деревянная подставка, куда по идее должны вставать фотографы и снимать посетителей (ракурс позволяет сделать портрет без перил ограждения). Однако под влиянием новых тенденций, туристы начали использовать её для селфи:
А вот и наши любимые замочки, тут как тут. К счастью, пока ещё их немного:
Как вообще образовался город? Изначально Аллесунд был обычным деревянным городком, и ничего не предвещало нынешней красоты. Но в 1904 году на городском заводе начался пожар. Ветер дул в сторону города, и он практически полностью сгорел. 10 000 человек остались без крова, 1 погиб. В Норвегии тогда был кризис, и многие безработные начали стягиваться в Аллесунд в надежде получить место и работу:
Архитекторы обучались в Европе, где был популярен ар нуво, поэтому город был выстроен заново в этом стиле:
Корабль в центре кадра – первый в Норвегии автомобильный паром, грузоподъемностью 1-2 машины. Сейчас стоит как памятник:
Маяк – это номер для новобрачных при местном отеле. Недавно тут прошла нашумевшая свадебная церемоний, когда 79-летних жених приплыл к свой невесте во время шторма:
Памятник в честь местного историка, который создал путеводитель по всем памятникам города. Поставили, кстати говоря, при жизни. Интересно, упомянул ли он этот памятник в своей книге?
Монумент основателю города и основоположнику Нормандской династии, к которой принадлежал английский король Вильгельм I Завоеватель:
Девочка бросает странный жесть, похожий на «зигу», мальчик пытается её остановить:
Кинотеатр в старой каменной башне:
Здание оперы. На стенах ноты из «Времен года» Вивальди:
Самый узкий дом в Аллесунде. Он настолько узок, что даже не имеет своей лестницы и войти можно лишь через соседний дом. У первого хозяина не было денег на нормальный участок, но он всё равно хотел свой дом в центре города и вот так вышел из ситуации:
Странное дерево:
В Алесунде расположен самый большой океанариум в северной Европе. Он стоит прямо на берегу, для детей тут рай:
Очень прикольная штука: у ребят в руках «плотины», которыми можно перекрывать «реки» из фонтана:
Еще одна развлекуха – откопать скелет кита. Причем я не знаю что меня поразило больше: сама идея или то, что каждый вечер сотруднику океанариума приходится «хоронить» кита обратно:
Пингвины живут под открытым небом:
Очень крутой аттракцион «Поймай краба». Надо на скрепку насадить креветку или кусок рыбы и достать крабика. Развлечние вызывает негодование у «зеленых» и полный восторг у детей:
Развлекуха работает два часа в день, в остальное время крабы отдыхают:
Ещё есть аквариум, где можно потрогать морских гадов:
Клешни и другие опасные части запечатаны:
Аквариумам с рыбами:
Главное шоу океанариума – кормление трески. «Трапеза» происходит в определенное время и собирает множество зрителей. Вода выглядит мутноватой, но это, видимо, потому что она берется из океана:
Водолаз опускается с сумкой в аквариум и достает из нее рыбешек. Диктор читает небольшую лекцию на тему «В мире животных»:
Когда «обед» подходит к концу, водолаз подплывает к стеклу и жестами общается с детворой:
Еще ездили смотреть красивый маяк в получасе езды от города:
Трек нашей прогулки по городу:
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