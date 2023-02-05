Миф о супервоинах-спартанцах: Историки разоблачили ложь о военном превосходстве Древней Спарты

Царь Леонид

Руины древней Спарты.

Спарта — такая же, как все

Фрагменты из голливудской киноленты о подвиге 300 спартанцев.

Неумение прогибаться

Спарта на карте Греции.

Брасид — истинный герой Спарты

Со щитом или на щите - и никак иначе. / Фото: twcenter.net

Война - это политика.

Спартанцы тоже смертны

Спартанцы такие же люди, которые имеют право на ошибки.