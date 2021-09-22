Глянец из прошлого: О чём можно было прочесть в российских женских журналах до революции 1917 года

Женские журналы прошлого. / Фото: www.izbrannoe.com
Женские журналы, которые сейчас принято называть глянцевыми, начали издаваться ещё в конце XVII века, а прообразом современных дамских изданий вполне можно считать французское издание «Галантный Меркурий», публиковавшее новости мира моды и светские новости. В России специализированные дамские журналы появились лишь в конце XVIII века.
Женские журналы XVIII века
«Модное ежемесячное издание. Библиотека для дамского туалета». / Фото: www.myshared.ru
Журнал «Модное ежемесячное издание. Библиотека для дамского туалета» начал издаваться в 1779 году, но просуществовал всего год. Это был своеобразный литературный альманах, предназначенный для приятного времяпровождения. Вместо ярких иллюстраций печатались карикатуры, высмеивающие женские слабости: кокетство, любовь к красивым нарядам и украшениям. Редактором был один из самых крупных российских издателей Николай Новиков.
«Журнал английских, французских и немецких мод» редактировался Василием Окороковым и успел выйти до закрытия всего трижды. Как видно из названия, журнал информировал модниц о последних тенденциях, рекомендовал стиль, который следовало выбирать для посещения различных мероприятий. Также в журнале печатались красочные миниатюры с изображениями модной одежды, схемы для рукоделия, а в текстовых материалах упор делался не только на внешнюю красоту, но и на воспитание нравственности.
Женские журналы XIX века
«Дамский журнал». / Фото: www.animedia-company.cz
Новый век был ознаменован возросшей популярностью зарубежных модных изданий, в противовес котором был создан «Дамский журнал», который издавал князь Шаликов. Это было абсолютно новое издание, которое состояло из трех разделов.
Первый состоял полностью из литературных произведений авторов того времени, во втором печатались театральные рецензии и рекомендацию по посещению театров, третий содержал обзор мира моды и был щедро иллюстрирован. Особенностью издания являлось стремление возвысить женщину, потому похвалы женской красоте и уму были практически на каждой странице журнала.
Это издание просуществовало уже 10 лет, женщины его любили, а вот мужчины часто критиковали. Они не поощряли увлечение барышень внешним украшательством, а статьи о маленьких женских радостях и наслаждении вызывали возмущение.
Картинка из журнала. / Фото: www.antik-invest.ru
Издателем появившегося в 1936 году «Журнала новейшего шитья» впервые в России стала женщина, Елизавета Сафонова. Её издание предназначалось уже не для высшего света, а для представительниц среднего класса. В нём были многочисленные рекомендации по формированию собственного стиля в одежде, инструкции по сочетанию различных деталей туалета, чтобы наряды не выглядели однообразными.
Страница женского журнала XIX века. / Фото: www.liveinternet.ru
Позже Елизавета Сафонова стала издавать журнал «Ваза», который читали женщины в России на протяжении полувека. Он был куда более обширным по количеству и разнообразию материалов, содержавших не только новости мира моды, но и информацию о новинках литературы и искусства, включая театральные.
Женские журналы начала XX века
«Журнал для хозяек». / Фото: www.wiki.wildberries.ru
Российские издания для женщин в начале прошлого века претерпели значительные изменения. Акцент делался уже не на моду и внешний вид, а на возвышение роли женщины-хозяйки и женщины-гражданина. При этом обязанности быть привлекательной с женщин никто не снимал.
«Женщина». / Фото: www.wiki.wildberries.ru
Особой популярностью пользовалось многостраничное издание «Журнал для хозяек». Четыре его раздела, по мнению издателя, охватывали все сферы интересов женщин: секреты хорошей хозяйки и матери, основы рукоделия, советы и народные рецепты для поддержания красоты, рекомендации по выбору косметики. Отдельное место занимал раздел с различными эссе, которые, впрочем, тоже содержали многочисленные инструкции для домохозяек.
После начала первой мировой войны все большее внимание женские издания стали уделять роли женщины в обществе. Воспевались сила и мужество женщин, ушедших на фронт в качестве бойцов или сестер милосердия, описывалась жизнь девушек, ожидавших возвращения с фронта своих женихов и мужей.
«Дамский мир», 1916 год. / Фото: www.wiki.wildberries.ru
Невзирая на довольно серьезные материалы, помещаемы в женских журналах того времени, внимание моде уделялось и в них. При этом самым популярным был стиль «милитари».
Перед революцией 1917 года выбор дамских изданий уже был огромен, а вот после неё женские журналы становились уже платформой для политической пропаганды. Лишь годы спустя появятся новые журналы, которые смогут заинтересовать женщину не только политическими лозунгами.
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