Огромные стаи саранчи атаковали южные регионы России

В южные регионы России прилетела незваная гостья — саранча. Огромные стаи прожорливых насекомых уничтожают посевы сельхозкультур и любую зелень, которую встречают на своем пути. Стаи крылатых вредителей атаковали Дагестан, Ставропольский и Краснодарский край, поля Калмыкии, Бурятии и Крыма. Стая саранчи может за пару часов уничтожить целое поле. Прожорливое насекомое ест все, что попадается ему на пути — грызет камыш, зерновые и овощи.











В начале лета очагом зарождения саранчи стали Ставропольский и Краснодарский край: из-за теплой зимы почва не промерзла глубоко, и условия для размножения вредителей оказались благоприятными. Лучшие сроки борьбы с саранчой российские аграрии упустили. Вредитель «встал на крыло» и сегодня активно мигрирует по южным регионам.



Со временем даже один небольшой выживший очаг превращается в огромную стаю, саранча становится «летучей» и пожирает гектары саженцев. Одна саранча откладывает до 300 личинок под землей на глубине 15-20 сантиметров. Их не видно, а заливать десятки тысяч гектаров ядом просто невозможно. Поэтому обработка идет в период от рождения, пока они еще «не встали на крыло».Марокканская саранча (Dociostaurus maroccanus) — прямокрылое насекомое, широко распространенное по всему миру, от Канарских островов до Афганистана.Этот вид саранчи отличается особой прожорливостью, плодовитостью и способностью мигрировать на большие расстояния. Взрослые насекомые пролетают по 60 километров со скоростью до 10 метров в секунду; их плотность на земле может составлять 300 особей на квадратный метр . Появление особенно многочисленных стай ученые связывают с климатическими условиями: марокканская саранча активнее размножается во время очень теплой и сухой весны.Саранча огромными стаями обрушивается на поля, пожирая посадки, с невероятной скоростью опустошая сотни гектаров пшеницы, ячменя, ржи и других сельскохозяйственных культур. Ежедневно одна особь саранчи съедает количество растительной пищи, равное ее собственному весу. Если учесть, что в стае бывает несколько миллионов этих насекомых, можно себе представить, сколько такой стае нужно корма.Страдают от нашествия насекомых не только земледельцы. Во многих районах Дагестана водителям приходится ездить «на ощупь». На видео с трассы в Тарумовском районе, выложенном дальнобойщиком в социальной сети, можно наблюдать, как из-за насекомых падает видимость на дороге. Кроме того, автомобили скользят на раздавленных вредителях, попадая в аварии Саранча — специалист по дальним перелетам. Она известна своей прожорливостью, однако расходует энергию очень экономно, пролетая «без зарядки» до 80 км в день. Кроме того, саранча мастерски орудует крыльями в воздухе, полностью контролируя свой полет. В Библии нападение саранчи — восьмая египетская казнь, знамение для фараона, чтобы тот разрешил Моисею вывести народ из Египта.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)