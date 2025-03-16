10 фактов о Бурдж-Халифа — самом высоком здании в мире

Бурдж Халифа — самое высокое здание в Дубае и самый высокий в мире небоскрёб. По форме здание напоминает сталагмит, который устремляется ввысь на 828 метров. В здании 163 этажа, на которых расположились 9 отелей и система фонтанов. Общая стоимость сооружения оценивается в 4,1 миллиард долларов.



1. Самое высокое здание в мире

2. Внутри здания

3. Небоскреб был разработан американцами, а построен южнокорейской компанией

4. Несколько рекордов

5. Что понадобилось на постройку

6. Огромный вес

7. Теплоустойчивость

8. Энергопотребление

9. Мойка небоскреба

10. Цветочный дизайн