Внутрисемейное насилие на Руси: За что били крестьянских женщин, и как они могли защититься

«Семья купца», худ. Рябушкин А. П./ Фото: rufabula.com
Женщина, по мнению крестьянского сообщества, требовала строгого обращения, чтобы присущие ей пороки не взяли над ней верх. Также в деревенской среде считались невысокими интеллектуальные способности прекрасной половины человечества — «у бабы волос долог, да ум короток». Все это формировало систему, где женщина должна беспрекословно подчиняться главе семьи (свекру и мужу). И она, как правило, подчинялась, но не из уважения, а из страха стать жертвой физического насилия.
За любую провинность — невкусно приготовленный обед, нерационально потраченные деньги — женщина могла получить «нравоучение». В селе не говорили «бить», говорили «учить», рукоприкладство вовсе не было чем-то неприемлемым, напротив, считалось обязанностью любого уважающего себя мужика («жену не бить — толку не быть»).
За какие провинности крестьянские женщины могли быть битыми
Возражения, критика действий мужа, — основание для побоев./ Фото: vozlelesa.ru
Не приветствовалось поведение, которое подрывало мужской авторитет в глазах общественности. Возражения, критика действий мужа, — достаточное основание для побоев. Также порицалась лень, медленный темп выполнения хозяйственных работ, ненадлежащее хранение и использование сырья. Супружеская измена (или только подозрение таковой) могла стать причиной серьезных телесных повреждений. В такой ситуации к процессу «обучения» женщины могли подключиться и другие члены семьи — свекровь и свекр в частности.
Такая жестокость объясняется риском зачать и родить ребенка от чужака. В крестьянской среде рождение нового члена семьи означало, что работать придется больше, а также делить ресурсы на большее количество людей. Перспектива кормить незаконнорожденного крайне нежелательна для главы крестьянской семьи. Не всегда физические истязания по отношению к изменнице были инициативой мужа. Нередко решение о наказании принималось на сходе, а супруг был лишь исполнителем.
Для преступлений против супружеской верности было актуально «вождение» или «посрамление» с элементами физического насилия. В селе Ярославской губернии обманутый муж запряг жену в телегу вместе с лошадью и стал наносить удары кнутом поочередно — то животному, то женщине. Таким образом крестьянин преодолел расстояние в 8 верст. Женщина скончалась.
Физическое насилие применялось при отказе в сексуальной близости мужу./ Фото: ya-russ.ru
Мужчина, который отказывался от наказания неверной жены, как пишет кандидат исторических наук З. Мухина, подвергался осуждению и насмешкам. Такое поведение воспринималось как подрыв основ, неспособность быть главой семьи. Физическое насилие применялось в отношении и тех, кто отказывал в сексуальной близости мужу. Специалист по гражданскому праву Е. Соловьев писал, что побои могли последовать из-за отказа быть сожительницей свекра (это явление называется снохачество). Или же наказанием для строптивой родственницы служила более тяжелая работа и постоянные придирки.
Как пишет тамбовский историк В. Безгин, рождение ребенка женского пола тоже могло вызвать негодование родни, это связано с тем, что земельные ресурсы в сельском сообществе распределялись лишь в расчете на мужское население. Рождение девочки не сулило семье расширение надела. Случалось, что побои заканчивались смертью, существуют многочисленные свидетельства, подтверждающие летальный исход. Но такие уголовные дела вести было сложно, так как свидетели происшествия, как правило, давали ложные показания, защищая мужа-деспота от наказания.
Обращение в суд ухудшало положение вещей
«Семейный раздел» (1876), худ. Максимов В.М./ Фото: multiurok.ru
Женщины, которые искали защиты у властей, рисковали. Такая позиция воспринималась сообществом как бунт против семейных традиций. В. Безгин пишет о следующих примерах. После рассмотрения дела в волостном суде Тамбовской губернии о побоях от мужа крестьянку-заявительницу ждало осрамление (публичное вождение по селу в знак осуждения), организованное супругом и свекром. Приговором суда был арест виновного на 7 дней. В Сараевском волостном суде, где разбиралось дело о принуждении свекром крестьянки к интимной близости, было принято наказать истицу за клевету. В качестве меры наказания назначен арест на 4 дня.
Жертва становится убийцей
Самый простой способ прекратить издевательства — вернуться в дом родителей./ Фото: rg.mirtesen.ru
Самый простой способ прекратить издевательства — вернуться в дом родителей — осуждался в крестьянском сообществе, так как противоречил православной морали. Не только женщина обретала плохую репутацию, но и те, кто ее приютил, получали звание потворщиков «бабьего своеволия». Жены, которые не могли выносить побоев, решались на убийство. Чтобы не встретить сопротивление физически более сильного человека, преступление совершалось, когда обидчик спал. Орудием убийства служили тяжелые предметы (топор, камень), которыми наносились удары по голове.
Способ, не вызывающий особой неприязни односельчан, — это отравление (как правило, мышьяком). Им пользовались более трети угнетаемых женщин, решившихся на убийство обидчика. Действующее законодательство никак не выделяло этот метод среди прочих, квалифицируя как преднамеренное убийство. Но в крестьянском сообществе демонстрировали некоторое снисхождение к отравительницам. Это объяснялось тем, что преступница действовала не открыто, не проявляла дерзости, не вела себя отчаянно.
Домострой.../ Фото: all-thinks.ru
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