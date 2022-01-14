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Между наукой и искусством: лучшие научные фотографии года

Фонд Wellcome Trust назвал лауреатов конкурса научных фотографий Wellcome Image Awards, посвященного лучшим фото и изображениям, сделанным в научных целях.

 


Жук-долгоносик





Жук-долгоносик наука, фото






Анатомическая модель





Анатомическая модель наука, фото





Аппарат для отвлечения детей во время процедур





Аппарат для отвлечения детей во время процедур наука, фото





Искривление позвоночника





Искривление позвоночника наука, фото





Глаз стрекозы в макро-съемке





Глаз стрекозы в макро-съемке наука, фото






Внутренние вещества в почках мыши





Внутренние вещества в почках мыши наука, фото





Мозг мыши





Мозг мыши наука, фото





Скелет ящерицы гаттерия





Скелет ящерицы гаттерия наука, фото





Кошачий язык в разрезе





Кошачий язык в разрезе наука, фото





Пыльца подсолнуха





Пыльца подсолнуха наука, фото





Грудная клетка больного лимфогранулематозом





Грудная клетка больного лимфогранулематозом наука, фото





Синапсы лимфоцитов





Синапсы лимфоцитов наука, фото





Матка беременной кобылы





Матка беременной кобылы наука, фото





Желудок козла





Желудок козла наука, фото








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