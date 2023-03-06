30 самых красивых француженок, известных на весь мир

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Мишель Мерсье, первый фильм — 1957 г., всего 54 роли в кино. Великолепная Анжелика. Очень красивая и страстная актриса.
Анук Эме, первый фильм — 1947 г., всего 100 ролей в кино. Звезда фильмов Феллини и, конечно, «Мужчины и женщины».
Брижит Бардо, первый фильм — 1952 г., всего 72 роли в кино. Две трети всех мужчин планеты открыто сходили по ней с ума, остальные делали это тайно, обвиняя ее в пошлости :)
Марион Котийяр, первый фильм — 1992 г., всего 66 ролей в кино. Обладательница Оскара и Золотого глобуса, очень редкий случай для французских актеров.
Летиция Каста, первый фильм — 1999 г., всего 22 роли в кино. Не зря она сыграла Брижит Бардо в фильме про Гинсбура, она вполне может претендовать на ее лавры раскованной красавицы в современном кино.
Симона Синьоре, первый фильм — 1942 г., всего 87 ролей в кино. Великая актриса, обладательница Оскара за главную женскую роль и серебряного медведя Берлинского кинофестиваля.
Эммануэль Беар, первый фильм — 1972 г., всего 63 роли в кино. На родине пресса уже давно провозгласила ее одной из самых красивых женщин французского кинематографа.
Фанни Ардан, первый фильм — 1976 г., 77 ролей в кино. Замечательная и очень неординарная актриса.
Одри Тоту, первый фильм — 1992 г., всего 39 ролей в кино. Начала сниматься тогда же, когда и Котияр, но ролей у нее почти вдвое меньше. Однако почти все ее роли становятся событием.
Изабель Юппер, первый фильм — 1971 г., всего 111 ролей в кино. Актриса, на чьём счету самое большое количество фильмов с её участием, представленных в официальной программе Каннского кинофестиваля (16 фильмов).
Сандрин Боннэр, первый фильм — 1982 г., всего 57 ролей в кино. Многие помнят ее по совместной картине России и Франции «Восток-Запад»
Софи Марсо, первый фильм — 1980 г., всего 49 ролей в кино. Начала сниматься в ранней юности и до сих пор остается звездой.
Мирей Дарк, первый фильм — 1960 г., всего 77 ролей в кино. Прекрасная актриса с очень яркой гражданской позицией. Она — рыцарь почетного легиона, в 2006 году получила этот знак из рук Жака Ширака.
Жанна Моро, первый фильм — 1949 г., всего 182 роли в кино. В то время как Брижит Бардо символизировала чувственность, а Катрин Денёв — элегантность, Жанна Моро воплотила в кино идеал интеллектуальной женственности.
Дельфин Сейриг, первый фильм — 1959 г., всего 66 ролей в кино. «Поразительная, почти нереальная аристократически-рафинированная красота сочеталась в ней с абсолютной замкнутостью создаваемых ею экранных образов».
Анни Жирардо, первый фильм — 1955 г., всего 162 роли в кино. Несомненно, одна из величайших актрис французского кино.
Жюльет Бинош, первый фильм — 1983 г., всего 71 роль в кино. Третья и последняя в этом списке обладательница Оскара, правда, за роль второго плана.
Мари Трентиньян, первый фильм — 1967 г., всего 58 ролей в кино. Дочь знаменитого актера и знаменитой сценаристки. Родителей своих не посрамила.
Марина Влади, первый фильм — 1949 г., всего 105 ролей в кино. В нашей стране она особенно известна, как жена Владимира Высоцкого, однако за плечами у нее более сотни ролей в кино.
Кароль Буке, первый фильм — 1977 г., всего 64 фильма в кино. Эта красавица помимо актерских работ многие годы была лицом Шанель и Кристиан Диор.
Анн Парийо, первый фильм — 1977 г., всего 34 роли в кино. Знаменитая «Никита» из фильма Люка Бессона.
Ванесса Паради, первый фильм — 1989 г., всего 23 фильма в кино. Кроме того, что она актриса, она еще и поет. Бывшая спутница Джонни Деппа.
Жюдит Годреш, первый фильм — 1984 г., всего 42 роли в кино. Ее актерская карьера в самом разгаре. Помимо этого она успела снять фильм как режиссер.
Вирджиния Ледуайен, первый фильм — 1987 г., всего 43 роли в кино. Большинство зрителей помнят ее по фильму «Пляж». Однако она сейчас очень активно снимается и еще покажет на что способна.
Кристин Буассон, первый фильм — 1973 г., всего 76 ролей в кино. После бурной юности и съемках во второстепенных фильмах на второстепенных ролях, она выучилась на актрису и начала сниматься только в серьезном кино, у Антониони, Лелуша и других.
Миу-Миу, первый фильм — 1971 г., всего 81 роль в кино. настоящее имя — Сильвет Эрри (Sylvette Herry). Девять раз актриса номинировалась на премию «Сезар», а в 1980 году была удостоена ее за роль проститутки в фильме «Уловка» и… отказалась принять премию.
Ева Грин, первый фильм — 2003 г., всего 20 ролей в кино. Снялась пока в немногих, но заметных фильмах, успела стать девушкой Бонда.
Доминик Санда, первый фильм — 1969 г., всего 55 ролей в кино. Звезда культовых фильмов 70-х годов «Конформист» и «Двадцатый век» Бернардо Бертолуччи. Удостоена Золотой пальмовой ветви в Каннах за исполнение лучшей женской роли.
Изабель Аджани, первый фильм — 1970 г., всего 59 ролей в кино. Обладательница рекордных 5 премий «Сезар» в категории за лучшую женскую роль и просто красавица.
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