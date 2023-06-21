Как укоренить розу из букета

Розу можно укоренить даже из букета — это не так трудно, как кажется! Если вам понравилась подаренная срезанная роза, то непременно попробуйте укоренить её, чтобы затем высадить в своём саду и любоваться пышно цветущим кустиком.







Для начала следует отметить, что отечественные розы укореняются на порядок лучше импортных, особенно голландских. Всё дело в том, что импортные розы выращивают с применением большого количества стимуляторов, из-за чего роза «насильно», слишком быстро вырастает, а потом почти не может укорениться (но попробовать можно). Легче всего укореняются красные розы, а сложнее всего — жёлтые.







Стебель розы должен быть максимально свежим, сочным, без пятен. Для черенка вам нужно отсчитать 3 почки, начиная с самой нижней.







Отрезать на 1 см снизу от первой почки и на 1 см сверху от последней. Лишние листики отрезать, оставить только 2 листа.







Грунт также нужно подобрать правильно. На этапе укоренения черенку совершенно не нужно питание. Напротив, он укоренится легче и быстрее именно в бедной, мало питательной почве. Можно взять верховой торф с перлитом или даже чистый песок. Тогда корни, в поисках питания, разветвятся и вырастут большими.







Срез черенка опудрите любым укоренителем (например, «Корневин»). Это будет дополнительная стимуляция корнеобразования.







Сделайте в земле/песке отверстие и установите черенок. Уплотните землю/песок вокруг. Пролейте, но не простой водой, а фитоспорином, разведённым до цвета крепкого чёрного чая. Он защитит черенок от чёрной ножки.







Наконец, установите сверху бутылку со срезанным дном и закрученной крышкой, чтобы создать эффект парника. Такой черенок нужно поставить в тень на участке, например, под дерево. Редкий, рассеянный свет ему идеально подойдёт. Дополнительно проветривать или поливать черенок не имеет смысла: парник будет поддерживать необходимую влажность для укоренения. Безусловно, стопроцентной гарантии укоренения не сможет дать ни один садовод, ведь многое зависит от свежести и качества розы из букета. Но если нарезать достаточно черенков и поставить их на укоренение, как рассказано выше, то некоторые из них обязательно укоренятся!





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