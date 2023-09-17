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Бытовые хитрости, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

Иногда хочется, чтобы в наш дом хотя бы ненадолго заглянула фея-крестная и помогла разобраться с мелкими бытовыми проблемами. Но у современных хозяев есть свои лайфхаки, которые работают не хуже настоящей волшебной палочки.

Главное, вовремя узнать о них и тут же начать применять у себя дома.

1. Когда пельмени всплывут на поверхность, не спешите их вытаскивать. Добавьте стакан холодной воды и дождитесь повторного закипания

Бытовые хитрости, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

Это необходимо для того, чтобы успело провариться не только тесто, но и промерзшая в холодильнике начинка. Некоторые даже перестраховываются и делают так трижды.

2. «Если фарш расфасовать по пакетам в таком виде, то разморозка займет совсем немного времени»

Бытовые хитрости, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

3. Если вешать сушиться рубашки на прищепки, цепляя за воротничок, то они не займут много места, а на ткани не останется заломов, которые потом трудно разгладить

Бытовые хитрости, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

4. «Стелю на пол дешевые пеленки размером 90 × 60 см. Потоптались по ним, убрали обувь, свернули. Сухо. Чисто. Использую 1–3 дня, меняю по мере загрязнения»

Бытовые хитрости, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

5. «Заметила, что дома быстро заканчивается жидкое мыло, а ведь оно стоит не 3 копейки. В итоге придумала лайфхак»

Бытовые хитрости, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

«Надо накрутить канцелярскую резинку на промежуток между крышкой и дозатором и крышкой, и тогда расход уменьшится в несколько раз. Бутылочки мыла мне раньше хватало на неделю, а сейчас — на месяц».

6. «Если заморозить кефир, а потом разморозить его в течение суток в дуршлаге, то получится творожный сыр и бонус в виде сыворотки»

Бытовые хитрости, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

7. Крышки от кастрюль и разделочные доски можно хранить на крючках, закрепленных на внутренней дверце кухонного шкафа

Бытовые хитрости, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

8. Совет для любителей побродить по магазинам

Я всегда зависаю в продуктовых: уйду за хлебом на 5 минут — вернусь через 2 часа с 3 пакетами продуктов. Уже все перепробовала: хожу туда со списком, сытая, но не могу отказаться от сиюминутных хотелок. Придумала для себя такой лайфхак: перед входом в магазин я просто включаю в телефоне максимально противную мне музыку на всю громкость, надеваю наушники, и вперед. Под завывания а-ля «любовь-морковь» и «слезы-розы» долго бродить меж стеллажей мне не хочется, поэтому быстро и по списку беру только самое нужное, и на выход. Экономит кучу времени и денег. Не благодарите.
9. «Форму для маффинов я использую как емкость для соусов»

Бытовые хитрости, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

10. Из старого настенного календаря может выйти оберточная бумага

Бытовые хитрости, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

11. После стирки бейсболки можно сушить на воздушном шарике. Так они сохранят форму

Бытовые хитрости, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

12. Не знаю, как и почему, но этот лайфхак работает

Когда открываю варенье или томатную пасту и знаю, что банка в холодильнике простоит долго, я мажу крышку изнутри горчицей. После этого паста никогда не испортится и не заплесневеет. 
13. «Отмыл 8-летние кроксы с помощью средства для чистки резины и шин»

Бытовые хитрости, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

14. Если авокадо положить в холодильник в один пакет с долькой очищенного лука, то оно останется свежим в течение нескольких дней

Бытовые хитрости, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

15. Совет для экономных хозяек

Заранее отрезаю 2 брусочка сливочного масла, в каждый глубоко и надежно втыкаю вилку, заворачиваю в пленку — и в морозилку. Начинаю печь блины, достаю вилку с маслом, кладу на отдельное блюдце и каждый блин с пылу с жару подмазываю ледяным масляным кусочком. Начинает прогреваться и мажется лишнее — вилку меняю на свежезамороженную, а подтаявший кусочек масла отправляется в морозилку. Получается, каждый блин в масле, вкус есть, а расход и вред — чуть-чуть, по минимуму. 

16. Почистить изнутри сумку от мелкого мусора и крошек можно с помощью скотча или липкого ролика для одежды

Бытовые хитрости, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

17. «Как хранить специи: берем баночки из-под детского питания, на крышку цепляем неодимовый магнит, прикрепляем к холодильнику»

Бытовые хитрости, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

18. Многие по привычке разнашивают новую обувь с помощью толстых носков. Единицы делают проще: наливают в пакет воду, кладут его в туфли и замораживают

Бытовые хитрости, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

19. Чтобы побыстрее остудить горячий чай, можно положить в стакан несколько ложек

Бытовые хитрости, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

Ложки нагреются — напиток остынет.

20. Джинсы легко укоротить без швейной машинки

Бытовые хитрости, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

Готовлю мужа к корпоративу, а новые джинсы забыла ему подшить. Пришлось взять ножницы, утюг и копеечную ленту «паутинку», которая свободно продается в швейных отделах. Далее действовала так:

определила необходимую длину штанин (в идеале 0,5 см до пола);
прибавила 1,5-2 см на подгиб и отрезала лишнее;
подогнула штанину, поместила внутрь ленту для склеивания;
провела горячим утюгом без пара.
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Хитростип. Новый Быт

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