Как бы выглядели старинные сооружения мира, если их «осовременили» нынешние дизайнеры

Издревле люди, создавая свои жилища, в первую очередь руководствовались безопасностью проживания, а на эстетику обращали гораздо меньше внимания. Современные же дизайнеры решили исправить этот недостаток и разработали интересные концепты, в которые внедрили текущие и будущие направления в оформительском искусстве. За основу они взяли 6 старинных зданий, которые были ярким отражением культурных традиций того времени и места, где они расположены.
Из-за нехватки навыков и материалов жилье древних людей особой красотой и изяществом не отличалось. | Фото: boredpanda.com.
С того момента, когда человек попытался построить себе первое убежище в виде отдельно стоящего дома, прошло очень много времени. За этот период здания стали не просто крепостью, которая смогла бы укрыть семью от природного ненастья и вероломного вторжения себе подобных, но и настоящими произведениями искусства. Дошедшие до наших дней сооружения немного проигрывают теперешним домам, в которых и экстерьер и интерьер направлен на эстетическое удовлетворение, причем комфорту и уюту уделяется не меньшее внимание.
С помощью компьютерной графики современные дизайнеры изменили облик старинных домов до неузнаваемости. | Фото: boredpanda.com.
По этой причине графические дизайнеры решили пофантазировать, какой бы вид имели старинные дома, если бы их надумали отреставрировать и осовременить. По сведениям редакции Novate.ru, для своего эксперимента они выбрали 6 объектов, расположенных в разных концах планеты, которые несли печать того времени, в которое были возведены, и отражали культурные тенденции своего региона.
1. Преображение домов, сделанных из грязи и соломы (Древний Египет)
Египетский народ в древние времена жил в домах из кирпича, сделанного из грязи и соломы. | Фото: kuaibao.qq.com.
Три тысячи лет назад простой египетский народ жил в домах из кирпича, который был сделан из нанесенной Нилом грязи и ила с добавлением обычной соломы. Несмотря на то, что у древних египтян был такой бросовый стройматериал, дома у бедного населения состояли всего лишь из 1 комнаты, в которой и жили всей семьей. Дома же торговцев и богатых людей имели несколько этажей и состояли из 10 и более комнат, но все так же были сделаны из грязи и соломы. Учитывая жаркий климат, окошки делали узкими и маленькими, больше похожие на бойницы. Естественно, имея такой внешний вид, назвать эстетически привлекательными грязевые дома египтян сложно.
Визуализация на тему осовременивания грязевых домов древних египтян. | Фото: kuaibao.qq.com.
Креативные дизайнеры решили приукрасить фасады грязевых домов футуристическими надстройками, сделанными из гранита. Хотя такая интерпретация противоречит всем правилам египетского общества тех времен, ведь каменные дома (не говоря уже о граните), строить строго запрещалось, потому что такой материал применялся только для создания пирамид. Единственное, что продолжает стилистику древних домов – щелевые окна и наклонные крыши, которые не только гармонично вписались в преображенный ансамбль, но и придали ему динамики и более современный вид.
2. Обновление дома инков с невероятными видовыми возможностями (Перу)
Скромные жилища небогатых инков строились из необработанных камней (Перу). | Фото: viralbandit.com.
Знаменитая полигональная кладка инков, которая до сих пор вызывает удивление, использовалась не только при строительстве величественных храмов. Хижины простого народа возводились по такому же принципу, но только из необработанного камня. По этой причине они и не имеют такого восхитительного вида и смотрятся, мягко говоря, не очень привлекательно, в особенности, если посмотреть на покатые крыши, которые были сделаны из соломы или камыша.
Визуализация обновленного дома инков на горном склоне (Перу). | Фото: viralbandit.com.
Для визуализации было выбрано поселение, находящееся высоко в горах с прекрасными видовыми характеристиками. Чтобы превратить каменную хижину в уютное и современное жилье, дизайнеры заменили крыши на бетонные конструкции с клиновидными стеклянными элементами, которые сделали дом стильным внешне и светлым внутри. Создав бетонную площадку, они спроектировали бассейн с эффектом бесконечности с бортика, которого открывается восхитительный вид на расположенную внизу долину и живописные горы.
3. Превращение торфяного дома в футуристическое купольное сооружение (Исландия)
Традиционные исландские торфяные дома-землянки покрытые дерном. | Фото: boredpanda.com.
Торфяные дома - это, по сути, обычные землянки, в которых жили исландцы сотни лет. Их жилище всегда состояло из деревянного каркаса, расположенного на каменном фундаменте, а для создания стен использовались блоки, созданные из травы и торфа. Зачастую это был только главный фасад, а остальные три стороны находились полностью в земле.
Концепт преображения торфяных домов-землянок, в которых жили некоторые исландцы до середины XX века. | Фото: boredpanda.com.
Чтобы не нарушать существующую старинную конструкцию, дизайнеры предложили оригинальную надстройку в виде купола. Он хоть и выглядит чужеродным, но благодаря «живым» панелям, созданным из такого же дерна, как и реконструированная крыша, и стеклянным вставкам превращен в интересное дополнение. Естественно, входную дверь заменили на полностью стеклянную раздвижную систему, без которой современные загородные дома сложно уже даже представить.
4. Реконструкция пуэбло (дома-поселения) индейцев (США)
Так выглядит традиционный индейский пуэбло (США). | Фото: boredpanda.com.
Справка: Пуэбло (из испанского «поселок, поселение») – многоэтажные дома в виде пирамиды, состоящие из большого количества комнат, в которых проживало сразу по несколько семей. Их основным местоположением является Юго-Запад США – штаты Аризона и Нью-Мексико.
Пуэбло имело не очень привлекательный вид. И это понятно, ведь строились они из кирпича-сырца, сделанного из глины и соломы. Иногда это были известняковые блоки, которые красотой тоже не отличались. Несмотря на то, что окна все-таки устанавливались, но они оказалась настолько крошечными, что ни о каком дневном свете в глубине комнат и речи не могло идти.
Современная визуализация пуэбло (США). | Фото: boredpanda.com.
Чтобы исправить все огрехи в проектировании и строительстве, графические дизайнеры посчитали целесообразным добавить стеклянные надстройки с вмонтированными фотоэлементами, которые выполняли бы роль комнат общего пользования, а солнечные батареи смогли бы обеспечивать полную энергонезависимость всему поселению. Интересно задействовали свободные площадки перед каждым отодвинутым внутрь этажом. На них они решили создать зеленые зоны для отдыха и игр детей. Таким образом, обновленный пуэбло сохранил привычный образ, но стал более красивым и комфортным.
5. Старинный особняк Сихэюань созданный в традиционном стиле превратили в стильные апартаменты (Китай)
Традиционный особняк богатого китайца в период царствования династии Чжоу. | Фото: kuaibao.qq.com.
Реконструированное старинное сооружение было построено в период расцвета Западного Чжоу (1045–770 до н. э.). Китайская культура, равно как и строительство, были подчинены строгим правилам и канонам, которые нарушать категорически запрещалось. Для каждого сословия правила определяли, какого размера, высоты, расположения, цветовой гаммы и оформления можно иметь дом.
Старинный замок Сихэюань превратился в современный стильный особняк (Китай). | Фото: kuaibao.qq.com.
Учитывая, что эта визуализация - современное видение, то и статусные рамки были стерты. Полностью обновленный Сихэюань имеет новые колонны и стильный фасад. А вот крышу решили оставить оригинальную, лишь сменив цвет и установив на ней солнечные батареи, которые сделают особняк энергонезависимым. Обновили и внутренний двор, где оборудовали площадки для медитации, отдыха и игры.
6. Преображение древнеримской виллы (Италия)
Так выглядела вилла, которую построили еще древние римляне (Италия). | Фото: viralbandit.com.
Несмотря на то, что древнеримская архитектура и так была довольно изящной и отвечала всем эстетическим требованиям, графические дизайнеры решили превратить ее в более роскошные и практичные апартаменты. Как правило, большие особняки имели внутренние дворики, в которых проводили свободное время. Именно эту часть сооружения и решили использовать по максимуму.
Древняя вилла превратилась в идеальную резиденцию для современной семьи (Италия). | Фото: viralbandit.com.
Для увеличения площади участка сделали углубление, устроив на нижней площадке прекрасную зеленую зону, а в цокольном помещении – комнаты для гостей. Чтобы свет беспрепятственно проникал на нижний ярус, спроектировали стеклянную террасу и мост, с которого можно попасть на островок, где расположена гидромассажная ванна, или на небольшую зеленую лужайку для отдыха. Помимо всего прочего на крыше оборудовали теплицу, в которой владельцы смогут вырастить экологически чистые овощи, ягоды и даже фрукты для своей семьи.
Благодаря возможностям компьютерной графики можно представить, как выглядели бы старинные дома сейчас. | Фото: new.qq.com.
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