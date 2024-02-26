Как бы выглядели старинные сооружения мира, если их «осовременили» нынешние дизайнеры

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Издревле люди, создавая свои жилища, в первую очередь руководствовались безопасностью проживания, а на эстетику обращали гораздо меньше внимания. Современные же дизайнеры решили исправить этот недостаток и разработали интересные концепты, в которые внедрили текущие и будущие направления в оформительском искусстве. За основу они взяли 6 старинных зданий, которые были ярким отражением культурных традиций того времени и места, где они расположены.

Издревле люди, создавая свои жилища, в первую очередь руководствовались безопасностью проживания, а на эстетику обращали гораздо меньше внимания. Современные же дизайнеры решили исправить этот недостаток и разработали интересные концепты, в которые внедрили текущие и будущие направления в оформительском искусстве. За основу они взяли 6 старинных зданий, которые были ярким отражением культурных традиций того времени и места, где они расположены.

Из-за нехватки навыков и материалов жилье древних людей особой красотой и изяществом не отличалось. | Фото: boredpanda.com.

С помощью компьютерной графики современные дизайнеры изменили облик старинных домов до неузнаваемости. | Фото: boredpanda.com.

1. Преображение домов, сделанных из грязи и соломы (Древний Египет)

Египетский народ в древние времена жил в домах из кирпича, сделанного из грязи и соломы. | Фото: kuaibao.qq.com.

Визуализация на тему осовременивания грязевых домов древних египтян. | Фото: kuaibao.qq.com.

2. Обновление дома инков с невероятными видовыми возможностями (Перу)

Скромные жилища небогатых инков строились из необработанных камней (Перу). | Фото: viralbandit.com.

Визуализация обновленного дома инков на горном склоне (Перу). | Фото: viralbandit.com.

3. Превращение торфяного дома в футуристическое купольное сооружение (Исландия)

Традиционные исландские торфяные дома-землянки покрытые дерном. | Фото: boredpanda.com.

Концепт преображения торфяных домов-землянок, в которых жили некоторые исландцы до середины XX века. | Фото: boredpanda.com.

4. Реконструкция пуэбло (дома-поселения) индейцев (США)

Так выглядит традиционный индейский пуэбло (США). | Фото: boredpanda.com.

Современная визуализация пуэбло (США). | Фото: boredpanda.com.

5. Старинный особняк Сихэюань созданный в традиционном стиле превратили в стильные апартаменты (Китай)

Традиционный особняк богатого китайца в период царствования династии Чжоу. | Фото: kuaibao.qq.com.

Старинный замок Сихэюань превратился в современный стильный особняк (Китай). | Фото: kuaibao.qq.com.

6. Преображение древнеримской виллы (Италия)

Так выглядела вилла, которую построили еще древние римляне (Италия). | Фото: viralbandit.com.

Древняя вилла превратилась в идеальную резиденцию для современной семьи (Италия). | Фото: viralbandit.com.

Благодаря возможностям компьютерной графики можно представить, как выглядели бы старинные дома сейчас. | Фото: new.qq.com.